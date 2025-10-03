Chủ nhà bị kêu “ngớ ngẩn” khi bán căn nhà đơn sơ giữa vùng quê giá 200 tỷ đồng: Nhìn vào bên trong mới hiểu vì sao!

Nghệ sĩ và chuyên gia xây dựng tài năng Ed Bemis đã tạo ra một kiệt tác kiến trúc nằm ẩn mình dưới chân đồi Ashland, Oregon, Mỹ. Căn nhà cùng không gian thiên nhiên rộng lớn xung quanh mang đến cảm giác như lạc vào một thế giới khác – một thế giới nơi nghệ thuật và thiên nhiên hòa quyện.

Sự choáng ngợp chỉ thực sự bắt đầu khi bạn bước vào bên trong. Với sự trợ giúp của các nghệ sĩ địa phương, Bemis đã xây dựng toàn bộ căn nhà một cách hoàn toàn thủ công. Điểm nhấn làm nên sự độc đáo chính là những mảnh ghép phức tạp và các chi tiết được chạm khắc bằng tay tỉ mỉ. Ngay cả cánh cổng vòng cung bằng gỗ gụ Brazil cũng đã tiêu tốn của Bemis một năm rưỡi để hoàn thành việc điêu khắc.

Không chỉ là nghệ thuật, công trình còn là một ví dụ điển hình về lối sống bền vững. Các vật liệu và giải pháp sưởi ấm, làm mát trong nhà đều được Bemis lựa chọn kỹ lưỡng để thân thiện tuyệt đối với môi trường.

Kiệt tác này, bao gồm căn nhà rộng hơn 800 mét vuông và khu đất rộng lớn 285 héc-ta, hiện đang được Bemis rao bán với mức giá 7,6 triệu USD (200 tỷ đồng). Đây không chỉ là việc mua bán một bất động sản, mà là việc sở hữu một di sản nghệ thuật có một không hai.

Ngôi nhà thủ công tại chân đồi Ashland, Oregon này không chỉ là một kiến trúc, mà là một tác phẩm điêu khắc vĩ đại, mang lại cảm giác tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.

Công trình được làm hoàn toàn thủ công với sự giúp đỡ của các nhà thiết kế địa phương.

Để chạm khắc được cánh cửa phức tạp này, Ed Bemis đã phải mất tới 1 năm rưỡi.

Tập trung tỉ mỉ trong từng chi tiết, sàn nhà được làm bằng đá và gỗ anh đào tạo hình ảnh dòng nước mượt mà.

Toàn bộ tay vịn cầu thang được chạm khắc từ những nhánh cây manzatina, một loại cây tại địa phương.

Các nghệ sĩ đã kết hợp rất nhiều hình ảnh, biểu tượng văn hóa vào các thiết kế chi tiết.

Hai con rồng lửa và băng được khảm trên lò sưởi là một trong những chi tiết trang trí phức tạp nhất của căn nhà.

Nhà tắm được lát bằng đá granite Van Gogh xanh.

Căn nhà có các cửa sổ lớn và ban công phóng tầm nhìn ra cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ xung quanh.

Bể bơi làm nóng bằng năng lượng địa nhiệt được đặt ở trong một căn riêng.

Bạn có muốn sống ở căn nhà này không?



