Chủ nhà mở toang cổng để “đón” khách lạ thường xuyên lao xe vào tận cửa: Hé lộ chuyện phía sau

05-03-2026 - 20:30 PM | Lifestyle

“May mà có camera ghi lại chứ kể không ai tin”, cư dân mạng bình luận dí dỏm.

Mạng xã hội mới đây xôn xao đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi của một gia đình, ghi lại cảnh nhiều người điều khiển xe máy, xe đạp bất ngờ lao vào tận cửa ngôi nhà.

Qua đoạn clip cho thấy, ngôi nhà đặc biệt này nằm ở dưới dốc cầu. Không ít các phương tiện khi đi qua cầu thì bị mất đà, lạc tay lái và lao thẳng vào sân của ngôi nhà.

Những đoạn clip được gia chủ trích xuất từ camera, đăng tải trên mạng xã hội khiến người xem vừa “thót tim”, vừa buồn cười. “Chủ nhà thần kinh vững chứ không thì giật mình thường xuyên”; “May mà có camera chứ kể không ai tin”;...

Được biết, ngôi nhà trên là của anh Nguyễn Hoàng Duy (27 tuổi, ở xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau). Nhà anh Duy nằm dưới chân cầu sắt Vĩnh Hưng A. Kể trên Tri thức - Znews, anh Duy cho biết ngôi nhà của mình được xây dựng khoảng 5 năm trước. Do thích không gian thoải mái, cộng thêm đặc thù địa hình nên gia đình đã thiết kế phần cổng khá rộng để thuận tiện cho việc sinh hoạt, đi lại.

Nhiều người lạ mất đà, lao xe vào nhà anh Duy.

Nói về những tình huống “dở khóc dở cười”, anh Duy cho hay do cầu sắt Vĩnh Hưng A có dạng chữ Y, khi xuống dốc không có tuyến đường thẳng mà chỉ rẽ sang 2 bên nên không ít người lạ chưa quen đường hoặc các em học sinh tay lái chưa vững, theo quán tính sẽ chạy thẳng vào sân nhà anh.

Khoảng sân rộng của gia chủ đã vô tình trở thành “vùng đệm”, giúp các phương tiện giảm tốc, phanh kịp thời. Mọi người khi lao xe nhầm vào nhà anh Duy đều khá ngượng ngùng, sau đó nhanh chóng gửi lời chào hỏi, xin lỗi chủ nhà. Đa số mọi người đều an toàn sau sự cố nhờ không gian rộng rãi song cá biệt cách đây 2 năm từng có vụ một thanh niên mất lái, húc sập cổng nhà anh Duy vào ban đêm.

Kể thêm trên báo VnExpress, anh Duy bộc bạch gia đình quyết định mở 2 cánh cổng suốt ngày để mọi người nếu có vô tình mất lái cũng có thể vào sân nhà mình, sẽ không gặp nguy hiểm. Ngoài ra, chủ nhà còn chủ động nâng nền sân cao hơn mặt đường, dọn sạch chướng ngại vật và lát gạch thô tạo độ nhám để giúp xe dễ phanh lại.

Vài năm gần đây, chính quyền địa phương đã lắp biển báo và rào chắn thu hẹp lối lên cầu để cấm ô tô, giảm thiểu rủi ro tại khu vực này.

Về việc đăng clip lên mạng xã hội, anh Duy nói mục đích là vui vẻ, mong mọi người rút kinh nghiệm, quan sát kỹ để di chuyển an toàn hơn chứ hoàn toàn không có ý trách móc gì.

Villa 5 tỷ “khổ nhất thế giới” ở Ninh Bình: 2 năm vẫn chưa xong phần thô, chủ nhà và KTS nổi tiếng làm um sùm

Theo Lam Giang

Phụ nữ mới

