Trường Tiểu học CÔNG LẬP hàng trăm tỷ đồng này sắp xây xong, đã to đẹp còn có sân bóng đá, bóng rổ xịn sò!

Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, HĐND quận Hoàng Mai (cũ) đã thông qua chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn, trong đó đầu tư xây dựng 4 dự án mới gồm: Xây dựng Trường Mầm non Hoàng Liệt tại ô đất C1/NT3 (NT-II.7.3); xây dựng Trường Tiểu học Hoàng Liệt tại ô đất C1/TH2 (TH-III.15.2); xây dựng Trường Tiểu học Hoàng Liệt tại ô đất F4/TH2 (TH2); xây dựng Trường THPT Hoàng Liệt tại ô đất C1/TH3 (TH.III.16.1). 4 dự án này có tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng.

Nói về dự án xây dựng Trường Tiểu học Hoàng Liệt tại ô đất F4/TH2 (TH2), được biết lô đất F4/TH2 nằm trên mặt phố Bùi Quốc Khái có diện tích 1,1 ha. Theo thông tin từ báo Dân Việt, dự án có tổng mức đầu tư hơn 250 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng hơn 175 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 45 tỷ đồng.

Dự án xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia gồm 30 phòng học, các phòng chức năng, khối hiệu bộ, khối đa năng, nhà ăn và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Các hạng mục phụ trợ gồm sân, cổng, tường rào, nhà bảo vệ, bồn hoa, trạm biến áp, hệ thống PCCC, sân vườn lát gạch bê tông giả đá, trồng cây xanh và tiểu cảnh.

Theo ghi nhận của trang Diễn đàn Đô thị, dự án xây dựng Trường Tiểu học Hoàng Liệt đang sắp hoàn thành. Từ những hình ảnh được ghi nhận, có thể thấy, ngôi trường mới có kiến trúc hiện đại, bố cục khối nhà hình chữ U ôm lấy một khoảng sân trung tâm lát gạch rộng rãi. Công trình gồm 4 tầng, mái lợp tôn màu xanh nổi bật, kết hợp mặt tường sơn trắng - xám - cam, tạo điểm nhấn tươi sáng, gần gũi với học sinh.



Mặt tiền có các mảng tường ốp lam màu xanh - vàng - trắng, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa che nắng. Hệ hành lang và lan can được thiết kế mở, uốn cong mềm mại ở các góc, tạo sự thông thoáng và dễ quan sát.

Khuôn viên trường bố trí đồng bộ: phía trước có sân thể thao với sân bóng đá cỏ nhân tạo và sân bóng rổ/sân tennis lát nhựa xanh, đường chạy bao quanh. Hàng rào, cổng, lối đi được lát gạch và trồng cây xanh, kết hợp tiểu cảnh tạo cảnh quan.

Tổng thể thiết kế vừa hiện đại, vừa đảm bảo tiêu chuẩn tiện ích - an toàn - thân thiện, phù hợp mô hình trường tiểu học chuẩn quốc gia.

