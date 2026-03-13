Chỉ có người Dubai mới dám làm vậy: Xu hướng đi tập gym để ngủ

Trong một thành phố vốn nổi tiếng với nhịp sống hối hả và văn hóa làm việc không ngừng nghỉ, ý tưởng về một lớp học ngủ nghe có vẻ khá kỳ lạ. Tuy nhiên, đó chính là những gì các buổi "giờ đi ngủ" mới đang mời gọi cư dân Dubai thực hiện: đổi những lớp HIIT (cường độ cao) lấy những hơi thở sâu, những động tác giãn cơ nhẹ nhàng và một giấc ngủ ngắn giữa ngày.

Từ văn hóa hối hả sang văn hóa phục hồi

Điều khởi đầu như một khái niệm phòng tập độc đáo cũng cho thấy văn hóa chăm sóc sức khỏe đang chuyển mình vào năm 2026. Rory McEntee, Giám đốc Tiếp thị tại Gymnation, chia sẻ: "Chúng tôi hoàn toàn hiểu vì sao ý tưởng này ban đầu khiến mọi người mỉm cười. Nhưng lớp học này không thực sự là việc trả tiền để ngủ, mà là học cách để ngắt kết nối trong một môi trường chuyên dụng".

Phân khúc thể hình của Dubai từ lâu đã phản chiếu lối sống năng lượng cao của thành phố với các trại huấn luyện, giờ làm việc kéo dài và sự theo đuổi mục tiêu không ngừng. Tuy nhiên, McEntee cho biết quan điểm văn hóa về năng suất đang thay đổi.

Ông giải thích: "Tại những thành phố phát triển nhanh như Dubai, chắc chắn có một tư duy cho rằng năng suất nghĩa là luôn phải làm nhiều hơn. Những gì khoa học ngày càng chứng minh là sự phục hồi thực chất mới là điều cho phép con người thể hiện tốt nhất khả năng của mình".

Nghệ thuật sống chậm

Buổi học kéo dài 45 phút được xây dựng như một nghi thức thư giãn. Học viên trải qua một chuỗi các động tác giãn cơ nhẹ nhàng lấy cảm hứng từ yoga, thực hành hít thở và thiền định có hướng dẫn trong khi nhạc cụ handpan được chơi trực tiếp ở nền. Mục tiêu là chuyển trạng thái cơ thể từ "chiến đấu hay bỏ chạy" sang chế độ "nghỉ ngơi và tiêu hóa".

McEntee cho biết: "Giãn cơ nhẹ nhàng giúp giải phóng căng thẳng, hít thở giúp hạ nhịp tim và nồng độ cortisol, còn tần số êm dịu của nhạc cụ handpan giúp não bộ chuyển sang các mô hình phục hồi chậm hơn". Đến thời điểm học viên bước vào giai đoạn ngủ, cơ thể đã được chuẩn bị sẵn sàng về mặt sinh lý để nghỉ ngơi, giúp việc thư giãn trở nên dễ dàng hơn nhiều so với việc nằm trằn trọc lúc 1 giờ sáng để xem các video về mèo trong căn phòng tối.

Sự xa xỉ của giấc ngủ và lợi ích đi kèm

Dù việc ngủ trưa trong phòng tập nghe có vẻ ngược đời, Gymnation đã thiết kế trải nghiệm này giống một spa hơn là một studio. Các lớp học được tổ chức tại studio Mind and Body, nơi mỗi học viên được trang bị không gian riêng với giường, chăn bông, gối và mặt nạ mắt. Đèn được làm mờ, nhiệt độ được cài đặt ở mức thoải mái và quy mô nhóm được giữ ở mức nhỏ.

Để đảm bảo lớp học mang lại hiệu quả sâu hơn mức thư giãn bề mặt, phòng tập đã hợp tác với Tiến sĩ Gurveen Ranger, chuyên gia tâm lý lâm sàng tại Sage Clinics. Ranger mô tả giấc ngủ là "buổi tập luyện bí mật" hỗ trợ mọi thứ từ sửa chữa cơ bắp đến điều chỉnh nội tiết tố.

Bà nói: "Một trong những quan niệm sai lầm lớn nhất là giấc ngủ mang tính thụ động hoặc không bắt buộc, rằng nếu bạn đủ bận rộn hoặc kỷ luật, bạn có thể đánh đổi giấc ngủ lấy năng suất. Thực tế, giấc ngủ là lúc cơ thể thực hiện nhiều quá trình hỗ trợ cho sự phát triển thể chất và phục hồi nhận thức".

Ngoài phạm vi studio, học viên cũng sẽ nhận được các công cụ dựa trên bằng chứng khoa học để cải thiện "vệ sinh giấc ngủ" tại nhà, từ việc giảm thời gian sử dụng màn hình, hạn chế caffeine đến việc duy trì nghi thức thư giãn hàng đêm.

Học lại cách nghỉ ngơi

Với một số người, ý tưởng cần một lớp học để "học cách ngủ trưa" nghe có vẻ kỳ quặc lúc ban đầu. Tuy nhiên, Ranger tin rằng đó chính xác là vấn đề.

Bà cho biết thêm: "Những sáng kiến như lớp học ngủ tập thể làm nổi bật thực tế rằng giấc ngủ đã trở thành điều mà nhiều người đang gặp khó khăn để ưu tiên. Mục tiêu không phải là mọi người cần sự giám sát liên tục để nghỉ ngơi. Đó là về việc tạo ra nhận thức để giúp mọi người hiểu được cảm giác thực sự của việc nghỉ ngơi đúng nghĩa là như thế nào".

