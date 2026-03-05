Tình trạng Lan Phương sau nửa năm ly hôn chồng Tây: "Tôi mệt rã rời"

Cuộc sống của Lan Phương sau khi ly hôn chồng người Anh nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Sau biến cố hôn nhân, nữ diễn viên hiện là người trực tiếp chăm sóc và nuôi dạy hai con gái. Trước đó, Lan Phương từng tiết lộ chi phí nuôi con lên đến 1,4 tỷ đồng/ năm. Chính vì vậy, cuộc sống của nữ diễn viên sau khi ly hôn càng được nhiều khán giả quan tâm, đặc biệt là cách cô cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc hai con nhỏ.

Mới đây, những chia sẻ về hành trình làm mẹ đơn thân, cũng như áp lực trong cuộc sống thường ngày của nữa diễn viên thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Lan Phương cho biết cô cảm thấy mệt rã rời sau gần hai tháng dành toàn bộ tâm trí, sức lực và cảm xúc cho hai con. Theo nữ diễn viên, guồng quay chăm sóc con mỗi ngày khiến cô gần như phải hoạt động hết công suất. Từ những việc quen thuộc như chuẩn bị bữa ăn, tắm rửa, đưa con đi học, đón con về… cho đến việc chơi cùng con sau giờ học và vào ngày nghỉ, tất cả đều chiếm nhiều thời gian và năng lượng. Lan Phương đều muốn lo chu toàn tất cả để bảo vệ cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng cho 2 con trước những biến cố của bố mẹ.

Lan Phương thừa nhận mệt rã rời vì phải dành thời gian một mình chăm sóc, lo lắng cho 2 con (ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, điều khiến Lan Phương cảm thấy tốn sức nhất không chỉ là các hoạt động sinh hoạt thường ngày mà còn là việc theo sát cảm xúc của các con. Nữ diễn viên cho biết con gái lớn Lina đang ở giai đoạn nhạy cảm về tâm lý nên dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói xung quanh. Vì vậy, cô luôn cố gắng ở bên cạnh để quan sát và lắng nghe con. Mỗi khi bé buồn bã hoặc tức giận, Lan Phương sẽ ngồi xuống trò chuyện, giúp con hiểu vấn đề và lấy lại sự tự tin.

"Lina 7 tuổi - giai đoạn này con rất dễ bị tác động tinh thần, bị căng thẳng tâm lý từ những lời nói của người khác - những lời nói không trực tiếp nói về con, nhưng nội dung không tốt khiến con bị tác động sâu sắc, làm con buồn bã, tức giận. Chính vì thế tôi luôn phải sát bên, quan sát, cảm nhận con, để mỗi khi con buồn bã, mệt mỏi hay tức giận, tôi lại ôm con vào lòng, lắng nghe, giúp con hiểu vấn đề, con lấy lại sự tự tin, và biết điều gì đúng sai để tự bảo vệ mình. Không tính nổi bao nhiêu lần tôi ngừng việc đang làm, ngồi xuống, nhìn vào mắt con, và dịu dàng nói: mẹ thấy con đang buồn, đang giận, mẹ có thể biết lí do vì sao không? Rồi lại dùng sự bình tĩnh, kiên nhẫn, và tình yêu để xoa dịu, giải thích và làm con tự tin và vui vẻ lại", Lan Phương chia sẻ.

Nữ diễn viên tiết lộ phải theo sát những diễn biến tâm lý của 2 con gái (Ảnh: FBNV)

Ngoài ra, Lan Phương cũng gây chú ý khi tiết lộ hiện tại phải mang theo rất nhiều gánh nặng, vì lý do này nên cô không muốn tổ chức sinh nhật Tuy nhiên, khi nhìn thấy sự háo hức của hai con thì Lan Phương đã thay đổi quyết định. Cuối cùng, nữ diễn viên vẫn tổ chức buổi tiệc nhỏ để các con có dịp vui chơi.

