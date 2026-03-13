Nữ nghệ sĩ ở biệt thự 300 tỷ: 8/3 không cần mua hoa vì ra vườn hái là có
Cơ ngơi 300 tỷ gây ấn tượng với vẻ đẹp sang trọng cùng những mảng xanh mướt mắt được chăm chút kỹ lưỡng.
- 13-03-2026Mỹ nhân đình đám hết thời ở tuổi 31: Từng khiến đại gia si mê, giờ cơ bắp cuồn cuộn, bán hàng kiếm tiền
- 10-03-2026Nam diễn viên nổi tiếng VTV si mê mẹ đơn thân hơn 6 tuổi, sở hữu nhà 9 tầng ngay cạnh Hồ Tây
- 12-03-2026Mẹ đơn thân là nữ NSƯT đình đám 1 thời: U60 giàu có, đẹp căng tràn, nhiều người si mê tặng vàng
Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương vừa chia sẻ món quà 8/3 mà cô nhận được từ chồng là nhạc sĩ Hoài Phương. Không phải trang sức hay món đồ xa xỉ, món quà lần này là một bình hoa lan ý do chính tay ông xã Việt Hương trổ tài cắm hoa. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, bình hoa này có giá trị "0 đồng" bởi toàn bộ hoa đều được hái ngay trong khu vườn của gia đình, nằm trong căn biệt thự sang trọng trị giá 300 tỷ đồng.
Nhân dịp này, Việt Hương cũng tiện "flex" khoảng xanh rộng rãi trong cơ ngơi bạc tỷ. Khu sân vườn được hai vợ chồng chăm chút kỹ lưỡng với nhiều loại cây và hoa đủ màu sắc, tạo nên một không gian xanh mướt, rực rỡ quanh năm. Những mảng xanh phủ kín một góc nhà không chỉ làm đẹp cho biệt thự mà còn mang lại cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên cho cả gia đình.
Bình hoa lan ý với những cành lan tuyệt đẹp được hái ngay trong căn biệt thự 300 tỷ
Mảng xanh trong biệt thự của vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương gây ấn tượng với nhiều loại cây hoa khác nhau, xanh mướt cả một góc nhà
Vào dịp lễ Tết, không gian biệt thự được hai vợ chồng trang hoàng thêm nhiều cây hoa đẹp mắt
Toàn cảnh cơ ngơi 300 tỷ của vợ chồng Việt Hương
Căn biệt thự xa hoa của vợ chồng Việt Hương có diện tích khoảng 1.500m², được xây dựng với 3 tầng cùng khu hầm để xe rộng rãi. Công trình mang phong cách hiện đại, bố trí nhiều mảng kính lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên và sở hữu hồ bơi riêng ngay trong khuôn viên. Điểm đặc biệt là mặt tiền căn nhà hướng thẳng ra sông Sài Gòn, nhờ đó không gian xung quanh luôn thoáng đãng, tầm nhìn rộng mở và nhiều gió.
Toàn bộ quá trình lựa chọn và sắp xếp nội thất trong nhà đều do ông xã Việt Hương đảm nhiệm. Nhạc sĩ Hoài Phương tỉ mỉ từ khâu chọn đồ cho đến cách bài trí từng khu vực, tạo nên một không gian sống vừa tiện nghi, sang trọng vừa giữ được cảm giác ấm cúng và gần gũi cho cả gia đình.
Không gian trong nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng
thanhnienviet.vn