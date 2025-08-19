Chuyến tàu đi 8 ngày 7 đêm, chạy chưa tới 50km/giờ, du khách nhận xét: Đúng là khách sạn trên đường ray

Hiện nay, sự ra đời của loạt phương tiện hiện đại đã giúp việc di chuyển giữa các điểm đến du lịch của du khách trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà một loại phương tiện có phần "truyền thống" bị lãng quên. Đó là tàu hỏa.

Xét riêng ở Việt Nam, nhiều năm trở lại đây, ngành đường sắt kết hợp cùng nhiều đơn vị tư nhân liên tục cho ra mắt các sản phẩm mới, nâng cấp những chuyến tàu tưởng chừng đã rất quen thuộc, từ đó đem lại trải nghiệm mới lạ, thú vị hơn cho du khách. Chuyến tàu sau đây là một ví dụ như thế - tàu SJourney xuyên Việt, vừa đưa vào vận hành hồi năm ngoái.

Được giới thiệu là đoàn tàu hạng sang xuyên Việt đầu tiên, chuyến tàu sẽ đưa du khách đi khắp các cung đường đẹp nhất dải đất hình chữ S trong hành trình 8 ngày 7 đêm, xuất phát từ thủ đô Hà Nội và kết thúc tại TP.HCM.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Hành trình 8 ngày 7 đêm dọc miền đất nước

Theo trang thông tin chính thức của chuyến tàu SJourney - Vietnam Luxury Express, đoàn tàu khởi hành vào tối thứ 4 hàng tuần, mã chuyến cụ thể là tàu SE61 (đi từ Hà Nội) và tàu SE62 (đi từ TP.HCM). Như đã nói ở trên, để tận hưởng hết hành trình, du khách sẽ mất 8 ngày 7 đêm ở trên tàu.

Sở dĩ thời gian của chuyến tàu kéo dài như vậy, dài hơn rất nhiều so với tàu xuyên Việt tuyến đường sắt Bắc - Nam thông thường là bởi: Ở mỗi điểm dừng chân trong hành trình, du khách sẽ được nghỉ lại 1 ngày. Ngoài rau, tàu chạy cũng khá chậm, vận tốc chỉ đạt khoảng 30-40km/giờ.

"SJourney là chuyến tàu đưa bạn chạm đến những lát cắt đẹp nhất của đất Việt. Mỗi cung đường mở ra khung cảnh quê hương qua ô cửa sổ tĩnh lặng", trích giới thiệu của Journey trên kênh Facebook chính thức. Các điểm dừng của SJourney là Ninh Bình, Quảng Bình, Huế, Hội An, Nha Trang và Phan Thiết.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Tờ giới thiệu về hành trình của tàu SJourney dành cho du khách (Ảnh Momo Travel)

Chính vì vậy, ở những điểm này, không chỉ đơn thuần là ngắm cảnh vật một cách chầm chậm qua khung cửa sổ tàu, du khách có thể trực tiếp tới tham quan các di sản, các địa danh nổi tiếng, tham gia các trải nghiệm đặc trưng, thưởng thức những món đặc sản ngon hay tìm hiểu sâu xa hơn về văn hóa địa phương. Có thể nói đây là điểm khác biệt, độc đáo mà hiếm chuyến tàu nào ở Việt Nam có được.

"Việt Nam thật đẹp và con người nơi đây thật thân thiện. 8 ngày là quá đủ để tôi đem lòng yêu mến đất nước này. Đó là một kỷ niệm tuyệt vời đối với tôi. Hy vọng bạn cũng sẽ tận hưởng chuyến tàu này!", một du khách người Trung Quốc hiện đang sống ở Mỹ nhận xét sau hành trình của mình trên SJourney.

Du khách thích thú trải nghiệm tàu SJourney (Ảnh Đường sắt Việt Nam)

Đoàn tàu đắt đỏ nhất Việt Nam hiện nay

Điểm nhấn của SJourney không chỉ nằm ở lộ trình 8 ngày 7 đêm từ Hà Nội đến TP.HCM, mà còn ở thiết kế sang trọng phong cách Đông Dương cổ điển cùng hệ thống dịch vụ được chăm chút đến từng chi tiết. "Chuyến tàu đúng là một khách sạn trên đường ray đầu tiên ở Việt Nam", nhà báo Thu Hà từ Báo Nhân Dân, cũng là một du khách trải nghiệm nói với Vietnam Luxury Train.