Theo chia sẻ của cô, mọi công tác chuẩn bị được thực hiện trong vòng 5 ngày trước sinh nhật. Dù khá vất vả, nhưng nụ cười và niềm vui của các con lại trở thành động lực giúp cô tiếp tục cố gắng. Lan Phương thổ lộ: "Tôi không định làm sinh nhật vì phải thêm quá nhiều gánh nặng, nhưng khi thấy Mia mắt sáng lên khi được chơi với bạn hay hát bài Happy birthday, thấy Lina hào hứng muốn mời các bạn đến buổi tiệc để cùng chơi, thì tôi lại quyết định tổ chức sinh nhật cho Mia. Chỉ 5 ngày quyết định và chuẩn bị trước ngày sinh nhật. Nụ cười, đôi mắt sáng ngời háo hức của các con là động lực lớn nhất cho tôi, giúp tôi mỗi ngày lại đứng vững, mạnh mẽ, khôn ngoan, hiểu biết hơn ngày hôm qua".

Lan Phương thừa nhận có nhiều gánh nặng, suýt không muốn tổ chức sinh nhật (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Lan Phương trải lòng về quãng thời gian hôn nhân nhiều mâu thuẫn và nỗi đau tinh thần mà cô cho rằng mình phải chịu đựng suốt 7 năm chung sống. Nữ diễn viên cho hay khi mang thai con đầu lòng, cô từng phát hiện chồng đi bar và nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác. Không chỉ dừng lại ở đó, Lan Phương khẳng định mình đã bị bạo hành tinh thần và thao túng tâm lý trong một thời gian dài, từ việc bị kiểm soát toàn bộ thiết bị điện tử, mạng xã hội cho đến việc liên tục bị khiến cho cảm thấy bản thân kém cỏi vì không thể giap tiếp quá nhiều với bên ngoài.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi David quyết định chuyển công tác vào Đà Nẵng, thỉnh thoảng mới về Hà Nội để thăm gia đình. Trước tình thế "xa mặt cách lòng", Lan Phương chủ động đã đưa hai con vào Đà Nẵng để cả gia đình gần nhau hơn, nhưng tình hình không cải thiện. Cô nói chồng không dành thời gian hỗ trợ, khiến tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt. Tuy nhiên, anh David Duffy phủ nhận lời tố của Lan Phương. Anh cho rằng vợ gặp vấn đề tâm lý sau sinh. Chồng Tây của Lan Phương khẳng định mình luôn hoàn thành trách nhiệm với gia đình nhưng vợ suy nghĩ tiêu cực, khiến hôn nhân căng thẳng. Với tình hình trong 2 tháng quá, David Duffy đồng ý ly hôn.

Lan Phương và chồng Tây đã có 7 năm bên nhau trước khi quyết định đường ai nấy đi

Trong phiên toàn diễn ra tại TAND Hà Nội vào tháng 10/2025, Lan Phương cho biết chi phí nuôi dưỡng 2 con gái Lina Linh và Mia Mai mỗi năm lên đến 1,4 tỷ đồng. Trong đó, riêng học phí đã hơn 800 triệu đồng/năm, chưa kể các khoản đưa đón, bảo mẫu, giải trí, sinh hoạt. Nữ diễn viên cũng chứng minh tài chính có căn hộ đứng tên, bất động sản cho thuê, công ty vốn điều lệ 5 tỷ, thu nhập 7 tỷ/năm từ phim ảnh, quảng cáo kinh doanh cùng 1 tỷ đồng tiết kiệm. Trong khi đó, David Duffy - chồng cũ Lan Phương khai thu nhập khoảng 160 triệu/tháng nhưng hiện ở nhà thuê. Anh cho rằng mức thu nhập đủ để lo cho con, song Lan Phương khẳng định không đáp ứng được chi phí thực tế. Kết quả, HĐXX quyết định giao quyền nuôi con cho Lan Phương. David Duffy có nghĩa vụ chu cấp 40 triệu đồng/tháng cho đến khi các con trưởng thành hoặc hai bên có thoả thuận mới.