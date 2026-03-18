18-03-2026 - 22:14 PM | Lifestyle

Chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khoá IX

Trong 62 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khoá IX có doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà).

Chiều 18/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 82/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 1.161.921 người tại 1.512 khu vực bỏ phiếu. Tỉ lệ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đạt 99,88%. Trong đó có 52/78 xã, phường, đặc khu có tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 100%. Toàn tỉnh có 20 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khoá IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Linh Lê Chí)

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, trong số 104 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị, có 62 đại biểu trúng cử HĐND cấp tỉnh. Đại biểu trúng cử HĐND cấp tỉnh có số phiếu bầu cao nhất đạt tỉ lệ hơn 98%. Trong danh sách trúng cử HĐND tỉnh Quảng Trị khoá mới có doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà).

Trước đó, chiều 25/2, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có ông Nguyễn Viết Vương - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.

Theo danh sách công bố, ông Nguyễn Viết Vương ứng cử tại đơn vị bầu cử số 13, gồm phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh, với tổng số 7 người ứng cử.

Ông Vương có trình độ đại học, chuyên ngành quản trị kinh doanh, là một trong các ứng viên đến từ khối doanh nghiệp.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương (SN 1994, quê Quảng Trị) được nhận xét là người điềm đạm, kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Anh sở hữu ngoại hình sáng, phong thái lịch lãm và được đánh giá “xứng đôi vừa lứa” khi sánh bước bên hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương quen biết, tìm hiểu vài năm khi quyết định tiến tới hôn nhân. Cặp đôi giữ kín chuyện tình cảm, chưa từng công khai hình ảnh chung trên mạng xã hội.

Tháng 2/2024, nhiều người bắt gặp cả hai du lịch tại Nhật Bản, sau đó là Thượng Hải (Trung Quốc) vào tháng 10 cùng năm. Đỗ Thị Hà cũng thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động thiện nguyện do công ty của Nguyễn Viết Vương tổ chức.

Theo NGUYỄN VƯƠNG/ VTC News

Tin vui: Còn 7 ngày nữa, toàn bộ người dân Việt Nam được sử dụng miễn phí dịch vụ này

Số tiền vợ NSND Xuân Bắc "ăn hoa hồng" mỗi ngày: Gấp nhiều lần thu nhập thêm của vợ NSND Công Lý, nhưng vẫn kém nữ đại gia 6 con nổi tiếng

Camera ghi lại cảnh một người "lén lút di chuyển" trong phòng ngủ nhà Đoàn Văn Hậu: Xem đến đoạn cuối mới thở phào!

21:50 , 18/03/2026
Tài khoản Gmail của nhiều người sắp bị Google xóa sổ

21:39 , 18/03/2026
Giảng viên đại học TP.HCM là con dâu tập đoàn danh tiếng: Nhan sắc và tuổi thật chênh lệch đáng kể!

21:36 , 18/03/2026
Góc chưa từng hé lộ trong biệt thự 60 tỷ của "nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc"

21:07 , 18/03/2026

