Mua 160 tờ vé số ít phút trước khi quay thưởng, khách bất ngờ trúng hết: Hé lộ số tiền thưởng

08-03-2026 - 11:29 AM | Sống

Vị khách may mắn đã trúng xổ số miền Nam, mở thưởng ngày 7/3.

Mạng xã hội mới đây xôn xao thông tin một vị khách may mắn đã trúng tới 160 tờ xổ số. Thông tin khiến nhiều người xuýt xoa, xin vía, đồng thời tò mò về số tiền thưởng mà vị khách nhận được.

Được biết, đại lý vé số Phước Danh (ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) đã đổi thưởng cho vị khách nói trên.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên , chủ đại lý vé số cho hay khách mua nguyên cọc gồm 160 tờ vé số của đài Bình Phước chỉ trước giờ quay thưởng xổ số miền Nam ngày 7/3 ít phút. 160 tờ vé số này có 2 số cuối là 45, trúng giải 8, mỗi giải trị giá 100.000 đồng. Tổng cộng, vị khách may mắn nhận về số tiền thưởng là 16 triệu đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). Sau khi biết kết quả, vị khách đã đến đại lý đổi thưởng.

Mua 160 tờ vé số ít phút trước khi quay thưởng, khách bất ngờ trúng hết: Hé lộ số tiền thưởng- Ảnh 1.

Cọc vé số 160 tờ trúng giải 8.

Trước đó, một người đàn ông ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đã trúng 5 tờ vé số độc đắc, nhận số tiền 10 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). Tờ vé số đem lại may mắn cho người đàn ông này mang dãy số 728003, của đài Bình Thuận, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 5/3.

Người đàn ông đã nhận toàn bộ tiền thưởng bằng tiền mặt và cho biết sẽ đem số tiền đi gửi tiết kiệm dài hạn tại ngân hàng để sau này chia cho 2 con.

Theo Lam Giang

Phụ nữ mới

