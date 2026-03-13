Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

13-03-2026 - 19:28 PM | Lifestyle

Vợ cũ thăm quán cafe của Đàm Vĩnh Hưng: "Vòng quanh Trái đất rồi lại gặp nhau. Thật hạnh phúc!"

"Trái đất này nhỏ bé quá, vòng đi vòng lại rồi cũng gặp lại nhau", vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng tâm sự.

Mới đây, bầu show, doanh nhân Liên Phạm - vợ cũ của Đàm Vĩnh Hưng đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh thăm quán cà phê của nam ca sĩ và hội ngộ bạn bè tại đây. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí thân mật, ấm áp, mọi người cùng ngồi trò chuyện, thưởng thức đồ uống và chụp hình kỷ niệm, trong đó có sự xuất hiện của các nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Lệ Thu và Phương Vũ.

Vợ cũ thăm quán cafe của Đàm Vĩnh Hưng: "Vòng quanh Trái đất rồi lại gặp nhau. Thật hạnh phúc!"- Ảnh 1.

Bà bầu Liên Pham (áo sơ mi dài, xanh nhạt) từ Mỹ về thăm quán cafe của Đàm Vĩnh Hưng

Theo chia sẻ của Liên Phạm, sau nhiều năm xa cách, bà có dịp gặp lại những người bạn thân thiết đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng viết đầy cảm xúc: "Vòng quanh Trái đất… rồi lại gặp nhau. Sau 10 năm, lại có dịp gặp lại vợ chồng Nick Bảo, em gái Phụng, ca sĩ Hồ Lệ Thu, ca sĩ Phương Vũ, con trai Tấn Hy Khánh, Thiên và những người bạn thân từ nhiều quốc gia khác nhau.

Chúng em đã tề tựu tại Cà phê cà pháo, nơi chủ nhân là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đúng như lời đồn, cà phê kem dừa ở đây ngon thật! Lần đầu tiên được thưởng thức ly cà phê 'thần thánh' này".

Vợ cũ thăm quán cafe của Đàm Vĩnh Hưng: "Vòng quanh Trái đất rồi lại gặp nhau. Thật hạnh phúc!"- Ảnh 2.

Vợ cũ thăm quán cafe của Đàm Vĩnh Hưng: "Vòng quanh Trái đất rồi lại gặp nhau. Thật hạnh phúc!"- Ảnh 3.

Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng vui mừng, hạnh phúc khi được hội ngộ nhiều bạn bè tại quán cà phê của nam ca sĩ

Liên Phạm tâm sự, điều khiến bà xúc động nhất không chỉ là hương vị đồ uống mà còn là cảm giác hội ngộ sau nhiều năm xa cách. Nữ doanh nhân viết: "Thật vui, thật hạnh phúc. Trái đất này nhỏ bé quá, vòng đi vòng lại rồi cũng gặp lại nhau. Thật là thương, thật là quý những cuộc hội ngộ như vậy".

Đàm Vĩnh Hưng từng có cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài nhiều năm với bầu show Liên Phạm. Đến năm 2021, bà Liên Phạm nộp đơn ly hôn tại tòa án quận Cam (bang California, Mỹ), khi đó khán giả mới biết về cuộc hôn nhân này. Hồ sơ cho thấy cặp đôi đã ly thân từ năm 2018, không có con chung và cũng không xảy ra tranh chấp tài sản khi chia tay.

Vợ cũ thăm quán cafe của Đàm Vĩnh Hưng: "Vòng quanh Trái đất rồi lại gặp nhau. Thật hạnh phúc!"- Ảnh 4.

Đàm Vĩnh Hưng và bà Liên Phạm giữ mối quan hệ tốt đẹp sau khi ly hôn

Sau khi "đường ai nấy đi", mối quan hệ giữa hai người vẫn khá văn minh và thân thiện. Không chỉ vậy, bàLiên Phạm vẫn quan tâm đến cuộc sống của chồng cũ, nhiều lần chúc mừng sinh nhật anh hoặc tham dự các dịp quan trọng của gia đình, như tiệc sinh nhật con trai riêng của nam ca sĩ.

Theo PV

Thanh Niên Việt

