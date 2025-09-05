Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm đến là “thiên đường nhiệt đới” ở Trung Quốc hứa hẹn hút khách Việt với loạt trải nghiệm ấn tượng: Mua sắm miễn thuế, tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp

05-09-2025 - 12:31 PM | Lifestyle

Điểm đến là “thiên đường nhiệt đới” ở Trung Quốc hứa hẹn hút khách Việt với loạt trải nghiệm ấn tượng: Mua sắm miễn thuế, tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp

Sáng 3/9, sự kiện quảng bá du lịch Tam Á (đảo Hải Nam, Trung Quốc) 2025 diễn ra tại Hà Nội, đánh dấu bước khởi đầu cho chiến dịch quảng bá du lịch đột phá của Ủy ban Du lịch Tam Á tại thị trường Đông Nam Á.

Ủy ban Du lịch Tam Á vừa chính thức khởi động chiến dịch quảng bá du lịch năm 2025 tại Việt Nam, đánh dấu một bước tiến chiến lược nhằm củng cố vị thế của Tam Á trên bản đồ du lịch quốc tế. Chiến dịch này tiếp nối thành công của các đường bay thẳng kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Tam Á, đồng thời diễn ra trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng lần thứ 12 của Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố Toàn cầu (TPO) tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

"Product Lab": Tăng cường kết nối và sáng tạo 

Điểm nhấn của sự kiện tại Hà Nội là mô hình "Product Lab" độc đáo. Buổi hội thảo sáng tạo này sẽ là nơi các đại diện từ Tam Á và các doanh nghiệp du lịch Việt Nam cùng ngồi lại để phát triển các sản phẩm du lịch và lịch trình tour được "may đo" riêng cho du khách Việt. Từ kế hoạch chuyến đi, nội dung trải nghiệm cho đến chiến lược giá đều được tinh chỉnh dựa trên phản hồi trực tiếp từ thị trường. Cách tiếp cận đột phá này mang lại nhiều kiến thức quý báu và đảm bảo các sản phẩm du lịch sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của du khách. 

Điểm đến là “thiên đường nhiệt đới” ở Trung Quốc hứa hẹn hút khách Việt với loạt trải nghiệm ấn tượng: Mua sắm miễn thuế, tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp- Ảnh 1.

Tại sự kiện, ông Hình Cửu Cường, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đã gửi lời chúc mừng thành công của sự kiện. Ông nhấn mạnh du lịch là cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia, đồng thời khẳng định Tam Á có thế mạnh là điểm đến ven biển hàng đầu và Việt Nam là thị trường nguồn quan trọng. 

Nâng cao hình ảnh điểm đến 

Trong khuôn khổ chiến dịch, đoàn đại diện Tam Á đã tổ chức các sự kiện và buổi làm việc với các đối tác du lịch Việt Nam. Các hoạt động này tập trung giới thiệu những thế mạnh của Tam Á: từ bãi biển và rừng nhiệt đới đến các khu mua sắm miễn thuế, trải nghiệm văn hóa và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Mục tiêu là định vị Tam Á như một điểm đến trẻ trung và chất lượng, phù hợp với mọi đối tượng du khách. 

Tôn vinh nỗ lực tại diễn đàn quốc tế 

Sau sự kiện tại Hà Nội, đoàn đại diện Tam Á đã tới Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Đại hội đồng TPO. Tại đây, Tam Á đã vinh dự nhận Giải thưởng TPO Best Awards (Hạng mục Truyền thông Du lịch), một sự ghi nhận cho những nỗ lực phát triển du lịch của thành phố trên trường quốc tế. 

Điểm đến là “thiên đường nhiệt đới” ở Trung Quốc hứa hẹn hút khách Việt với loạt trải nghiệm ấn tượng: Mua sắm miễn thuế, tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp- Ảnh 2.

Chương trình "Host Global": Ươm mầm đại sứ văn hóa 

Để thúc đẩy hợp tác lâu dài, Tam Á đã khởi động chương trình Tour Thanh niên Quốc tế “Đồng Sáng Tạo” thuộc sáng kiến “Host Global”. Chương trình sẽ mời các chuyên gia và đại diện thanh niên Việt Nam đến Tam Á để trực tiếp trải nghiệm và sáng tạo nội dung, giúp họ trở thành những "đại sứ văn hóa" cho Tam Á, từ đó xây dựng nền tảng vững chắc cho du lịch song phương. 

Bằng cách kết hợp mô hình Product Lab, tham gia vào TPO và sáng kiến “Host Global”, chiến dịch tại Việt Nam đã nâng cao hình ảnh Tam Á, tối ưu hóa các sản phẩm phù hợp với thị trường và đặt nền móng vững chắc cho sự tăng trưởng du lịch bền vững. 

Tập đoàn khách sạn hàng đầu Thái Lan nâng tầm trải nghiệm “sang xịn mịn” tại loạt “thiên đường du lịch” Maldives, Osaka

 

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buổi chiếu đặc biệt nhất của Mưa Đỏ: Hàng ghế trống, balo, hoa cúc trắng và khoảnh khắc cúi đầu trước lịch sử

Buổi chiếu đặc biệt nhất của Mưa Đỏ: Hàng ghế trống, balo, hoa cúc trắng và khoảnh khắc cúi đầu trước lịch sử Nổi bật

Nóng: Huyền thoại thời trang Giorgio Armani qua đời

Nóng: Huyền thoại thời trang Giorgio Armani qua đời Nổi bật

Chàng trai nghèo cưới được mỹ nhân: Bố mẹ vợ giàu có phản đối kịch liệt nhưng cuối cùng lại được con rể "cứu nguy"

Chàng trai nghèo cưới được mỹ nhân: Bố mẹ vợ giàu có phản đối kịch liệt nhưng cuối cùng lại được con rể "cứu nguy"

11:52 , 05/09/2025
Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại": Trên phim áp đặt con cái, ngoài đời lại dạy con cực chuẩn!

Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại": Trên phim áp đặt con cái, ngoài đời lại dạy con cực chuẩn!

11:33 , 05/09/2025
Ca sĩ Vbiz có con bị bệnh bẩm sinh: 2 ngày tuổi đã phẫu thuật, chi phí nằm viện lên tới 40 tỷ

Ca sĩ Vbiz có con bị bệnh bẩm sinh: 2 ngày tuổi đã phẫu thuật, chi phí nằm viện lên tới 40 tỷ

11:20 , 05/09/2025
3 cuộc hôn nhân bí ẩn nhất Vbiz: "Nam thần màn ảnh" cưới vợ hào môn không ai hay, sốc nhất đôi tan vỡ vẫn chưa lộ mặt

3 cuộc hôn nhân bí ẩn nhất Vbiz: "Nam thần màn ảnh" cưới vợ hào môn không ai hay, sốc nhất đôi tan vỡ vẫn chưa lộ mặt

11:11 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên