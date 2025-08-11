Chuyến tàu chạy chưa tới 10km, đi chỉ mất hơn 20 phút: Tên đặt theo nhân vật lịch sử, có khoang rất VIP

Hiện nay, sự ra đời của loạt phương tiện hiện đại đã giúp việc di chuyển giữa các điểm đến du lịch của du khách trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà tàu hỏa- một loại phương tiện có phần "truyền thống" bị lãng quên.

Xét riêng ở Việt Nam, nhiều năm trở lại đây, ngành đường sắt nước ta liên tục cho ra mắt các sản phẩm mới, nâng cấp những chuyến tàu tưởng chừng đã rất quen thuộc, từ đó đem lại trải nghiệm mới lạ, thú vị hơn cho du khách. Chuyến tàu sau đây là một ví dụ như thế, chính thức lăn bánh vào cuối năm ngoái - năm 2024 tại Đà Lạt.

Đặc biệt hơn cả, chuyến tàu được lấy cảm hứng từ nhân vật lịch sử có thật. Tàu mang tên 'Hoàng Hậu', chạy quãng đường khoảng 7-8km, mất khoảng 25 phút từ Ga Đà Lạt đến Trại Mát.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Nếu đã quen với những quán cà phê trên triền đồi, những con dốc mờ sương hay khu vườn ngập hoa ở Đà Lạt, du khách nay có thêm một lựa chọn độc đáo để cảm nhận thành phố mộng mơ theo cách hoàn toàn khác. Đoàn tàu được đánh giá đủ để đưa du khách quay về không khí hoài cổ của thời Đông Dương, trong không gian sang trọng, tao nhã gợi nhớ cung đình xưa.

Chuyến tàu được lấy cảm hứng và đặt tên theo nhân vật lịch sử

Có thể thấy, ngay từ tên gọi của chuyến tàu - “Hoàng hậu” - đã gợi nên sự tò mò với nhiều người. Nhân vật được đề cập tới ở đây chính là Nam Phương Hoàng hậu - vị Hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam, gắn liền với Vua Bảo Đại. Nam Phương Hoàng hậu cũng từng được mệnh danh là hình mẫu Đông – Tây kết hợp hoàn hảo, từ học vấn, phong cách cho đến cốt cách.

Khi bước vào bên trong, du khách sẽ thực sự cảm nhận được cảm hứng mang đậm dấu ấn Tàu mang phong cách kiến trúc Indochine với gỗ nâu trầm, kính màu nghệ thuật, đèn trần hoa văn, rèm nhung đỏ và ghế bọc da, tái hiện vẻ đẹp cổ điển và sang trọng. Đặc biệt, các toa đều có cửa kính lớn, để dù sáng sớm hay chiều muộn, du khách vẫn có thể ngắm nhìn vùng ven Đà Lạt yên bình trôi qua.

Ảnh Báo Tiền Phong

Một số hình ảnh về thiết kế tàu (Ảnh Báo Tiền Phong)

Đó là những mái ngói đỏ thấp thoáng trong sương, vườn rau xanh mướt, cánh đồng hoa, rặng thông nghiêng mình và từng lớp mây bảng lảng theo gió. Đoàn tàu cũng mang hơi thở nghệ thuật qua các góc trưng bày ảnh, vật dụng mô phỏng cung đình và không gian âm nhạc cổ điển du dương, tạo cảm giác như du khách đang được mời dùng trà trong phòng khách của một biệt thự Pháp cổ giữa núi rừng.

Khoang VIP của tàu - Trải nghiệm như 'hoàng gia'

Trong số các toa tàu, khoang VIP là nơi được nhiều du khách yêu thích nhất nhờ không gian tách biệt, ấm cúng và những dịch vụ cao cấp được trải nghiệm. Khoang bao gồm 12 ghế ngồi thay vì 36 ghế như 1 khoang tiêu chuẩn – phục vụ tốt cho nhóm du khách hoặc gia đình mong muốn không gian riêng tư.

Với thiết kế gợi nhớ một phòng khách sang trọng thời Đông Dương, khoang VIP tàu Hoàng Hậu có ghế ngồi bọc da, bàn trà khảm hoa văn, ánh sáng vàng ấm dịu, và nội thất phối hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại. Tại đây, du khách có thể chọn thưởng trà, cà phê, bánh ngọt hoặc nước ép, được phục vụ theo set như một buổi “trà chiều hoàng gia”.

Một số tour trọn gói còn bao gồm hướng dẫn viên kể chuyện về lịch sử đoàn tàu, về Nam Phương Hoàng hậu, hay những câu chuyện thú vị về vùng đất Trại Mát – nơi tàu sẽ dừng chân sau hành trình ngắn.

Khoang VIP trên tàu Hoàng Hậu (Ảnh Báo Tiền Phong)

Khoang phổ thông (Ảnh Báo Tiền Phong)

Hiện nay, giá vé tàu dao động từ 150.000 – 170.000 đồng/lượt cho khoang thường, và khoảng 250.000 – 300.000 đồng/lượt cho khoang VIP, tùy thời điểm và dịch vụ kèm theo. Du khách có thể đặt vé tại ga Đà Lạt hoặc thông qua các đại lý du lịch, ứng dụng đặt tour. Tàu hoạt động hằng ngày, bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc vào khoảng 18h, phù hợp để lồng ghép vào các lịch trình tham quan vườn hoa, chợ đêm hoặc tour ngoại ô.

Giữa một Đà Lạt ngày càng nhộn nhịp, chuyến tàu Hoàng Hậu mang đến cho du khách một lựa chọn đậm chất cảm xúc – không ồn ào, không vội vã, mà nhẹ nhàng và tinh tế. Chỉ với chưa đầy 30 phút, du khách không chỉ di chuyển, mà còn được du hành trong thời gian, bước vào một không gian nơi cái đẹp được chăm chút đến từng chi tiết. Đối với những ai yêu Đà Lạt, yêu những trải nghiệm mang tính nghệ thuật, lịch sử thì tàu Hoàng Hậu xứng đáng là lựa chọn mới mẻ rất đáng tham khảo.