Nhân vật tưởng xấu tính nhưng hóa ra EQ cao nhất trong Tây Du Ký: Bí quyết chỉ gói gọn trong 4 điều này, học theo thì ai gặp cũng yêu quý

“Tây Du Ký 1986” là bộ phim gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Không chỉ hấp dẫn nhờ hành trình thỉnh kinh đầy hiểm nguy, bộ phim còn thành công bởi cách xây dựng nhân vật sinh động: Tôn Ngộ Không thông minh gan dạ, Sa Tăng cần cù trung thành, và đặc biệt là Trư Bát Giới - nhân vật hài hước, vừa đáng trách lại vừa đáng yêu.

Trong cả bộ phim, đất diễn của Trư Bát Giới không nhiều, nhưng cứ mỗi lần xuất hiện, nhân vật này đều mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái. Dù có chút háo sắc và lười biếng, nhưng chính sự hóm hỉnh, khéo léo trong cách đối nhân xử thế đã khiến Trư Bát Giới trở thành “người có EQ cao nhất” trong nhóm bốn thầy trò Đường Tăng.

1. Hài hước, biết pha trò

Người ta thường nói: “Vẻ ngoài thì dễ trùng lặp, nhưng tâm hồn thú vị lại hiếm có.” Trư Bát Giới là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Dù ngoại hình không đẹp, khả năng không bằng Tôn Ngộ Không, nhưng Trư Bát Giới lại biết cách làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ. Trên đường thỉnh kinh đầy gian nan, nếu không có những câu đùa hóm hỉnh của nhân vật này, hành trình ấy hẳn sẽ nặng nề, u ám hơn nhiều..

Ngay cả khi uống phải nước sông Tử Mẫu ở Nữ Nhi Quốc nên mang thai, bụng đau quằn quại, Bát Giới vẫn không than vãn mà còn đùa với Ngộ Không. Tinh thần lạc quan ấy khiến những người đồng hành với ông luôn thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi.

2. Vừa có dũng, vừa có mưu

Về võ nghệ hay phép thần thông, Trư Bát Giới không thể so với Tôn Ngộ Không, nhưng ông chưa bao giờ né tránh trách nhiệm. Trước mỗi nguy hiểm, Bát Giới thường là người đầu tiên vung cây bồ cào xông lên, sẵn sàng bảo vệ sư phụ.

Không chỉ dũng cảm, ông còn nhiều lần bộc lộ sự nhanh trí. Trong tập “Trừ yêu ở nước Ô Kê”, khi sư phụ bị sư tử tinh hóa phép thành bản sao, ngay cả Ngộ Không và Sa Tăng cũng lúng túng không phân biệt thật giả. Chính Bát Giới đã hiến kế: “Cứ để sư phụ niệm chú Kim Cô, ai khiến Ngộ Không đau đầu mới là thật”. Và kế sách này thực sự đã thành công.

Ở Nữ Nhi Quốc, khi quốc sư ép sư phụ cưới mình, Đường Tăng khó xử, Bát Giới liền nói: “Để tôi ở lại là được, tôi thật lòng mà.” Nhiều người sẽ nghĩ Trư Bát Giới nói như vậy vì bản tính háo sắc, nhưng thực chất ông đang giúp thầy thoát thế bí, vừa giữ thể diện cho sư phụ, vừa kéo dài thời gian xoay sở.

3. Biết khen ngợi, làm vừa lòng người khác

Một trong những đặc điểm nổi bật của người có EQ cao là biết khen ngợi người khác đúng lúc và Trư Bát Giới thể hiện điều này rất rõ.

Trong một lần được mời dự tiệc ở Nữ Nhi Quốc, khi vừa thấy món ngon được dọn ra, Ngộ Không và Sa Tăng liền dùng bữa ngay lập tức. Riêng Bát Giới cất lời: “Nữ vương thật hiếu khách, biết ta vừa trải qua sinh nở nên đặc biệt bày tiệc bồi bổ.”

Mặc dù biết nữ vương không phải mời ăn uống vì có ý tốt, ông vẫn biến điều đó thành lời cảm ơn khiến chủ nhân bữa tiệc vui vẻ hơn. Không ai lại không thích được khen ngợi, chính những khoảnh khắc như vậy đã thể hiện rõ sự tinh tế của Trư Bát Giới.

4. Khéo léo, biết kính trên nhường dưới

Trong tập “Lạc vào động Bàn Tơ”, khi thấy Đường Tăng xuống ngựa, Ngộ Không liền tỏ ra thắc mắc. Khi đó, chưa kịp nghe sư phụ trả lời thì Bát Giới đã nhanh nhảu: “Sư phụ ngồi lâu mỏi chân nên xuống nghỉ một chút.” Câu nói này thể hiện sự chu đáo và quan tâm đến sư phụ.

Khi Đường Tăng muốn tự mình đi hóa duyên, Trư Bát Giới lập tức ngăn cản: “Thầy là bậc trưởng bối, chuyện này hãy để đệ tử làm.” Thái độ cung kính, biết chừng mực ấy khiến ông luôn được sư phụ lẫn các sư huynh thương yêu.

So với Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới không có “hào quang nhân vật chính”; so với Sa Tăng, ông cũng chẳng cần cù, kiên định bằng. Nhưng nhờ sự hài hước, lanh trí và khéo ứng xử, Bát Giới vẫn trở thành nhân vật chiếm được thiện cảm của không ít khán giả.

Câu chuyện của Trư Bát Giới là minh chứng thực tế cho việc khi năng lực chưa đủ, chính EQ sẽ là “vũ khí” giúp ta hòa nhập và tỏa sáng trong tập thể.

