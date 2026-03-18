Phản ứng của Đàm Vĩnh Hưng khi vợ cũ liên tục khen ngợi, thể hiện tình cảm

Dù đã "đường ai nấy đi", nhưng bầu show, doanh nhân Liên Phạm vẫn thường xuyên để lại bình luận dưới các bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng. Không ít lần, nữ doanh nhân bày tỏ sự yêu thích, thậm chí dành cho "ông hoàng nhạc Việt" một thời những lời khen ngợi có cánh. Điều này khiến nhiều khán giả tò mò về phản ứng của Đàm Vĩnh Hưng trước sự quan tâm đặc biệt từ vợ cũ.

Theo ghi nhận, giọng ca Say tình có cách ứng xử khá chừng mực. Có lúc anh lặng lẽ nhấn like những bình luận của Liên Phạm như một sự ghi nhận, nhưng cũng có khi hoàn toàn im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Sự tiết chế này được nhiều người đánh giá là cách giữ khoảng cách cần thiết, đồng thời vẫn thể hiện sự tôn trọng đối phương.

Gần đây nhất, khi Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về quán cà phê mới khai trương, Liên Phạm liên tục để lại bình luận khen ngợi như: "Cảnh thần tiên" hay "Quảng cáo số 1 trên trái đất nay là Đàm Vĩnh Hưng". Lần này, nam ca sĩ đã chọn cách nhấn "like" toàn bộ các bình luận này. Động thái tuy nhỏ nhưng đủ để cho thấy anh không né tránh, mà vẫn đón nhận sự quan tâm từ người cũ theo cách nhẹ nhàng.

Trước đó, khi Đàm Vĩnh Hưng đăng tải khoảnh khắc ấm áp bên con trai, Liên Phạm cũng để lại bình luận gây chú ý: "Bờ vai Polo là vĩnh viễn".

Sau khi kết thúc mối quan hệ hôn nhân, Đàm Vĩnh Hưng và Liên Phạm vẫn giữ thái độ văn minh, không công kích hay nhắc lại những điều tiêu cực. Nam ca sĩ từng chia sẻ rằng anh trân trọng những gì đã qua và tập trung vào cuộc sống hiện tại, đặc biệt là vai trò làm cha.

Thời gian qua, bầu show Liên Phạm đang có mặt tại Việt Nam và thường xuyên gặp gỡ bạn bè thân thiết. Cách đây ít ngày, bà đã trực tiếp ghé thăm quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng và có dịp hội ngộ nhiều người quen sau thời gian dài xa cách, trong đó có ca sĩ Hồ Lệ Thu.

Trên trang cá nhân, nữ doanh nhân hào hứng chia sẻ về buổi gặp gỡ: "Vòng quanh Trái đất… rồi lại gặp nhau. Sau 10 năm, lại có dịp gặp lại vợ chồng Nick Bảo, em gái Phụng, ca sĩ Hồ Lệ Thu, ca sĩ Phương Vũ, con trai Tấn Hy Khánh, Thiên và những người bạn thân từ nhiều quốc gia khác nhau.

Chúng em đã tề tựu tại Cà phê cà pháo, nơi chủ nhân là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đúng như lời đồn, cà phê kem dừa ở đây ngon thật! Lần đầu tiên được thưởng thức ly cà phê "thần thánh" này. Thật vui! Thật hạnh phúc. Trái đất này nhỏ bé quá, vòng đi vòng lại rồi cũng gặp lại nhau. Thật là thương… thật là quý những cuộc hội ngộ như vậy”.