“Chuyến tàu tuyết đẹp nhất Trung Quốc” chạy hơn 1.200 km, giá vé chỉ từ 540.000 đồng, du khách nhận xét: “Như khách sạn di động đi lạc vào thế giới cổ tích”

Khởi hành từ Cáp Nhĩ Tân và đi đến Mạc Hà – điểm cực Bắc của Trung Quốc, chuyến tàu K7041 do Công ty Đường sắt Cáp Nhĩ Tân (thuộc Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc) khai thác, được nhiều du khách trìu mến gọi bằng cái tên “tàu tuyết phương Bắc” hay “chuyến tàu tuyết đẹp nhất Trung Quốc”.

Điểm đến của 4 mùa

18h20 hằng ngày, khi tiếng còi tàu vang lên tại ga Cáp Nhĩ Tân, chuyến K7041 bắt đầu hành trình dài hơn 1.200 km về phía Bắc, đi qua 10 thành phố trong suốt 18 giờ.

Bên trong khoang tàu, không khí náo nhiệt từ những nhóm du khách nhanh chóng xóa nhòa khoảng cách xa lạ. Người trò chuyện, người chia sẻ lịch trình, kẻ tranh thủ ghi lại khung cảnh bên ngoài – từ đô thị sầm uất, cánh đồng trải dài cho tới những dãy núi trập trùng khi đoàn tàu tiến sâu vào rừng Đại Hưng An Lĩnh.

Vào mùa đông, đây là hành trình đi xuyên Đại Hưng An Lĩnh phủ đầy tuyết trắng để đến Mạc Hà - miền đất của băng đăng và ánh cực quang. Khi mùa hè tới, K7041 lại biến thành “chuyến tàu tránh nóng”, đưa hàng nghìn du khách trốn khỏi cái oi nồng miền Nam Trung Quốc để tìm đến khí hậu mát lành đặc trưng của vùng cực Bắc.

Đặc biệt, đây là chuyến tàu duy nhất tại Trung Quốc được phép mở cửa sổ, giúp hành khách thỏa sức hít hà bầu không khí trong lành miền Bắc và chụp lại những khung hình sống động. Tàu lăn bánh qua cánh đồng tuyết ven sông, những ngôi làng gỗ phong vị Bắc Âu, khiến nhiều người có cảm giác bước vào thế giới truyện cổ tích.

Không có sóng điện thoại, cũng chẳng có ổ cắm sạc, hành khách như được gác bỏ bộn bề thường nhật để đắm mình vào khung cảnh tuyệt mỹ ngoài ô cửa. Với nhiều người, đây chính là phần giá trị nhất của hành trình: một khoảng lặng giữa nhịp sống hối hả.

“Chúng tôi đến đây để tận hưởng không khí mát lành của Hắc Long Giang. Đây đã là lần thứ ba tôi đi chuyến tàu này, cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích vậy” bà Trương Thục Vinh, 70 tuổi, du khách từ Thiên Tân chia sẻ.

Vào Cũng lần đầu đến Hắc Long Giang, cô Tôn Nghệ Linh đến từ Ninh Ba tỏ ra thích thú: “Tôi tưởng đoàn tàu cũ kỹ nhưng thực tế rất sạch sẽ, dịch vụ chu đáo như khách sạn. Còn được người dân địa phương chia sẻ món ăn mang theo, cảm giác thật ấm áp.”

Không chỉ là một chuyến đi

Không chỉ dừng ở việc vận chuyển hành khách, K7041 là một “chuyến tàu du lịch” đúng nghĩa. Trong khoang, tiếng giới thiệu về thắng cảnh Mạc Hà như Cửu Khúc Thập Bát Loan, Long Giang Đệ Nhất Loan hay Ussuri Shallow Bay vang lên, cuốn hút hành khách.

Trưởng tàu Mục Sơn Sơn cùng các nhân viên còn chuẩn bị hẳn tờ rơi, poster giới thiệu cảnh đẹp và ẩm thực địa phương.

“Mỗi chuyến tàu đều kín chỗ. Ngoài đảm bảo dịch vụ, chúng tôi muốn biến hành trình trở thành cơ hội quảng bá du lịch Hắc Long Giang. Nhiều hành khách còn quay video, chụp ảnh chia sẻ, khiến ai cũng như trở thành một ‘hướng dẫn viên bán chuyên’,” anh chia sẻ.

Một điểm nhấn thú vị khác của đoàn tàu là khu trưng bày đặc sản vùng núi ngay trong khoang tàu. Từ quả việt quất khô, nước ép lê gai biển, nấm linh chi cho tới hạt dẻ rừng… tất cả đều được bày biện bắt mắt.

Theo nhân viên phục vụ tàu, khu trưng bày này vừa giúp hành trình của khách du lịch thêm phong phú, vừa giúp nông sản địa phương Trung Quốc đến gần hơn với du khách, qua đó tạo thêm động lực cho kinh tế vùng miền.

Để phục vụ nhiều đối tượng khách hàng, K7041 có nhiều mức giá linh hoạt. Vé ghế cứng có giá 148,5 NDT (hơn 540.000 đồng), trong khi vé giường nằm mềm dao động từ 398,5 đến 415,5 NDT (từ hơn 1,4 triệu - 1,5 triệu đồng) tùy hạng. Nhờ vậy, cả những nhóm du khách lớn tuổi muốn thoải mái, lẫn những bạn trẻ đi phượt tiết kiệm đều có thể dễ dàng chọn lựa.

12h13 trưa hôm sau, khi tàu dừng bánh ở ga Mạc Hà, hành trình của đoàn tàu khép lại nhưng với du khách, chuyến đi mới thực sự bắt đầu. Dù là mùa đông tuyết trắng hay mùa hè mát lành, cực Bắc Trung Quốc luôn có sức hút riêng, để lại trong lòng mỗi người những kỷ niệm khó quên.

Nhiều du khách Trung Quốc cho rằng K7041 với họ là hành trình trải nghiệm văn hóa, cảnh sắc và tình người để cùng nhau “tìm về phương Bắc”.

(Theo 163.com)