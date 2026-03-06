"Nữ hoàng nhạc đỏ" là mẹ đơn thân 4 con chia sẻ sự mệt mỏi, nhắc tới mẹ ruột

Mới đây, ca sĩ Anh Thơ khiến nhiều khán giả xúc động khi chia sẻ dòng trạng thái đầy tình cảm về gia đình, đặc biệt là nỗi nhớ mẹ mỗi khi đi xa.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết: “Có những ngày đi xa mới thấy nhớ nhà đến lạ… Nhớ bữa cơm mẹ nấu, nhớ tiếng mẹ gọi về ăn cơm, nhớ cả những lời nhắc nhở tưởng chừng quen quá mà lại ấm áp vô cùng. Lớn rồi nhưng trong lòng vẫn chỉ là đứa con bé nhỏ, mỗi khi mệt mỏi lại chỉ muốn được về nhà, ngồi cạnh mẹ một chút thôi cũng thấy bình yên. Nhớ nhà, nhớ mẹ thật nhiều”.

Dòng chia sẻ giản dị nhưng giàu cảm xúc của giọng ca nhạc đỏ nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của hơn 400 tài khoản mạng xã hội. Không ít người cho rằng dù bận rộn với lịch diễn và công việc giảng dạy, nữ ca sĩ vẫn luôn dành tình cảm sâu sắc cho gia đình, đặc biệt là mẹ – người luôn là chỗ dựa tinh thần mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi.

Anh Thơ sinh năm 1976, quê ở Thanh Hóa. Cô là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc thính phòng, dân gian và cách mạng tại Việt Nam. Nhờ chất giọng nữ cao trong sáng, giàu nội lực và cách xử lý tinh tế, nữ ca sĩ được khán giả yêu mến và nhiều người ưu ái gọi là “nữ hoàng nhạc đỏ”.

Trong sự nghiệp, Anh Thơ từng giành giải Nhất Tiếng hát Truyền hình Hà Nội năm 1998, giải Ba Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 1999, giải Nhì Nhạc thính phòng toàn quốc năm 2000 và giải Nhất Giọng ca Sóng phát thanh do Voice of Vietnam tổ chức năm 2001.

Sau các cuộc thi, Anh Thơ nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn. Tên tuổi của cô gắn với nhiều ca khúc như “Xa khơi”, “Khúc hát sông quê”, “Người con gái sông La”, “Tình ta biển bạc đồng xanh”… Những ca khúc mang âm hưởng dân gian và cách mạng qua giọng hát của cô thường được đánh giá cao bởi sự truyền cảm và kỹ thuật thanh nhạc vững vàng.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, nữ ca sĩ còn tham gia công tác giảng dạy thanh nhạc, góp phần đào tạo nhiều thế hệ ca sĩ trẻ cho nền âm nhạc Việt Nam.

Trong đời sống riêng, Anh Thơ khá kín tiếng. Sau khi trải qua biến cố hôn nhân, nữ ca sĩ lựa chọn cuộc sống tập trung cho con cái và sự nghiệp. Hiện tại, "nữ hoàng nhạc đỏ" là mẹ đơn thân của 4 người con.