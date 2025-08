Miền Bắc mưa lớn từ tối nay, 4 tỉnh nguy cơ lũ quét và sạt lở

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ chiều tối 5/8 đến sáng 7/8, thời tiết vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 250mm. Nguy cơ mưa lớn với lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt.

Chiều tối và đêm 5/8, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông cục bộ.

Nhiều nơi ở miền Bắc mưa lớn, cảnh báo lũ quét và sạt lở ở 4 tỉnh. (Ảnh minh hoạ)

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên.

Lai Châu: Bản Bo, Bum Nưa, Dào San, Hồng Thu, Hua Bum, Khổng Lào, Khun Há, Mường Khoa, Nậm Tăm, Pắc Ta, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Sìn Hồ, Sin Suối Hồ, Tả Lèng, Tân Uyên.

Tuyên Quang: Kiến Thiết, Lực Hành, Tân Long; Bạch Đích, Bạch Ngọc, Chiêm Hóa, Đồng Tâm, Du Già, Đường Thượng, Hùng Lợi, Khâu Vai, Liên Hiệp, Lũng Phìn, Mậu Duệ, Minh Quang, Nà Hang, Ngọc Long, Niêm Sơn, Sủng Máng, Tân Mỹ, Tát Ngà, Tri Phú, Xuân Vân, Yên Lập, Yên Minh.

Thái Nguyên: An Khánh, Ba Bể, Bình Thành, Bình Yên, Cẩm Giàng, Chợ Mới, Chợ Rã, Đồng Hỷ, Đồng Phúc, Đức Lương, Nam Cường, Nghinh Tường, phường Linh Sơn, phường Quan Triều, Phong Quang, Phú Đình, Phú Thịnh, Phủ Thông, Phú Xuyên, Quảng Bạch, Sảng Mộc, Tân Kỳ, Thần Sa, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Trung Hội, Vĩnh Thông, Vô Tranh, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Thịnh.

Điện Biên: Mường Nhé, Búng Lao, Chà Tở, Chiềng Sinh, Mường Chà, Mường Luân, Mường Nhà, Mường Phăng, Mường Pồn, Na Son, Nà Tấu, Núa Ngam, phường Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh, Pu Nhi, Quài Tở, Sam Mứn, Thanh An, Thanh Nưa, Tìa Dình.

Từ chiều 7/8, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ giảm dần. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc đón mưa giải nhiệt nhưng khu vực từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục nắng nóng trong các ngày 6-7/8, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm trong không khí thấp, dao động 50-55%. Nắng nóng ở khu vực này khả năng kéo dài đến khoảng 12/8.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, tập trung vào chiều tối và đêm. Ngày nắng, trong đó, Nam Bộ có nơi nắng nóng. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 5/8, ngày 6/8/2025

TP Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trong đó, vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, vùng núi có nơi dưới 26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Thanh Hóa-Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 38°C, phía Đông Lâm Đồng 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.