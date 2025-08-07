Miền Bắc mưa to hết đêm nay, ngày mai thời tiết thay đổi hoàn toàn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (7/8), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, thời tiết toàn miền Bắc khá mát mẻ.

Dự báo, từ ngày mai (8/8) Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng mới, nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ C và tiếp tục tăng trong 2 ngày tiếp theo.

Đợt nắng nóng diện rộng tại khu vực trên khả năng kéo dài đến ngày 11/8.

Ngày mai, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 7 và ngày 8/8

Thời tiết Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa; ngày nắng, riêng khu vực Nam Phú Thọ có nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa; ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.