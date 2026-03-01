Mỗi ngày mở mắt ra là tốn 26.000 đồng, khách Tây khiến dân mạng bật cười khi tiết lộ cuộc sống ở Việt Nam

Những câu chuyện về trải nghiệm của khách nước ngoài tại Việt Nam luôn khiến cộng đồng mạng thích thú. Từ việc bất ngờ với giá cả, mê mẩn ẩm thực đường phố cho đến những thói quen rất nhỏ trong đời sống thường ngày - tất cả đều có thể trở thành điều đáng nhớ trong mắt du khách.

Mới đây, chia sẻ của 2 vị khách Tây về cuộc sống hàng ngày tại Việt Nam đã khiến nhiều người bật cười. Lý do rất đơn giản: theo lời họ chia sẻ, mỗi ngày "mở mắt ra" là sẽ tốn 1USD, tương đương khoảng 26.000 đồng.

(Nguồn: @amydomhd)

Số tiền này gắn với một thói quen mà họ duy trì đều đặn suốt thời gian ở Việt Nam: mua nước ép trái cây.

Hai vị khách hào hứng chia sẻ: "Thói quen 1 đô mỗi ngày của chúng tôi ở Việt Nam". Với họ, đó gần như đã trở thành một phần trong lịch trình mỗi ngày.

Theo đoạn video được chia sẻ, quán nước ép mà họ thường ghé qua là một tiệm nhỏ, bày đủ loại trái cây tươi bắt mắt. Trên quầy là những khay hoa quả đầy màu sắc: dưa hấu, dứa, chuối chín, ổi, lê, cùng nhiều loại trái cây khác. Thậm chí ở đây còn có cả nước mía - một thức uống rất quen thuộc với người Việt nhưng lại khá mới lạ với nhiều du khách nước ngoài.

Chỉ cần nhìn vào quầy trái cây thôi cũng đã thấy đủ màu sắc rực rỡ. Mỗi loại được gọt sẵn, cắt miếng gọn gàng, sẵn sàng cho vào máy ép bất cứ lúc nào.

Hai vị khách Tây cho biết họ gần như không uống cùng một vị hai ngày liên tiếp. Mỗi ngày, họ lại thử một hương vị khác nhau. Dù là loại nào, họ cũng tỏ ra vô cùng thích thú khi cầm trên tay ly nước ép mát lạnh. Cả hai vui vẻ "khoe" những ly nước ép mình vừa mua được. Có hôm là ly nước ép vàng tươi, hôm khác lại là ly màu hồng đỏ bắt mắt. Và với họ, tất cả đều đáng để thưởng thức.

(Nguồn: @amydomhd)

Không chỉ thích uống, hai vị khách còn đặc biệt thích… đứng xem người bán làm nước ép. Họ chia sẻ đầy hào hứng: "Xem người ta chuẩn bị trái cây tươi thật sự rất 'đã mắt'! Đừng để ý việc ngày nào tôi cũng lén đứng xem anh bán nước trái cây nhé."

Khoảnh khắc này khiến nhiều người xem bật cười, bởi với người Việt, việc ép nước trái cây ở các quán vỉa hè là hình ảnh quá quen thuộc. Nhưng với du khách, đó lại là một trải nghiệm thú vị: từ việc gọt trái cây, cho vào máy ép, đến lúc ly nước ép tươi được rót ra chỉ trong vài phút.

(Nguồn: @amydomhd)

Thực tế, Việt Nam là một trong những quốc gia có nguồn trái cây rất phong phú. Nhờ khí hậu nhiệt đới, các loại trái cây có mặt quanh năm với nhiều hương vị khác nhau: từ ngọt thanh, chua nhẹ cho đến đậm vị nhiệt đới. Chính sự đa dạng này khiến các quầy nước ép ven đường luôn có rất nhiều lựa chọn.

Với người Việt, ly nước ép vài chục nghìn đồng có thể chỉ là một món giải khát đơn giản. Nhưng với nhiều du khách nước ngoài, đó lại là một trải nghiệm rất "đáng tiền" - vừa tươi ngon, vừa mang lại cảm giác gần gũi với nhịp sống địa phương. Có lẽ vì thế mà hai vị khách Tây kia đã quyết định duy trì "thói quen 1 đô mỗi ngày" của mình. Một khoản chi nhỏ, nhưng đủ để mang lại niềm vui nho nhỏ mỗi sáng khi sống ở Việt Nam.