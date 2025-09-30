Điểm đến ở Đà Nẵng lên đài Hàn Quốc: Không phải Bà Nà, biển Mỹ Khê, du khách nhận xét: "Nhìn là muốn đi!"

Trong mắt những du khách nước ngoài, Việt Nam không chỉ có nhiều danh lam thắng cảnh, những di tích mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa, những món ăn ngon, mà còn là những điểm đến "không phải ai cũng biết". Sau đây là một ví dụ như thế.

Điểm đến thuộc thành phố Đà Nẵng, được 2 du khách đến từ Hàn Quốc ghi hình cho chương trình phát trên đài KBS World, tới trải nghiệm. Không phải Bà Nà Hills hay bãi biển Mỹ Khê đã quá nổi tiếng trên truyền thông quốc tế, đây là Khu du lịch Thác Hòa Phú Thành.

Tới đây, 2 vị khách không những trầm trồ bởi cảnh quan, dịch vụ, mà họ còn vô cùng tâm đắc khi tham gia hoạt động trượt thác. Qua màn hình, các vị khách khác phải thốt lên: "Chắc hẳn là vui lắm, nhìn họ kìa. Nhìn là tôi muốn đi rồi!"

Ngay cả du khách qua màn hình cũng phải trầm trồ với nơi này (Ảnh KBS World Vietnamese)

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Tây, Khu du lịch sinh thái Hòa Phú Thành (xã Hòa Phú) từ lâu đã được biết đến như một trong những điểm hẹn lý tưởng cho du khách muốn hòa mình vào thiên nhiên núi rừng, thử thách bản thân với những trò chơi mạo hiểm. Giữa bạt ngàn rừng xanh, những dòng suối mát lành, Hòa Phú Thành đặc biệt gây ấn tượng nhờ dịch vụ trượt thác – hoạt động hiếm có tại miền Trung.

Tuy nhiên so với những cái tên khác như Bà Nà Hills hay bãi biển Mỹ Khê, khu du lịch vẫn được nhắc tới ít hơn trong các tour du lịch Đà Nẵng, đặc biệt với các du khách lần đầu tới thành phố này.

Trượt thác - Hoạt động hấp dẫn bậc nhất tại KDL Thác Hòa Phú Thành (Ảnh VNPAY)

Trượt thác – “đặc sản” ở Hòa Phú Thành

Như đã nói ở trên, điểm nhấn được đánh giá hấp dẫn bậc nhất, tạo nên sự khác biệt với nhiều du khu du lịch sinh thái khác ở Việt Nam đó là: Du khách có thể trượt thác tự nhiên tại Hòa Phú Thành.

Hành trình trượt thác kéo dài hơn 3km, kéo dài khoảng gần 1 giờ, uốn lượn qua những ghềnh đá và dòng suối trong veo. Du khách sẽ mặc đồ bảo hộ, ngồi trên xuồng cao su hai người và thả mình theo dòng nước chảy xiết. Cảm giác vừa phấn khích, vừa hồi hộp, xen lẫn tiếng hò reo, tiếng nước tung bọt trắng xóa mang lại một trải nghiệm khó quên.

Để đảm bảo an toàn, khu du lịch quy định du khách tham gia phải cao trên 1,3 m, mặc áo phao, đội mũ bảo hộ, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên. Trẻ em, người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao không nên tham gia. Trước khi bắt đầu, hướng dẫn viên sẽ phổ biến kỹ năng giữ thăng bằng, cách ngồi chắc trong xuồng và những tình huống cần lưu ý.

Du khách được trượt con thác tự nhiên dài khoảng 3km, mất khoảng gần 1 giờ đồng hồ (Ảnh ST)

Theo thống kê trên TripAdvisor, đa số du khách dành những đánh giá tích cực cho Khu du lịch Hòa Phú Thành, đặc biệt nhấn mạnh đến trò chơi trượt thác đầy kịch tính. Nhiều người nhận xét đây là trải nghiệm “rất hấp dẫn, tổ chức tốt, nhân viên nhiệt tình”, mang lại cảm giác vừa mạo hiểm vừa sảng khoái. Một du khách khác khen ngợi cơ sở vật chất: “Nước sạch, có nhiều vòi sen tắm nước ngọt và phòng vệ sinh luôn sạch sẽ”.

Theo thông tin trên trang chủ chính thức của Khu du lịch Thác Hòa Phú Thành, vé của dịch vụ trượt thác sẽ được bán kèm vé vào cổng, 450.000d/người. Mức giá trên đã bao gồm toàn bộ đồ bảo hộ, xuồng cao su và xe trung chuyển lên đầu nguồn dành cho du khách.

Điểm đến cho các tín đồ khám phá

Không chỉ đơn thuần là nơi tham quan, Hòa Phú Thành mang lại một hành trình khám phá, gắn kết với thiên nhiên. Sự hòa quyện giữa cảnh quan hoang sơ và những dịch vụ du lịch được đầu tư bài bản giúp nơi đây trở thành lựa chọn yêu thích của giới trẻ, các nhóm bạn, hay gia đình muốn có một ngày nghỉ cuối tuần sôi động.

Ngoài hoạt động trượt thác, khu du lịch còn có nhiều dịch vụ trải nghiệm khác như zipline băng rừng, câu cá suối, tắm thác, hay đơn giản là dạo chơi, tận hưởng không khí trong lành của vùng núi Hòa Vang.

Du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau khác tại KDL Thác Hòa Phú Thành (Ảnh ST)

Khu nhà hàng phục vụ ẩm thực địa phương, đặc biệt là gà đồi, cá suối nướng, rau rừng cũng là điểm cộng hấp dẫn. Với du khách có nhu cầu nghỉ lại, khu du lịch còn cung cấp dịch vụ lưu trú qua đêm trong những căn bungalow nhỏ xinh, nằm giữa không gian xanh mát. Nếu chỉ đến để tham quan, trải nghiệm các hoạt động nhẹ nhàng, không bao gồm trượt thác, du khách chỉ cần bỏ ra chi phí 150.000d cho vé vào cửa Khu du lịch.

Nhìn chung, Khu du lịch Hòa Phú Thành không chỉ là nơi để thử sức với trò trượt thác nổi tiếng mà còn là điểm đến giúp du khách tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên miền núi Đà Nẵng. Với không khí trong lành, cảnh quan xanh mát cùng nhiều dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng đa dạng, nơi đây xứng đáng là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tìm một trải nghiệm vừa sôi động, vừa thư giãn ngay gần thành phố.