Camera ghi lại cảnh một người "lén lút di chuyển" trong phòng ngủ nhà Đoàn Văn Hậu: Xem đến đoạn cuối mới thở phào!

18-03-2026 - 21:50 PM | Lifestyle

Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu cũng chú thích thêm để làm rõ bối cảnh: "Xem mà hồi hộp quá...".

Mới đây, một khoảnh khắc đời thường trong gia đình Đoàn Văn Hậu bất ngờ khiến cư dân mạng thích thú. Đoạn clip từ camera trong nhà ghi lại cảnh nam cầu thủ lén lút di chuyển khỏi phòng ngủ.

Đoạn clip cắt từ camera phòng ngủ nhà Đoàn Văn Hậu (Nguồn: @_doanhaimy)

Thoạt nhìn, nhiều người còn tưởng đây là tình huống nhà có trộm. Tuy nhiên, lý do phía sau lại vô cùng quen thuộc với nhiều gia đình có con nhỏ: con trai quá bám bố. Vì vậy để có thể rời khỏi phòng mà không bị phát hiện, Đoàn Văn Hậu buộc phải di chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi, thậm chí canh từng khoảnh khắc để “thoát thân”.

Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu cũng chú thích thêm để làm rõ bối cảnh: “Xem mà hồi hộp quá. Khi có ông con cực kì quấn bố”.

Sau khi được Doãn Hải My chia sẻ lên TikTok, đoạn clip nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, không chỉ vì sự gay cấn mà còn bởi tính chân thực, gần gũi. Nhiều người xem bày tỏ sự đồng cảm khi nhận ra đây chính là “kỹ năng sinh tồn” quen thuộc của các ông bố bỉm sữa.

“Hoá ra cầu thủ cũng trốn con như mình”, “Có là cầu thủ nổi tiếng thì cũng có lúc phải trốn con như người thường thôi”, “Không khác gì phim hành động”, “Không có caption chắc tưởng có trộm”, “Gay cấn hơn phim hành động lun trời”, “Trông rất giống phim nhưng không hề diễn chút nào”,... là những chia sẻ của dân tình được để lại dưới clip.

Ở phần bình luận, Doãn Hải My cũng tiết lộ thêm chi tiết khiến nhiều người bật cười: chồng cô đã mất tới 3 phút mới có thể ra khỏi phòng ngủ thành công.

Ở trong nhà mình nhưng Văn Hậu phải lén lút vì con quá quấn bố (Ảnh chụp màn hình)

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chính thức làm đám cưới vào cuối tháng 11/2023. Sau 6 tháng về chung nhà, cặp đôi đón em bé đầu lòng, đặt tên ở nhà là Lúa.

Giống như nhiều phụ huynh khác, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng cực "nghiện" con. Không chỉ tạo tài khoản cho con trai, cặp đôi cũng còn thay đổi phần giới thiệu trên trang cá nhân của mình thành "Mẹ em bé Lúa" và "Bố em bé Lúa".

Hiện tại, Lúa đã được gần 2 tuổi, thường xuyên được bố mẹ cho lên sóng trên MXH. Dù cả 2 vợ chồng chàng cầu thủ đều bận rộn nhưng vẫn luôn dành nhiều thời gian chăm sóc con trai, cùng tham gia các hoạt động ở trường với con, đưa con đi du lịch,...

Gia đình nhỏ của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Những lúc không tập luyện hay đi thi đấu, Văn Hậu đều dành trọn thời gian bên vợ con (Ảnh: IGNV)

Hé lộ mối quan hệ giữa Doãn Hải My và gia đình Đoàn Văn Hậu, liệu có tốt đẹp?

Tin vui: Còn 7 ngày nữa, toàn bộ người dân Việt Nam được sử dụng miễn phí dịch vụ này

Tin vui: Còn 7 ngày nữa, toàn bộ người dân Việt Nam được sử dụng miễn phí dịch vụ này Nổi bật

Số tiền vợ NSND Xuân Bắc "ăn hoa hồng" mỗi ngày: Gấp nhiều lần thu nhập thêm của vợ NSND Công Lý, nhưng vẫn kém nữ đại gia 6 con nổi tiếng

Số tiền vợ NSND Xuân Bắc "ăn hoa hồng" mỗi ngày: Gấp nhiều lần thu nhập thêm của vợ NSND Công Lý, nhưng vẫn kém nữ đại gia 6 con nổi tiếng Nổi bật

Tài khoản Gmail của nhiều người sắp bị Google xóa sổ

Tài khoản Gmail của nhiều người sắp bị Google xóa sổ

21:39 , 18/03/2026
Giảng viên đại học TP.HCM là con dâu tập đoàn danh tiếng: Nhan sắc và tuổi thật chênh lệch đáng kể!

Giảng viên đại học TP.HCM là con dâu tập đoàn danh tiếng: Nhan sắc và tuổi thật chênh lệch đáng kể!

21:36 , 18/03/2026
Góc chưa từng hé lộ trong biệt thự 60 tỷ của "nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc"

Góc chưa từng hé lộ trong biệt thự 60 tỷ của "nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc"

21:07 , 18/03/2026
Nữ NSND nổi tiếng sống một mình trong căn hộ 70m2 tại Hà Nội, tuổi 70 được con gái âm thầm tìm bạn trai, mời sang Mỹ

Nữ NSND nổi tiếng sống một mình trong căn hộ 70m2 tại Hà Nội, tuổi 70 được con gái âm thầm tìm bạn trai, mời sang Mỹ

20:31 , 18/03/2026

