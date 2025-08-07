Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miền Bắc mưa to hết đêm nay, ngày mai thời tiết thay đổi hoàn toàn

07-08-2025 - 18:33 PM | Xã hội

Từ mai, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới và dự báo sẽ kéo dài trong nhiều ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (7/8), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, thời tiết toàn miền Bắc khá mát mẻ.

Dự báo, từ ngày mai (8/8) Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng mới, nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ C và tiếp tục tăng trong 2 ngày tiếp theo.

Đợt nắng nóng diện rộng tại khu vực trên khả năng kéo dài đến ngày 11/8.

Miền Bắc mưa to hết đêm nay, ngày mai thời tiết thay đổi hoàn toàn- Ảnh 1.

Ngày mai, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 7 và ngày 8/8

Thời tiết Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ  đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa; ngày nắng, riêng khu vực Nam Phú Thọ có nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa; ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế  đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Nam Bộ  chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Theo Duy Anh

