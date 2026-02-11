Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xúc động clip cụ ông bán ve chai mang hoa Tết đến tặng ân nhân

11-02-2026 - 13:45 PM | Sống

Clip ông lão bán ve chai dùng chiếc xe đạp cà tàng chở chậu hoa đến tặng ân nhân của mình gợi nên nhiều cảm xúc đẹp đẽ cho cộng đồng mạng dịp giáp Tết.

Clip bác bán ve chai nghèo vẫn không quên ân nhân khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @tuyetthanhspa)

Clip này được đăng lên mạng xã hội TikTok, ghi lại cảnh một ông lão khoảng U70 chở hai chậu hoa và hai lọ hành kiệu muối bằng chiếc xe đạp cũ đến tặng ân nhân. Tới nơi, ông lom khom dựng xe đạp, rồi cẩn thận đem hai lọ hành kiệu muối để vào trong nhà, sau đó quay ra nhẹ nhàng đặt hai chậu hoa xuống. Cô gái nhận quà liên tục cảm ơn.

Theo lời kể của cô gái đăng tải clip, cũng là người được tặng quà, ông lão này làm nghề bán ve chai, có mấy người con đều mất trong đại dịch COVID-19; vợ cũng bỏ ông mà đi. Cô xót thương hoàn cảnh éo le nên hết lòng hỗ trợ. Dù cô không cầu báo đáp, suốt nhiều năm qua ông lão chưa từng quên.

"Năm nào, chú cũng đến tặng quà cho con, trong khi chú đi lượm ve chai không giàu có gì. Chú còn cứ nhắc lại rằng rất mang ơn con vì đã giúp đỡ, mặc dù con thì không nghĩ đó là cái ơn. Con vui vẻ, hoan hỉ và luôn sẵn sàng cho đi mà không bao giờ cần nhận lại", cô gái bày tỏ.

Câu chuyện và đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng, nhận hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác, bình luận. Cư dân mạng xúc động trước tinh thần đền ơn đáp nghĩa của ông cụ: "Một người cao tuổi, nếm trải đủ những vị đắng cay cuộc đời khi mất đi cả người thân lẫn điểm tựa, nhưng tâm hồn bác vẫn sáng bừng sự tử tế. Lòng biết ơn không nằm ở giá trị vật chất của hai chậu hoa hay hũ hành kiệu, mà nó nằm ở cái dáng vẻ lom khom, cẩn trọng nâng niu từng món quà mang đến tặng ân nhân".

"Đúng là của cho không bằng cách cho, sự trân trọng của bác chính là minh chứng rõ nhất cho việc dù nghèo khó về tiền bạc, người ta vẫn có thể giàu có vô tận về nhân cách"; "Cô gái giúp đỡ bằng tâm thế hoan hỉ, không cầu nhận lạ", còn bác nhận ơn với sự khắc cốt ghi tâm suốt nhiều năm ròng".

"Bác đạp xe chở theo cả mùa xuân đến nhà ân nhân thật đầy xúc động, nhân văn. Khi ta trao đi yêu thương bằng cả trái tim, quả ngọt nhận lại chính là sự thanh thản và những kết nối tình người cao đẹp"...

Xúc động clip cụ ông bán ve chai mang hoa Tết đến tặng ân nhân- Ảnh 1.

Dân mạng cảm thán rằng lòng biết ơn, sự tử tế là không kể giàu nghèo. (Ảnh chụp màn hình)

Mai Chi bình luận: "Đọc đến đoạn bác mất hết con cái và vợ bỏ đi trong đại dịch, tôi thực sự lặng người. Nỗi đau đó quá lớn đối với người có tuổi. Tuy nhiên, bác chọn cách sống tiếp bằng sự tử tế và lòng tri ân. Có lẽ, bác đã phải chuẩn bị hai chậu hoa và hai lọ hành kiệu muối từ lâu".

Nhiều dân mạng bàn luận về sự tử tế không có ranh giới giàu nghèo. "Nhiều người trong chúng ta thường đợi đến khi giàu có mới nghĩ đến việc giúp người, hoặc đợi khi dư dả mới nghĩ đến chuyện trả ơn. Nhưng nhìn bác, tôi nhận ra tử tế là do lựa chọn, không phải do điều kiện. Dù cuộc sống còn nhiều gánh nặng cơm áo, bác vẫn dành ra một góc trong tim để ghi nhớ những người đã chìa tay ra với mình lúc khốn cùng", Thanh Tùng viết.

Nhiều người khác bày tỏ sự yêu mến, cảm phục với cô gái. Hoàng Giang chia sẻ: "Thật sự khâm phục cách suy nghĩ của bạn gái trong đoạn clip này. Giữa một xã hội đôi khi quá sòng phẳng về lợi ích, tâm thế cho đi và xem đó làm vui, không phải nợ nần là một điều cực kỳ xa xỉ. Bạn ấy không giúp bác vì mong một ngày bác trả ơn, nhưng lại nhận được quá nhiều điều đáng quý".

Cư dân mạng cũng động viên nhau giúp đỡ những mảnh đời khó khăn xung quanh mình. "Chỉ cần chúng ta có lòng, dù là bữa cơm ấm, bộ quần áo cũ hay chút tiền cũng là hành động thiện nguyện cao đẹp. Sự tử tế không có nhiều ít chỉ cần chân thành. Hy vọng mỗi chúng ta sẽ luôn tốt bụng, lan tỏa hơi ấm đến những người kém may mắn hơn trong cộng đồng", Duy Kiên bộc bạch.

Clip cụ ông 70 tuổi đẩy xe chở vợ đi giữa dòng nước ngập tới gối ở Hà Nội: Hé lộ câu chuyện phía sau

Theo Hoàng Hà

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia tiết lộ quy tắc 10 phút biến rau quen thuộc thành “vũ khí chống ung thư”

Chuyên gia tiết lộ quy tắc 10 phút biến rau quen thuộc thành “vũ khí chống ung thư” Nổi bật

Người nước ngoài đi làm SIM thẻ, nhân viên không biết tiếng đang loay hoay thì chú bảo vệ ra phiên dịch giúp, "bắn" tiếng Trung cực MƯỢT!

Người nước ngoài đi làm SIM thẻ, nhân viên không biết tiếng đang loay hoay thì chú bảo vệ ra phiên dịch giúp, "bắn" tiếng Trung cực MƯỢT! Nổi bật

Khog Pug phá sản gây chấn động cõi mạng

Khog Pug phá sản gây chấn động cõi mạng

13:00 , 11/02/2026
3 loại cây là "báu vật", trồng trong vườn giúp trấn trạch, giữ nhà qua nhiều thế hệ

3 loại cây là "báu vật", trồng trong vườn giúp trấn trạch, giữ nhà qua nhiều thế hệ

12:40 , 11/02/2026
Tại sao không nên tráng chảo bằng nước ngay sau khi nấu xong? Nghe đầu bếp giải thích, tôi mới giật mình vì bao năm làm sai

Tại sao không nên tráng chảo bằng nước ngay sau khi nấu xong? Nghe đầu bếp giải thích, tôi mới giật mình vì bao năm làm sai

12:21 , 11/02/2026
Bắp cải được phun formaldehyde thường có 3 đặc điểm, biết được bí mật này tôi đã không bao giờ mua bắp cải một cách mù quáng nữa!

Bắp cải được phun formaldehyde thường có 3 đặc điểm, biết được bí mật này tôi đã không bao giờ mua bắp cải một cách mù quáng nữa!

11:40 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên