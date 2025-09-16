Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ hôm nay, "viên ngọc quý" của Đà Nẵng được tham quan trở lại sau gần 3 năm tạm dừng: Vừa có rừng, vừa có biển, còn có điểm đến tâm linh từng đông nghịt người

16-09-2025 - 15:50 PM | Lifestyle

Trước đó, nhiều tuyến du lịch tại đây buộc phải dừng khai thác để khắc phục tình trạng sạt lở do mưa lớn.

Đà Nẵng mở lại các tuyến tham quan bán đảo Sơn Trà sau gần 3 năm

Ngày 15/9, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, từ 16/9, các tuyến tham quan và dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà sẽ chính thức mở cửa trở lại sau gần 3 năm tạm ngừng hoạt động.

Trước đó, từ tháng 10/2022, nhiều tuyến du lịch tại đây buộc phải dừng khai thác để khắc phục tình trạng sạt lở do mưa lớn. Đến nay, các tuyến được phép hoạt động trở lại gồm:

  • Tiên Sa – Suối Ôm – Đỉnh Bàn Cờ
  • Đỉnh Bàn Cờ – Bãi Bắc
  • Ngã ba Bãi Bắc – Cây Đa di sản

Thời gian tham quan quy định từ 7h30 đến 18h30 mỗi ngày (giai đoạn tháng 3 – 9) và từ 7h30 đến 17h30 (giai đoạn tháng 10 – 2 năm sau).

photo-1758010037288

Một góc khu vực Suối Đá bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Nguyễn Quang

Quy định lưu thông và phương tiện như sau:

  • Tuyến Tiên Sa – Suối Ôm – Đỉnh Bàn Cờ: cho phép xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, xe máy (trừ xe tay ga) và đi bộ.
  • Tuyến Đỉnh Bàn Cờ – Bãi Bắc: chỉ lưu thông một chiều từ trên xuống, không áp dụng cho xe tay ga và ô tô trên 24 chỗ.
  • Tuyến Bãi Bắc – Cây Đa di sản: chỉ dành cho khách đi bộ.

Du khách lẻ sẽ được cấp thẻ màu xanh và phải hoàn trả trong ngày. Với khách đoàn hoặc doanh nghiệp tổ chức tour, đơn vị khai thác cần thông báo trước về lộ trình, số lượng khách và thời gian tham quan.

Yêu cầu bắt buộc đối với du khách

Ban quản lý nhấn mạnh, tất cả khách tham quan phải tuân thủ đúng thời gian, lộ trình; không đi vào khu vực cấm hoặc khu vực quốc phòng; không xả rác, chặt phá cây rừng, đốt lửa.

Việc quay phim, chụp ảnh chỉ được phép tại những nơi được cơ quan chức năng cho phép.

Các tuyến tham quan cũng sẽ tạm ngưng khai thác khi có cảnh báo thời tiết xấu hoặc xuất hiện tình huống bắt buộc khác.

photo-1758010074072

Cây đa di sản cả ngàn năm ở bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Huỳnh Văn Truyền.

Cấm tuyệt đối du lịch tự phát

Thời gian qua, một số du khách, đặc biệt là giới trẻ, vẫn tự ý khám phá các khu vực như Hục Lỡ, Mũi Nghê, Bãi Đá Đen. Đã có nhiều trường hợp, kể cả khách quốc tế, gặp tai nạn do thiếu kết nối và không có biện pháp hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

Để đảm bảo an toàn và bảo vệ cảnh quan, Ban quản lý khẳng định sẽ cấm tuyệt đối hoạt động du lịch tự phát tại các khu vực trên.

Vẻ đẹp “lá phổi xanh” đầy hấp dẫn, nhiều điểm đến hút khách thập phương

Cách trung tâm Đà Nẵng chỉ khoảng 10km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà (thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) từ lâu đã được ví như “viên ngọc quý” của thành phố biển. Đây là bán đảo duy nhất ở Việt Nam sở hữu hệ sinh thái rừng gắn liền với biển, mang đến không gian trong lành, mát mẻ quanh năm.

photo-1758010260314

Với diện tích hơn 4.400ha, khí hậu nhiệt đới gió mùa cùng lượng mưa trung bình 2.184mm mỗi năm, Sơn Trà đóng vai trò như một tấm lá chắn tự nhiên, bảo vệ thành phố khỏi gió bão và là “lá phổi xanh” khổng lồ của Đà Nẵng. Từ đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh thành phố hình cánh cung, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Núi Chúa và cả đèo Hải Vân hùng vĩ.

Không chỉ nổi bật với hệ động thực vật phong phú, trong đó có nhiều loài quý hiếm như voọc chà vá chân nâu hay gà mặt đỏ, Sơn Trà còn hấp dẫn bởi những điểm dừng chân tâm linh đặc sắc: tượng tiên ông trên đỉnh Bàn Cờ, chùa Linh Ứng với tượng Phật Quan Thế Âm cao 67m – lớn nhất Việt Nam, cây đa di sản ngàn năm tuổi…

photo-1758010281615

Bên triền núi, du khách dễ dàng tìm thấy những dòng suối mát lành như suối Đá, hay hòa mình vào làn nước trong xanh tại bãi Bụt, bãi Rạng, bãi Bắc, bãi Ôm…

Đa dạng hoạt động: Vừa yên bình, vừa năng động

Các hoạt động trải nghiệm tại Sơn Trà cũng rất đa dạng: lặn ngắm san hô, du thuyền, mô tô nước, dù bay, hay tham gia lễ hội cầu ngư cùng ngư dân địa phương. Đặc biệt, bãi Tiên Sa – một trong những bờ biển được đánh giá đẹp nhất hành tinh – với cát mịn, sóng xanh biếc, luôn mang lại cảm giác thanh bình và quyến rũ.

Thời điểm lý tưởng để tham quan bán đảo là từ tháng 3 đến tháng 9, khi trời nắng đẹp, ít mưa bão. Vào mùa đông, khu vực thường xuất hiện sương mù dày đặc, khiến việc di chuyển khó khăn và tiềm ẩn rủi ro. Các tuyến đường tiếp cận cũng rất thuận tiện: từ trung tâm Đà Nẵng qua cầu Thuận Phước, từ Hội An theo đường biển Trường Sa – Võ Nguyên Giáp, hoặc đi theo hướng cầu Sông Hàn, Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng.

photo-1758010136162

Ảnh: Hoàng Ba Đình

Đến với Sơn Trà, trải nghiệm ẩm thực là điều không thể bỏ qua. Hệ sinh thái biển phong phú đem đến nhiều loại hải sản tươi ngon như cá chình, cá mú, cá lăng, cá chim, tôm sú, tôm hùm, bạch tuộc, mực lá, ghẹ… được chế biến hấp dẫn theo phong cách địa phương.

Khách du lịch thường ghé khu chợ ở ngã ba Hoàng Sa – Lê Đức Thọ để chọn mua hải sản, sau đó nhờ chế biến ngay tại chỗ, thưởng thức hương vị biển cả trọn vẹn nhất.

photo-1758010332507

Với thiên nhiên đa dạng, cảnh quan ngoạn mục cùng trải nghiệm du lịch – ẩm thực đặc sắc, bán đảo Sơn Trà không chỉ là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước mà còn là niềm tự hào của thành phố Đà Nẵng.

(Tổng hợp / Ảnh: Internet)

