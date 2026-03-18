Làm nhân viên của ca sĩ giàu nhất thế giới sướng cỡ này: Được thưởng 5000 tỷ đồng, người bần thần kẻ ôm mặt sốc

Cuối năm ngoài, loạt phim tài liệu The End Of An Era đã được Taylor Swift tung ra hậu tour diễn lịch sử kết thúc. Trong đây, những góc khuất hậu trường chưa từng được công bố của The Eras Tour sẽ được hé mở. Không chỉ gây tò mò bởi quy mô khổng lồ và loạt kỷ lục doanh thu, dự án còn khiến khán giả bàn luận sôi nổi khi khắc họa cách nữ ca sĩ đối đãi với ê-kíp phía sau ánh hào quang.

Taylor lần đầu chia sẻ chi tiết về việc cô chuẩn bị những phần thưởng riêng cho từng thành viên sau mỗi chặng lưu diễn. Ở tập thứ hai, nữ ca sĩ khiến cả ê-kíp bất ngờ khi trực tiếp trao các phong bì kèm thư tay, như một lời cảm ơn và sự trân quý dành cho những con người đã thầm lặng đóng góp cho tour diễn.

Taylor Swift thông báo về mức thưởng lớn khiến ai nấy cũng bần thần, dù số tiền không được công bố

Danh sách nhận thưởng trải dài từ vũ công, nhạc công, chuyên viên trang điểm, làm tóc đến đội hậu cần, đầu bếp và tài xế. Với Taylor, mỗi mắt xích đều đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một tour diễn vận hành trơn tru và đạt đến quy mô toàn cầu.

Dù con số cụ thể không được tiết lộ, phản ứng của các thành viên phần nào nói lên tất cả. Trợ lý sản xuất Max Holmes gần như đứng hình khi mở phong bì, còn vũ công Kameron Saunders xúc động đọc to lá thư Taylor gửi, trong đó nhấn mạnh sự hy sinh của cả đội khi phải xa gia đình để cùng nhau tạo nên một tour diễn bùng nổ toàn cầu. Sự hào phóng của Taylor Swift dành cho ekip The Eras Tour đã khiến nhiều người không khỏi choáng váng, bần thần ôm mặt.

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất là việc Taylor Swift từng thưởng tới 100.000 đô (khoảng 2,5 tỷ đồng) cho mỗi tài xế xe tải vận chuyển sân khấu trong chặng diễn tại Santa Clara (California) vào tháng 8/2023. Cô chia sẻ rằng nhiều người trong số họ chưa có nhà riêng, và khoản tiền này có thể giúp thay đổi cuộc sống của họ, và đây là điều khiến cô cảm thấy ý nghĩa hơn cả.

Sau khi The Eras Tour khép lại vào tháng 12/2024, truyền thông quốc tế cho biết Taylor đã chi khoảng 197 triệu đô (khoảng 5.000 tỷ đồng) tiền thưởng cho toàn bộ đội ngũ, từ nghệ sĩ biểu diễn đến các bộ phận hậu cần. Trước đó, nhiều trang tin cũng từng tiết lộ con số có thể lên tới 295,5 triệu đô (hơn 7.000 tỷ đồng) trong suốt hai năm lưu diễn, với mức thưởng cá nhân có người nhận tới 150.000 đô (gần 4 tỷ đồng) chỉ trong một tháng.

Truyền thông quốc tế cho biết Taylor đã chi khoảng 197 triệu đô (khoảng 5.000 tỷ đồng) tiền thưởng cho toàn bộ đội ngũ

Nữ ca sĩ sinh năm 1989 cũng nhấn mạnh rằng việc tặng thuởng không chỉ là hành động tri ân, mà còn là cách duy trì chất lượng và tinh thần cho cả tập thể. Theo cô, khi tour diễn thành công về mặt thương mại, những người đứng sau sân khấu cũng xứng đáng được hưởng thành quả tương xứng.

Trước đó, Taylor Swift cũng khéo léo tiết lộ cô đã thu về hơn 360 triệu đô (khoảng 9,4 nghìn tỷ đồng) từ The Eras Tour. Nữ ca sĩ cho biết phần lớn số tiền này được cô sử dụng để mua lại quyền sở hữu các bản thu âm gốc của chính mình.

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, tổng tài sản của Taylor Swift hiện ước tính vào khoảng 2 tỷ đô (khoảng 52,5 nghìn tỷ đồng). Con số này giúp cô trở thành nữ ca sĩ giàu nhất thế giới, đồng thời góp mặt trong nhóm những nghệ sĩ tỷ phú có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa đại chúng. Phần lớn khối tài sản của Taylor đến trực tiếp từ sự nghiệp âm nhạc, đặc biệt là các tour lưu diễn toàn cầu cùng giá trị ngày càng gia tăng của catalog ca khúc do cô sở hữu.