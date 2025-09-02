Chuyến tàu 2 tầng cải tạo từ toa xe cũ, chạy qua 5 ga: Thông tin mới nhất về giá vé, thời gian chạy

Hiện nay, sự ra đời của loạt phương tiện hiện đại đã giúp việc di chuyển giữa các điểm đến du lịch của du khách trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà một loại phương tiện có phần "truyền thống" bị lãng quên. Đó là tàu hỏa.

Xét riêng ở Việt Nam, nhiều năm trở lại đây, ngành đường sắt nước ta liên tục cho ra mắt các sản phẩm mới, nâng cấp những chuyến tàu tưởng chừng đã rất quen thuộc, từ đó đem lại trải nghiệm mới lạ, thú vị hơn cho du khách. Chuyến tàu sau đây là một ví dụ như thế, khai trương vào ngày 19/8 tới đây - tàu The Hanoi Train.

Cụ thể, đây là đoàn tàu mang thiết kế 2 tầng độc đáo, các toa tàu được cải tạo cũ. Đặc biệt hơn nữa, Mỗi toa được thiết kế theo chủ đề của 5 cửa ô nổi tiếng của Hà Nội: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa, mỗi chủ đề mang một câu chuyện riêng biệt về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội.

Ảnh Hanoi Train Official

Tên 5 Cửa Ô Hà Nội được ghi trên các toa tàu (Ảnh Hanoi Train Official)

Giờ tàu chạy - Giá vé, cách mua vé tàu The Hanoi Train thế nào?

Ngay sau khi sự kiện khai trương, ra mắt, rất nhiều du khách quan tâm tới giá vé chính thức, cách đặt vé cũng như thời gian tàu chạy. Thông tin từ báo Nhân Dân, mỗi ngày, tàu có ba chuyến vào các khung giờ: 8h00 sáng, 14h00 chiều và 20h30 tối, phục vụ nhu cầu tham quan của du khách cả trong ngày lẫn đêm. Lịch trình bao gồm các ga lớn như Ga Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Từ Sơn và quay lại Ga Hà Nội.

Du khách có thể đặt vé bằng cách truy cập vào trang chủ của Đường sắt Việt Nam, hoặc mua trực tiếp tại ga tàu. Tuy nhiên, theo bài đăng mới nhất trên trang Hanoi Train Official vào tối hôm qua (31/8), giai đoạn từ 19/8 chỉ là giai đoạn đầu thử nghiệm của chuyến tàu 2 tầng đặc biệt. "Trong giai đoạn đầu, tàu sẽ vận hành một số chuyến trải nghiệm đặc biệt dành cho khách mời, đối tác và báo chí, trước khi chính thức mở bán rộng rãi cho công chúng", trích bài viết trên trang này. Sáng ngày 31/8, tàu cũng đi vào vận hành thử lần thứ 2.

Những hành khách đầu tiên trải nghiệm tàu 5 Cửa Ô ở Hà Nội chủ yếu là khách mời (Ảnh Hanoi Train Official)

Giá vé chính thức của tàu The Hanoi Train hiện tại vẫn chưa được tiết lộ. Một số trang tin hay đơn vị bán tour du lịch thông báo giá vé là 600.000 đồng hay hơn 1 triệu đồng, đều là không chính xác và chưa xác thực. Đơn vị khai thác cũng hứa hẹn, giá vé sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Chuyến tàu 2 tầng kết hợp giữa di sản và hiện đại

Như đã nói ở trên, do được thiết kế 2 tầng độc đáo, không gian tàu Hanoi Train đem lại cảm giác rộng rãi hơn so với thông thường, đem lại sự thoải mái cho du khách với tầm nhìn tuyệt vời. Trên mỗi toa tàu, du khách có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh sắc của thủ đô qua những cửa sổ lớn, hòa mình vào không gian lịch sử đặc biệt.

Các toa tàu được trang trí với những họa tiết truyền thống, phản ánh vẻ đẹp của thủ đô qua các thời kỳ. Điểm nhấn gây ấn tượng mạnh nhất với du khách, chính là tên 5 Cửa Ô của Hà Nội: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa, được ghi rõ trên các toa tàu.

Một số hình ảnh bên trong đoàn tàu (Ảnh Báo Chính Phủ, Báo Tiền Phong)

Việc tàu Hanoi Train được cải tạo từ những toa xe cũ, thể hiện rõ yếu tố tận dụng nguồn lực sẵn có trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng. Việc tái sử dụng các toa tàu không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường, thể hiện một hướng đi bền vững trong ngành du lịch. Tất cả các toa đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, từ ghế ngồi thoải mái đến hệ thống điều hòa không khí, đảm bảo mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Hành trình của tàu sẽ bắt đầu từ Ga Hà Nội, và kết thúc tại Ga Từ Sơn. Cũng theo giới thiệu từ Hanoi Train Official, đây là tuyến Thăng Long - Kinh Bắc, mở ra một hành trình du lịch độc đáo, kết nối thủ đô với miền di sản Quan họ Bắc Ninh. Từ đó, mang lại cơ hội cho du khách được khám phá những khu vực giàu giá trị lịch sử và văn hóa.

Có thể thấy, đây không chỉ là tuyến đường đơn thuần mà còn là một hành trình tham quan, nơi du khách có thể tìm hiểu về các di tích văn hóa, lịch sử của vùng Thăng Long hay Kinh Bắc từ những góc độ khác nhau.

Ảnh Báo Hà Nội

Xuyên suốt hành trình, du khách còn được được trải nghiệm không gian đậm chất thủ đô qua các chương trình văn nghệ dân gian như xẩm, chèo và chầu văn, cùng những màn trình diễn nghệ thuật truyền thống. Những yếu tố này không chỉ tạo nên sự đặc biệt cho chuyến đi mà còn góp phần nâng cao giá trị văn hóa của tàu. Du khách không chỉ được xem, được thưởng thức mà sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động tương tác thú vị khác. Từ đó tìm nhiểu sâu thêm về các chủ đề văn hóa và lịch sử.

The Hanoi Train là một trong nhóm 20 sản phẩm của ngành du lịch Hà Nội từ nay cho đến cuối năm. Chuyến được kỳ vọng không chỉ đơn giản là một phương tiện di chuyển mà là một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá Hà Nội dành cho các du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài, mang đến một góc nhìn mới về thủ đô qua từng toa tàu và từng chặng đường. Đối với những ai yêu thích sự kết hợp giữa du lịch và văn hóa, The Hanoi Train chắc chắn sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua.



