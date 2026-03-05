39 tuổi, có hơn 1,7 tỷ đồng tiết kiệm, tôi vẫn sợ tuổi già: Khi tiền không đủ để mua cảm giác an toàn

Nếu hỏi người ngoài, nhiều người sẽ nói: "Thế là ổn rồi". Nhưng càng nghĩ đến tuổi già, tôi lại càng thấy bất an.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng nói: "Tài sản bạn tích lũy trong đời không phụ thuộc vào số tiền bạn kiếm được, mà phụ thuộc vào cách bạn quản lý và đầu tư nó".

Nhưng với nhiều phụ nữ trung niên, quản lý tài chính thực ra không chỉ là chuyện tiền bạc.

Đó là cách chúng ta chống lại nỗi lo về tương lai.

500.000 tệ nghe lớn, nhưng với người trung niên lại rất mong manh

Nhiều người cho rằng 500.000 tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) là khoản tiết kiệm đáng mơ ước với người bình thường. Nhưng khi bước vào tuổi trung niên, con số này lại trở nên… mong manh hơn nhiều.

Tôi từng đọc một thống kê cho thấy: Phụ nữ trong độ tuổi 30-40 chi tới 62% chi phí gia đình cho cha mẹ và con cái , cao hơn đáng kể so với nam giới.

Khi nhìn vào con số đó, tôi chợt hiểu vì sao tiền trong tài khoản mình luôn có cảm giác "dễ tan".

Một người bạn thân của tôi cũng 39 tuổi, tiết kiệm được 600.000 tệ (hơn 2 tỷ đồng) . Nhưng chỉ trong vài tháng, tiền của cô ấy đã vơi đi đáng kể.

- Mẹ cô bị đột quỵ, chi phí điều trị và phục hồi chức năng: 180.000 tệ (hơn 600 triệu đồng)

- Con chuẩn bị thi cấp ba, học thêm tăng cường: 30.000 tệ (khoảng 100 triệu đồng).

Chỉ hai khoản này đã "nuốt" gần 1/3 số tiền tiết kiệm .

Cô ấy nói với tôi một câu khiến tôi nhớ mãi:

"Giờ mỗi lần điện thoại từ nhà gọi đến, tim mình đập rất mạnh. Không phải vì sợ tin xấu, mà sợ… lại có việc cần tiền".

Thực tế là vậy.

Nếu chia 500.000 tệ (1,7 tỷ đồng) thành các khoản dự phòng hợp lý:

- 200.000 tệ (~680 triệu) : hỗ trợ cha mẹ khi tuổi già

- 150.000 tệ (~510 triệu) : chi phí học hành cho con

- 150.000 tệ (~510 triệu) : quỹ dự phòng cho các biến cố gia đình

Thì số tiền thực sự dành cho tuổi già của bản thân gần như không còn bao nhiêu. Ở tuổi 39, phía trước là cha mẹ cần chăm sóc , phía sau là con cái cần nuôi dạy .

Khoản tiền tiết kiệm lớn đến đâu cũng dễ dàng trở thành quỹ dự phòng cho trách nhiệm gia đình , chứ chưa chắc đã là quỹ an toàn cho chính mình.

Nỗi lo lớn nhất của tuổi 40: Công việc không còn chắc chắn

Một đồng nghiệp cũ của tôi, chị Lin, 40 tuổi, từng là quản lý cấp trung trong công ty suốt 10 năm.

Tháng trước chị bất ngờ bị sa thải.

Chị nhận khoản bồi thường theo luật lao động, nhưng sau hơn hai tháng tìm việc, chị nhận ra một thực tế phũ phàng:

Những vị trí tương đương gần như không còn.

Trước đây chị kiếm 15.000 tệ/tháng (~50 triệu đồng) . Giờ nếu tìm được công việc 8.000 tệ (~27 triệu đồng) đã là khá.

Chị từng nghĩ rằng kinh nghiệm 10 năm đủ để đảm bảo sự ổn định nghề nghiệp. Nhưng khi thật sự rơi vào cảnh thất nghiệp, chị mới nhận ra:

Không có gì gọi là "ổn định tuyệt đối" ở tuổi trung niên. Tôi cũng bắt đầu lo lắng. Công việc hiện tại của tôi có thu nhập khoảng 12.000 tệ/tháng (~40 triệu đồng) . Nhưng gần đây công ty liên tục cắt giảm nhân sự. Trong phòng ban, ngày càng nhiều nhân viên trẻ được tuyển vào.

Ở tuổi 39:

- sức khỏe không còn dồi dào như trước

- tốc độ học cái mới chậm hơn

- cơ hội thăng tiến cũng hạn chế.

Chỉ cần ngành nghề suy thoái hoặc công ty tái cơ cấu, việc giữ được việc làm đã là may mắn , chứ chưa nói đến tăng thu nhập.

Chính sự bất ổn này khiến tôi cảm thấy 500.000 tệ có thể đã là giới hạn tiết kiệm lớn nhất của mình trước khi nghỉ hưu.

Điều khiến người trung niên lo lắng không phải là tuổi già, mà là thiếu chuẩn bị

Ở tuổi 39, có 1,7 tỷ đồng tiết kiệm mà vẫn lo lắng về tuổi già - điều đó không phải giả vờ bi quan. Đó là nỗi lo rất thật của nhiều phụ nữ trung niên.

Chúng ta không tham lam.

Chúng ta chỉ mong:

- có thể chu cấp cho cha mẹ khi họ cần

- giúp con cái khi chúng gặp khó khăn

- và không phải sống chật vật khi nghỉ hưu .

Nhưng cảm giác an toàn đó không đến từ một con số tiết kiệm duy nhất.

Nó đến từ việc:

- hiểu rõ dòng tiền của mình

- tích lũy đều đặn khi thu nhập còn ổn định

- học cách đầu tư và quản lý tài sản sớm hơn.

Tuổi già không đáng sợ. Điều đáng sợ là chúng ta bước vào tuổi già mà không có kế hoạch tài chính rõ ràng.

Vì vậy, nếu bạn cũng giống tôi – có tiền tiết kiệm nhưng vẫn thấy lo lắng – hãy xem đó là một tín hiệu tốt. Ít nhất, chúng ta đã bắt đầu nghĩ nghiêm túc về tương lai tài chính của mình.

Và đôi khi, chính sự lo lắng đó lại là động lực để chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho những năm tháng sau này.