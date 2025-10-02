Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

600 đại diện lữ hành quốc tế quy tụ tại sự kiện du lịch quốc tế: Điểm đến là nơi đón hơn 24,5 triệu khách chỉ trong 7 tháng đầu 2025

02-10-2025 - 22:55 PM | Lifestyle

600 đại diện lữ hành quốc tế quy tụ tại sự kiện du lịch quốc tế: Điểm đến là nơi đón hơn 24,5 triệu khách chỉ trong 7 tháng đầu 2025

Sự kiện Global Travel Meet 2025 tại Malaysia quy tụ 600 đại diện lữ hành quốc tế, mở ra cơ hội kết nối chiến lược trước thềm chiến dịch Visit Malaysia 2026.

Ngày 1/10/2025, tại thành phố Putrajaya, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tổ chức chương trình “Điểm đến Du lịch Toàn cầu 2025 – Global Travel Meet 2025”, sự kiện quốc tế được kỳ vọng trở thành diễn đàn chiến lược của ngành du lịch.

Chương trình quy tụ 600 đại diện lữ hành quốc tế và 100 cơ quan báo chí toàn cầu, kết nối trực tiếp với 400 đơn vị cung ứng du lịch hàng đầu Malaysia bao gồm các khách sạn, công ty lữ hành, hãng hàng không cùng nhiều sản phẩm du lịch đa dạng khác. Trong đó, Việt Nam có 27 doanh nghiệp du lịch, lữ hành và truyền thông góp mặt, thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường Việt Nam đối với điểm đến Malaysia.

Diễn ra từ 01 - 03/10/2025 tại Trung tâm Thương mại Thế giới Kuala Lumpur (World Trade Center Kuala Lumpur), sự kiện kéo dài 3 ngày hướng tới mục tiêu củng cố vị thế Malaysia như điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực, đồng thời tạo bước đệm cho chiến dịch Visit Malaysia 2026 (VM2026) với mục tiêu đón 47 triệu lượt khách quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ tham dự nhiều hoạt động trọng tâm như gặp gỡ giao thương (B2B), kết nối kinh doanh, chương trình ghép nối kinh doanh chiến lược và các chuyến du lịch khảo sát (FAM Trips). Những trải nghiệm này được thiết kế một cách tinh tế nhằm giới thiệu trọn vẹn bản sắc du lịch Malaysia - từ trải nghiệm văn hóa đặc sắc, hành trình sinh thái kỳ thú, tinh hoa ẩm thực cho tới du lịch mạo hiểm đầy hấp dẫn.

600 đại diện lữ hành quốc tế quy tụ tại sự kiện du lịch quốc tế: Điểm đến là nơi đón hơn 24,5 triệu khách chỉ trong 7 tháng đầu 2025- Ảnh 1.

Chia sẻ về ý nghĩa sự kiện, Thứ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa - Ngài YB Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan nhấn mạnh: “Global Travel Meet 2025 không chỉ là một sự kiện mà còn là nền tảng đưa ý tưởng đi vào thực tiễn. Đây là chất xúc tác quan trọng khơi dậy nguồn năng lượng mới và tạo động lực mạnh mẽ để hiện thực hóa những mục tiêu quan trọng của Visit Malaysia 2026 với sự đồng hành của Chính phủ, doanh nghiệp và các đối tác”.

Sự kiện có sự đồng hành của các hãng hàng không Malaysia như Malaysia Airlines, AirAsia và Batik Air, phối hợp với các hiệp hội du lịch chủ chốt, trong đó có Hiệp hội Du lịch Trung Quốc Inbound Malaysia (MICA), Hiệp hội Du lịch & Lữ hành Ấn Độ Malaysia (MITTA) cùng nhiều đối tác doanh nghiệp chiến lược khác.

600 đại diện lữ hành quốc tế quy tụ tại sự kiện du lịch quốc tế: Điểm đến là nơi đón hơn 24,5 triệu khách chỉ trong 7 tháng đầu 2025- Ảnh 2.

Ngành du lịch Malaysia đã thể hiện khả năng phục hồi ấn tượng cùng đà tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Năm 2024, Malaysia đã đón 38 triệu lượt khách quốc tế, tăng 31,1% so với năm 2023 và cao hơn 8,3% so với mức trước đại dịch năm 2019. Các thị trường khách chính bao gồm Singapore, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan, Brunei, Ấn Độ, Philippines, Hàn Quốc, Úc và Đài Loan. 

Xu hướng phát triển tích cực này tiếp tục được duy trì trong năm 2025, khi chỉ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, Malaysia đã đón 24,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm đến ở Đà Nẵng lên đài Hàn Quốc: Không phải Bà Nà, biển Mỹ Khê, du khách nhận xét: "Nhìn là muốn đi!"

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng lại tung ‘bom tấn’

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng lại tung ‘bom tấn’ Nổi bật

Hơn 2 tỷ lượt người Trung Quốc đang đổ xô đến đâu? Hóa ra đây mới là nơi có thể sẽ đón khách bùng nổ

Hơn 2 tỷ lượt người Trung Quốc đang đổ xô đến đâu? Hóa ra đây mới là nơi có thể sẽ đón khách bùng nổ Nổi bật

Triệu Lộ Tư gây sốt với tấm lưng cực phẩm: Hóa ra nhờ một câu "thần chú" và động tác 30 giây mỗi ngày

Triệu Lộ Tư gây sốt với tấm lưng cực phẩm: Hóa ra nhờ một câu "thần chú" và động tác 30 giây mỗi ngày

23:16 , 02/10/2025
Tình địch Phạm Băng Băng "flex" body U40 nét căng, ngày ăn 3 bữa dáng vẫn đẹp

Tình địch Phạm Băng Băng "flex" body U40 nét căng, ngày ăn 3 bữa dáng vẫn đẹp

22:38 , 02/10/2025
Mỹ nhân Việt "lấn lướt" Lisa (BLACKPINK) khi đọ sắc, được Taylor Swift ôm khen 1 câu mà sĩ tới nóc

Mỹ nhân Việt "lấn lướt" Lisa (BLACKPINK) khi đọ sắc, được Taylor Swift ôm khen 1 câu mà sĩ tới nóc

22:10 , 02/10/2025
1 mặt hàng cầm tay vừa tạo nên cơn sóng trên Shopee, Lazada, giúp tăng 345% doanh thu: Doanh nhân Cường Đô La cũng mua sử dụng mỗi ngày

1 mặt hàng cầm tay vừa tạo nên cơn sóng trên Shopee, Lazada, giúp tăng 345% doanh thu: Doanh nhân Cường Đô La cũng mua sử dụng mỗi ngày

21:38 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên