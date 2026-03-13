Nữ nghệ sĩ ở biệt thự 300 tỷ: 8/3 không cần mua hoa vì ra vườn hái là có

Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương vừa chia sẻ món quà 8/3 mà cô nhận được từ chồng là nhạc sĩ Hoài Phương. Không phải trang sức hay món đồ xa xỉ, món quà lần này là một bình hoa lan ý do chính tay ông xã Việt Hương trổ tài cắm hoa. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, bình hoa này có giá trị "0 đồng" bởi toàn bộ hoa đều được hái ngay trong khu vườn của gia đình, nằm trong căn biệt thự sang trọng trị giá 300 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Việt Hương cũng tiện "flex" khoảng xanh rộng rãi trong cơ ngơi bạc tỷ. Khu sân vườn được hai vợ chồng chăm chút kỹ lưỡng với nhiều loại cây và hoa đủ màu sắc, tạo nên một không gian xanh mướt, rực rỡ quanh năm. Những mảng xanh phủ kín một góc nhà không chỉ làm đẹp cho biệt thự mà còn mang lại cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên cho cả gia đình.

Bình hoa lan ý với những cành lan tuyệt đẹp được hái ngay trong căn biệt thự 300 tỷ

Mảng xanh trong biệt thự của vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương gây ấn tượng với nhiều loại cây hoa khác nhau, xanh mướt cả một góc nhà

Vào dịp lễ Tết, không gian biệt thự được hai vợ chồng trang hoàng thêm nhiều cây hoa đẹp mắt

Toàn cảnh cơ ngơi 300 tỷ của vợ chồng Việt Hương

Căn biệt thự xa hoa của vợ chồng Việt Hương có diện tích khoảng 1.500m², được xây dựng với 3 tầng cùng khu hầm để xe rộng rãi. Công trình mang phong cách hiện đại, bố trí nhiều mảng kính lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên và sở hữu hồ bơi riêng ngay trong khuôn viên. Điểm đặc biệt là mặt tiền căn nhà hướng thẳng ra sông Sài Gòn, nhờ đó không gian xung quanh luôn thoáng đãng, tầm nhìn rộng mở và nhiều gió.

Toàn bộ quá trình lựa chọn và sắp xếp nội thất trong nhà đều do ông xã Việt Hương đảm nhiệm. Nhạc sĩ Hoài Phương tỉ mỉ từ khâu chọn đồ cho đến cách bài trí từng khu vực, tạo nên một không gian sống vừa tiện nghi, sang trọng vừa giữ được cảm giác ấm cúng và gần gũi cho cả gia đình.

Cơ ngơi 300 tỷ của vợ chồng Việt Hương có thiết kế hiện đại, trồng nhiều cây hoa xung quanh nhà

Khuôn viên rộng rãi, góc nào cũng có thể là nơi check-in lý tưởng

Không gian trong nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng

Khu vực phòng khách được bố trí bộ bàn ghế cỡ lớn cùng cây đàn piano, tạo cảm giác như một sân khấu mini ngay trong nhà

Phòng bếp trong căn biệt thự cũng có diện tích rộng rãi, được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, đầy đủ tiện nghi cho sinh hoạt hàng ngày.