Bước chân lên tàu, du khách sẽ ấn tượng với không gian nội thất lấy cảm hứng từ kiến trúc Indochine thập niên 1930. Gỗ tự nhiên, ánh sáng ấm áp và những đường nét hoài cổ tạo nên không khí trang nhã, mang lại cảm giác như đang sống trong một biệt thự cổ kính di động. Tàu gồm 13 toa, trong đó có 10 toa ngủ cao cấp, 2 toa nhà hàng và 1 toa bếp, đủ để phục vụ tối đa 60 hành khách trong sự riêng tư tuyệt đối.

Mỗi cabin rộng khoảng 10m², được bố trí như phòng khách sạn thu nhỏ với giường êm ái, tủ quần áo, bàn ghế làm việc, cung cấp đầy đủ bộ dụng cụ cá nhân cho du khách. Và đặc biệt là phòng tắm riêng – điều hiếm thấy trên các chuyến tàu truyền thống.

Phòng ngủ như một căn phòng khách sạn trên tàu dành cho du khách, ngoài lựa chọn giường lớn, có cả lựa chọn giường đôi (Ảnh Đường sắt Việt Nam)

Ảnh Momo Travel

Hành lang trên tàu (Ảnh Đường sắt Việt Nam)

Phòng vệ sinh riêng biệt dành cho từng phòng, điều hiếm thấy ở các đoàn tàu ở Việt Nam (Ảnh Momo Travel)

Điểm khác biệt của SJourney nằm ở cách thiết kế phòng ngủ theo nhu cầu: Cabin đôi với giường lớn hoặc cabin twin với hai giường đơn, tất cả đều hướng đến sự thoải mái và tiện nghi. Ngay cả những chi tiết nhỏ như kệ giày, minibar hay hệ thống điều hòa cá nhân cũng được tính toán tỉ mỉ, để mỗi khoảnh khắc nghỉ ngơi đều trở thành trải nghiệm thư giãn đúng nghĩa.

Du khách tham gia hành trình sẽ được phục vụ đầy đủ 3 bữa trên tàu tại không gian riêng biệt tại các toa nhà hàng. Các bữa ăn với đa dạng lựa chọn, có đan xen cả ẩm thực nổi tiếng, truyền thống của Việt Nam cũng như quốc tế hiện đại, và được chế biến bởi đầu bếp khách sạn 5 sao. Từ bữa sáng nhẹ nhàng, tiệc trà chiều hay bữa tối theo phong cách fine - dining đều được trình bày đẹp mắt, đem lại cho du khách trải nghiệm cao cấp bằng cả vị giác lẫn thị giác.

Là sản phẩm du lịch hạng sang, giá vé của SJourney được công bố ở mức cao nhất trong các loại hình tàu khách tại Việt Nam hiện nay. Theo thông tin từ đơn vị khai thác, hành trình 8 ngày 7 đêm xuyên Việt giá cập nhật cho năm 2025 là 8.600 USD/người (tương đương khoảng 220 triệu đồng). Trước đó vào năm ngoái (2024), khi đoàn tàu mới vào vận hành, giá cho hành trình là 7.300 USD/người (tương đương 180 triệu đồng).

Toa nhà ăn riêng biệt trên tàu

Mọi chi tiết đều được thiết kế rất tỉ mỉ, xứng tầm với đoàn tàu sang trọng nhất Việt Nam (Ảnh Momo Travel)

Mức giá trên đã bao gồm toàn bộ dịch vụ trên tàu: Phòng ngủ tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, ăn uống, hoạt động giải trí, tham quan tại các điểm dừng cũng như dịch vụ cá nhân hóa trong suốt hành trình. Du khách chỉ cần chi trả thêm cho các nhu cầu ngoài gói như mua sắm hoặc dịch vụ đặc biệt.

Để đặt vé, du khách có thể đăng ký trực tiếp trên trang web Vietnam Luxury Express, hoặc thông qua các công ty lữ hành đối tác như PYS Travel, Vietravel, Saigontourist. Do số lượng khách giới hạn chỉ khoảng 60 người mỗi chuyến, việc đặt chỗ thường cần thực hiện trước từ 2 – 3 tháng để đảm bảo còn cabin theo nhu cầu.