Nữ NSƯT đi Mỹ về: "Việt Nam đúng là thiên đường"

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ khoảnh khắc cô trở về Việt Nam sau hơn chục ngày du lịch ở Mỹ. Cát Tường đáp máy bay về TP.HCM khá muộn, lúc nửa đêm nên không gọi ai ra sân bay đón mà tự bắt xe về, cho thấy cô là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, tự lập.

Cát Tường ăn sáng ở Việt Nam

Về tới nhà, Cát Tường không báo cho cha mẹ mà chỉ gọi con gái Nauy ra đón. Cô nói với con gái: "Cuối cùng đã về đến nhà vào lúc nửa đêm, như ăn trộm vậy, cứ lén lút vì sợ ông bà ngoại thức lại tội nghiệp. Nhưng mẹ nghĩ vẫn phải lên thưa ông bà ngoại một câu. Ông ngoại gọi điện từ lúc mẹ còn chuẩn bị lên máy bay".

Cát Tường mua rất nhiều quà cáp cho gia đình và bạn bè, đặc biệt là các loại chocolate vì con gái cô thích ăn.

Ngay sáng sớm hôm sau, Cát Tường đã ra cửa tiệm cà phê mở cửa bán hàng. Tiếp đó, cô ra ngoài ăn sáng vì thèm đồ ăn Việt Nam. Cô nói: "Hôm qua tôi về tới Sài Gòn là 12 giờ đêm, về tới nhà lúc 1 giờ sáng rồi nằm nói chuyện với con gái tới tận 3 giờ sáng rồi thức luôn.

Tới 5 rưỡi sáng tôi lục đục xuống nhà đánh răng rửa mặt rồi ra tiệm cà phê mở cửa. Mới 6 rưỡi sáng tiệm cà phê của tôi đã mở cửa rồi. Cô chủ đi chơi quá trời, giờ mới trở về, đi chơi kiểu này chắc dẹp quán luôn quá.

Giờ này mọi người vẫn còn ngủ. Tôi đi ăn sáng xong về bán cà phê tới 10 giờ rồi chắc cũng đi ngủ luôn quá. Tôi không ngủ cả đêm, giờ đi ăn sáng rồi mới về ngủ".

Cát Tường ghé một tiệm bún bò Huế gần nhà, vừa ăn vừa tấm tắc: "Tôi đói quá trời đói, đói cả đêm luôn, đói từ lúc 2, 3 giờ sáng. Tôi ăn trên máy bay một đống rồi mà vẫn đói. Về Việt Nam đúng là thiên đường, đồ ăn quá trời, chỗ nào cũng đầy ắp đồ ăn, ngon ơi là ngon".

Cát Tường ăn sạch sẽ tô bún bò và nói: "Tôi nói thật lòng, ăn ở Việt Nam có thể thực phẩm không được sạch bằng bên Mỹ, Úc nhưng vẫn ngon hơn, có hương vị của quê hương, ngồi lề đường dân dã, đậm đà hơn Mỹ. Cái này là tôi nói thật, ngon hơn, tuyệt vời hơn nhiều. Bây giờ tôi ăn xong sẽ về tiệm cà phê của tôi ăn tiếp ly sữa chua việt quất, đã quá trời đã".



