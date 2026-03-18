2 vợ chồng kiếm 85-87 triệu/tháng, vợ vẫn lên mạng kêu lo: Nguyên nhân khiến hội 35 tuổi đồng cảm

Làn sóng sa thải còn chưa qua, nghĩa là mức thu nhập hiện tại có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Đây là thực tế mà có lẽ ai đi làm văn phòng cũng đều hiểu. Thế nên lo lắng cũng là suy nghĩ thực tế, chẳng có gì quá tiêu cực.

Tâm sự của gia đình trong câu chuyện dưới đây là 1 trường hợp như vậy. Với 3 nguồn thu nhập - trong đó 1 nguồn thu của chồng và 2 nguồn thu của vợ, con số trung bình hàng tháng khoảng 85-87 triệu đồng nhưng vẫn chưa thể yên tâm, vì chẳng biết tương lai thế nào.

Mà để có được con số này hàng tháng, 2 vợ chồng cũng phải đánh đổi không ít, đặc biệt là vợ. Ban ngày chị làm văn phòng, buổi tối làm thêm kiếm tiền nên chẳng còn thời gian chăm sóc gia đình, con cái nữa.

Nguyên văn tâm sự của người vợ. Để kiếm được 35-37 triệu/tháng, cô gần như phải làm việc từ sáng đến tối muộn (Ảnh chụp màn hình)

Băn khoăn mà cô đặt ra là làm sao để duy trì được mức thu nhập khoảng 35 triệu 1 tháng nhưng chỉ làm giờ hành chính, để buổi tối dành cho con.

Trong phần bình luận, nhiều người cũng bày tỏ những quan điểm khác nhau. Có người động viên nên làm ít đi để tập trung cho gia đình, có người lại bảo còn kiếm được tiền thì tội gì không cố…

“Mình có 2 bạn, 1 bạn lớp 3, 1 bạn chuẩn bị vào lớp 1. Đến 1 lúc bạn sẽ thấy con cần tiền để học, để phát triển nhiều hơn là cần thời gian vui chơi với ba mẹ. Chỉ cần cuối tuần đưa con đi chơi là đủ rồi. Còn trong tuần, nếu có thời gian chơi với con, dạy con học thì tốt, còn không thì thuê gia sư được mà. Thời buổi khó khăn, cố gắng làm để con mình sau này có điều kiện tốt nhất” - Một người chia sẻ.

“Em thấy mom hơi ôm đồm quá! Đương nhiên đi làm văn phòng tầm này thì chẳng có gì đảm bảo chắc chắn 100%, nhưng lương chồng 50 triệu thì khả năng cũng bận, vợ cũng bận nốt như kia thì còn đâu thời gian chăm sóc bản thân, chăm sóc nhau nữa. Cảm giác gia đình bị thiếu cân bằng, thiếu kết nối ấy. Vợ làm 1 việc thôi, mà việc văn phòng của mom cũng ổn, lương cũng đâu có thấp” - Một người khác bày tỏ.

“Bạn thấy điều gì quan trọng hơn thì lựa chọn thôi , chẳng ai có thể chỉ cho bạn được, thời gian cũng chỉ có từng ấy, kiếm tiền thì thôi chăm con và ngược lại . Ít có ai mà chọn được cả hai lắm, vì mình cũng là con người mà có phải siêu nhân đâu, cũng cần được nghỉ ngơi lúc mệt mỏi chứ” - Một người bình luận.

“Cân bằng giữa công việc và thời gian cho gia đình là việc mình thấy khó vô cùng, chưa kể còn thời gian cho riêng bản thân mình nữa. Ngày xưa mình cũng làm mấy việc, thu nhập 40-50 triệu nhưng có những hôm 1h sáng mới tắt được cái laptop. Bé đầu nhà mình chủ yếu là bà nội, bà ngoại với bác giúp việc chăm. Đến bé thứ 2 thì mình chỉ đi làm văn phòng, có quãng còn nghỉ hẳn chẳng làm gì, thu nhập đương nhiên giảm nhiều nhưng mình lại thấy ổn hơn vì không có cảm giác áy náy với con, với bản thân, với gia đình ” - Một người bộc bạch.

Làm sao để cân bằng giữa việc kiếm tiền và chăm sóc bản thân, gia đình?

1. Học cách “biết đủ”

Muốn cân bằng giữa kiếm tiền và chăm sóc bản thân, gia đình, trước hết cần hiểu rõ mình đang chạy theo điều gì. Nếu không có một “mức đủ” cụ thể, bạn rất dễ rơi vào vòng xoáy làm nhiều hơn, kiếm nhiều hơn nhưng lại luôn cảm thấy thiếu: Thiếu thời gian, thiếu động lực, và đôi khi là cả… thiếu tiền.

“Mức đủ” ở đây không chỉ là con số thu nhập đủ để trang trải cuộc sống và có tích lũy, mà còn là quỹ thời gian đủ để nghỉ ngơi, gặp gỡ người thân, làm những điều khiến mình thấy dễ chịu. Khi đã xác định được ngưỡng này, bạn sẽ biết lúc nào nên dừng lại, không nhận thêm việc.

Điều này không khiến bạn trở thành người không có tham vọng, mà giúp bạn giữ được sự bền bỉ lâu dài. Một người biết điểm dừng thường đi đường dài tốt hơn người lúc nào cũng trong trạng thái quá tải.

2. Đặt ra ranh giới cho việc nghỉ ngơi

Nhiều người cố gắng tối ưu thời gian đến mức lịch trình kín mít, nhưng chính điều đó lại khiến họ nhanh kiệt sức và mất kết nối với gia đình. Thay vì ôm đồm, hãy chủ động tạo ra những khoảng trống trong tuần, ví dụ một buổi tối không làm thêm, một ngày cuối tuần không kiểm tra công việc, hoặc đơn giản là 30 phút mỗi ngày chỉ để nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Những khoảng trống này cần được xem là “lịch cố định”, quan trọng không kém công việc. Khi có cấu trúc như vậy, bạn vẫn duy trì được hiệu suất kiếm tiền nhưng không đánh đổi toàn bộ đời sống cá nhân. Thực tế, khi đầu óc được nghỉ ngơi, chất lượng công việc cũng thường tốt hơn, giúp bạn kiếm tiền hiệu quả hơn thay vì chỉ làm nhiều hơn.

3. Tập trung vào chất lượng công việc

Cân bằng không có nghĩa là chia đều 50-50 giữa công việc và gia đình mỗi ngày, mà là tối ưu giá trị trong từng khoảng thời gian.

Khi làm việc, hãy tập trung cao độ để hoàn thành nhanh và tốt, tránh kéo dài vì xao nhãng. Khi ở bên gia đình hoặc chăm sóc bản thân, hãy thực sự hiện diện thay vì vừa ở đó vừa nghĩ đến công việc. Một buổi tối ngắn nhưng trọn vẹn còn giá trị hơn nhiều giờ bên nhau mà tâm trí không ở đó.

Tư duy này giúp bạn không cần hy sinh quá nhiều thời gian để vẫn giữ được cả thu nhập lẫn các mối quan hệ quan trọng. Về lâu dài, chính sự cân bằng này tạo ra nền tảng tinh thần ổn định, giúp bạn tiếp tục kiếm tiền mà không bị hao mòn.