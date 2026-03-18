Giảng viên đại học TP.HCM là con dâu tập đoàn danh tiếng: Nhan sắc và tuổi thật chênh lệch đáng kể!

Những ngày gần đây, Midu (tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, tại TP.HCM) liên tục chia sẻ hình ảnh đứng lớp trên trang cá nhân. Hiện cô đang là giảng viên ngành Thiết kế thời trang tại HUTECH, đồng thời đã hoàn thành chương trình thạc sĩ vào năm 2024.

Điều khiến nhiều người chú ý là nếu chỉ nhìn qua, khó ai nghĩ nữ giảng viên này đã bước sang tuổi 37 - bởi diện mạo trẻ trung, làn da mịn màng và đường nét gần như không đổi khiến cô dễ dàng bị “đoán vội” chỉ khoảng 25 tuổi.

Chính sự chênh lệch bất ngờ giữa vẻ ngoài và tuổi thật ấy càng khiến danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” gắn với Midu suốt nhiều năm qua vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Từ “nữ thần bìa báo” đến nhan sắc 19 năm không đổi

Ít ai quên được thời điểm cách đây gần 2 thập kỷ, Midu là một trong những hot girl đời đầu nổi bật nhất. Cô bắt đầu được biết đến rộng rãi sau khi đăng quang cuộc thi Hot V-Teen 2007, nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên hàng loạt bìa báo tuổi teen.

Thời đó, hình ảnh một cô gái với gương mặt trong trẻo, ánh mắt dịu dàng gần như “phủ sóng” khắp nơi. Midu cũng là nàng thơ được nhiều nhiếp ảnh gia và các thương hiệu thời trang dành cho giới trẻ săn đón.

Midu của 19 năm trước.

Điều đáng nói là sau 19 năm, những đường nét ấy gần như không thay đổi. Ở tuổi 37, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài ngọt ngào, làn da mịn màng cùng thần thái nhẹ nhàng đặc trưng. Nhiều người nhận xét, cô không chỉ “không già đi” mà còn ngày càng thăng hạng về nhan sắc.

Phong cách thời trang trẻ trung của Midu cũng góp phần giữ vững hình ảnh này. Cô trung thành với sự kín đáo, thanh lịch, đôi khi “đổi gió” với những trang phục gợi cảm nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ sự tinh tế. Trên mạng xã hội, Midu thường xuyên chia sẻ về chế độ ăn uống, luyện tập và chăm sóc da, phần nào lý giải cho vẻ ngoài “hack tuổi” suốt nhiều năm.

Cuộc sống hiện tại: Giảng viên đại học và vợ giám đốc

Về đời tư, năm 2024, Midu kết hôn với doanh nhân Trần Duy Minh Đạt, thiếu gia ngành nhựa, hiện giữ vị trí giám đốc vận hành (COO) của một chi nhánh doanh nghiệp gia đình tại Mỹ. Sau khi về chung một nhà, cả hai lựa chọn cuộc sống kín tiếng nhưng vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị. Cặp đôi hiện sống tại căn hộ cao cấp ở trung tâm TP.HCM, không ở cùng gia đình chồng. Trên mạng xã hội, những hình ảnh cùng nhau nấu ăn, đi du lịch hay những cử chỉ quan tâm nhỏ như cầm túi, hộ tống vợ đi sự kiện… khiến nhiều người ví von chuyện tình của họ như “bước ra từ truyện ngôn tình”.

Trong mắt công chúng, Minh Đạt được nhận xét là người chồng kín đáo nhưng luôn âm thầm ủng hộ vợ. Anh không hoạt động trong showbiz, song mỗi lần xuất hiện cùng Midu tại sự kiện, những cử chỉ nhỏ như hộ tống vợ, cầm túi hay ánh mắt dõi theo đầy quan tâm đều nhanh chóng lọt vào “ống kính” và trở thành chủ đề bàn tán.

Midu và chồng - thiếu gia Minh Đạt.

Chia sẻ về người bạn đời của mình, Midu từng nói: “Tôi và anh như 2 người bạn đời, đồng hành, tôn trọng, ủng hộ và mang lại cảm giác thoải mái cho nhau. Chúng tôi ở bên nhau mỗi ngày. Anh ấy là người giỏi về tính toán, logic còn tôi thiên về nghệ thuật, chúng tôi như 2 mảnh ghép phù hợp trong cuộc sống của nhau. Anh là người hướng nội, tôi cũng thế nên chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, cả hai thường dành thời gian ở nhà để chia sẻ cùng nhau, cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua".

Ở chiều ngược lại, Minh Đạt cũng không ngần ngại thể hiện sự trân trọng dành cho vợ. Trong dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, anh chia sẻ: “B ây giờ mỗi sáng thức dậy mình sẽ qua bên cạnh rồi hỏi: ‘Vợ ơi vợ, sáng nay mình có đi cà phê không?’; ‘Sáng nay mình có đi đâu chơi không?’;... Đó là một trong những thay đổi lớn nhất. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình, mọi khoảnh khắc dù ở Việt Nam hay đi công tác, đi du lịch, mình đều có một người bạn đồng hành. Mình thật sự rất vui và hạnh phúc vì việc đó”. Bên cạnh đó, nam doanh nhân còn gửi lời cảm ơn đến vợ vì luôn kề cạnh, lắng nghe và đồng hành trong mọi quyết định: “Anh cảm giác từ khi có em, khả năng của anh được khai phá và tăng lên gấp nhiều lần. Cảm ơn em rất nhiều”.

Thời gian gần đây, Midu còn vướng tin đồn có tin vui khi liên tục xuất hiện với trang phục rộng hoặc những cử chỉ che bụng. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng xác nhận, tiếp tục giữ sự riêng tư nhất định cho cuộc sống cá nhân.

Ở tuổi 36, Midu gần như hội tụ đủ mọi yếu tố: nhan sắc, sự nghiệp và cuộc sống cá nhân viên mãn. Nhưng điều khiến công chúng nhắc đến cô nhiều nhất, có lẽ vẫn là hình ảnh một “nữ thần” của 19 năm trước, đến hiện tại, vẫn không hề phai nhạt.

