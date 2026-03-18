Phim của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến chạm mốc 100 tỷ đồng

Theo thống kê từ nhà phát hành CJ CGV Vietnam, phim điện ảnh Tài vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng vào chiều 18/3. Thành tích này đưa bộ phim trở thành một trong những tác phẩm Việt nổi bật trong giai đoạn đầu năm 2026.

Cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Mai Tài Phến. Với dự án điện ảnh đầu tay, anh lựa chọn hướng đi nhiều thử thách khi đảm nhận cùng lúc ba vai trò biên kịch, đạo diễn và diễn viên. Điều này giúp anh ghi tên vào danh sách "đạo diễn trăm tỷ" của màn ảnh Việt.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Mai Tài Phến tâm sự con số 100 tỷ là điều rất đặc biệt. Tuy nhiên điều khiến anh hạnh phúc hơn là khi thấy khán giả ra rạp, ngồi lại đến cuối phim và dành tình cảm cho câu chuyện của mình.

"Tôi nghĩ đây là động lực để mình tiếp tục học hỏi và hoàn thiện hơn trong những dự án sau. Đây là hành trình rất dài và tôi may mắn khi không phải đi một mình” , anh viết.

Mỹ Tâm chia sẻ: "Tôi vốn không nhắm đến mục tiêu trăm tỷ. Khi bắt đầu dự án, tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm sao để kể câu chuyện chân thành và gần gũi.

Đến khi phim ra rạp và nhận được sự ủng hộ lớn như vậy, tôi thấy đây là động lực để mình tiếp tục cố gắng. Tôi hy vọng trong tương lai, mình vẫn có thể cùng anh em thực hiện thêm nhiều bộ phim chỉn chu hơn nữa”.

Mỹ Tâm làm nhà sản xuất và đóng một vai nhỏ trong phim "Tài".

Phim điện ảnh Tài xoay quanh nhân vật tên chính Tài (Mai Tài Phến đóng). Anh bất ngờ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm vì khoản nợ tiền khổng lồ. Bị dồn vào đường cùng, Tài buộc phải dấn thân vào những lựa chọn sai lầm khiến gia đình trở thành mục tiêu bị đe dọa. Đằng sau những hành động liều lĩnh ấy là nỗi ám ảnh về người mẹ mà Tài luôn muốn bảo vệ và bù đắp bằng mọi giá.

Bộ phim được đánh giá cao vì cách kể chuyện của phim trực diện, tập trung vào hành trình của nhân vật chính mà không sa đà vào các nhánh rẽ phụ. Ngoài ra những phân cảnh hành động cũng được thực chân thực.

Ngoài ra, sự tái hợp giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sau 7 năm kể từ Chị trợ lý của anh là điểm thu hút khán giả. Tuy nhiên đất diễn của Mỹ Tâm không quá nhiều, chưa đủ để nữ ca sĩ bộc lộ hết khả năng biểu đạt cảm xúc điện ảnh. Một số cảnh quay của cô vẫn mang hơi hướng của các video ca nhạc với kỹ thuật xóa phông quá đà, làm mất đi tính chân thực của bối cảnh.

Ngoài ra, kịch bản phim vẫn còn có phần an toàn, dễ đoán. Các nút thắt được giải quyết tương đối dễ dàng và nhân vật chính đôi khi được xây dựng quá “mình đồng da sắt”, làm giảm đi sự hồi hộp cần thiết trong những phân đoạn sinh tử.