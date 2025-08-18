Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sẽ có mưa to trong nhiều ngày tới

18-08-2025 - 18:10 PM | Sống

Từ nay đến ngày 23/8, nhiều nơi tại Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, thời tiết khá mát mẻ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (18/8), khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Mưa lớn tại khu vực này dự báo kéo dài đến hết ngày mai.

Miền Bắc sẽ có mưa to trong nhiều ngày tới- Ảnh 1.

Từ ngày 20/8, mưa lớn giảm dần ở khu vực Đông Bắc Bộ và tiếp tục mở rộng ra vùng núi và trung du phía Bắc (Ảnh: CAND).

Từ ngày 20 đến 23/8, vùng mưa sẽ mở rộng sang vùng núi và trung du phía Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu suy yếu từ áp thấp nhiệt đới.

Cũng theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ nay đến cuối tháng 8, Bắc Bộ ít có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/8

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ  có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Nam Bộ  có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Miền Bắc sắp mưa to dài ngày, kết thúc nắng nóng

Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trường ĐH “cực hot” ở miền Nam dự kiến giảm điểm chuẩn: Sở hữu nhiều ngành “cao ngất ngưởng”, đào tạo kỹ thuật hàng đầu cả nước

Trường ĐH “cực hot” ở miền Nam dự kiến giảm điểm chuẩn: Sở hữu nhiều ngành “cao ngất ngưởng”, đào tạo kỹ thuật hàng đầu cả nước Nổi bật

Thượng úy công an xây trường, "nấu cơm" cho hàng nghìn em nhỏ: "Người tốt ngoài kia thì nhiều lắm"

Thượng úy công an xây trường, "nấu cơm" cho hàng nghìn em nhỏ: "Người tốt ngoài kia thì nhiều lắm" Nổi bật

Không cần nhiều đồ đắt tiền - nhà người phụ nữ trung niên này vẫn sạch sẽ, giàu có và sang trọng bất ngờ

Không cần nhiều đồ đắt tiền - nhà người phụ nữ trung niên này vẫn sạch sẽ, giàu có và sang trọng bất ngờ

18:00 , 18/08/2025
Khảo sát 100 học sinh thi ĐH đạt điểm cao, phát hiện 4 điểm chung đáng giá: Không phải gia thế hay xuất sắc bẩm sinh

Khảo sát 100 học sinh thi ĐH đạt điểm cao, phát hiện 4 điểm chung đáng giá: Không phải gia thế hay xuất sắc bẩm sinh

17:28 , 18/08/2025
183 xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

183 xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

17:07 , 18/08/2025
Dưa chuột "ngậm thuốc kích thích" có 3 đặc điểm này, người biết nhận ra ngay

Dưa chuột "ngậm thuốc kích thích" có 3 đặc điểm này, người biết nhận ra ngay

16:54 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên