Từ 1/4, không chỉ Hang Múa mà 1 địa điểm nổi tiếng ở Ninh Bình đồng loạt tăng giá

Gần đây, thông tin giá vé tại nhiều khu du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình đồng loạt tăng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách. Không chỉ riêng Hang Múa, Khu du lịch sinh thái Thung Nham cũng là địa điểm sẽ điều chỉnh giá từ đầu tháng 4.

Cụ thể, Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh - đơn vị khai thác tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham - đã thông báo tăng giá vé tham quan, áp dụng từ ngày 01/04/2026. Theo đó, giá vé người lớn tăng từ 150.000 đồng lên 250.000 đồng, trong khi vé trẻ em (cao từ 1m đến 1m29) tăng từ 100.000 đồng lên 150.000 đồng.

Đơn vị này cho biết việc điều chỉnh xuất phát từ nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách, đồng thời đảm bảo công tác bảo tồn cảnh quan và môi trường sinh thái theo hướng phát triển du lịch bền vững.

Cũng trong tháng 4, Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Lạc Hồng thông báo điều chỉnh giá vé tham quan Khu du lịch Hang Múa từ 100.000 đồng/người lên 150.000 đồng/người, áp dụng từ ngày 1/4. Mức giá này áp dụng cho người lớn và trẻ em cao trên 1m, trong khi trẻ dưới 1m được miễn phí. Giá vé đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cũng như chi phí tham quan các điểm trong khu du lịch.

Theo phía doanh nghiệp, việc tăng giá nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho du khách. Các chính sách liên quan cũng được điều chỉnh tương ứng kể từ thời điểm áp dụng.

Trước đó, từ ngày 01/01/2026, Khu du lịch Tràng An cũng đã thực hiện điều chỉnh giá vé tham quan và đi thuyền. Cụ thể, giá vé người lớn tăng từ 250.000 đồng lên 300.000 đồng/khách, còn vé trẻ em (cao từ 1m đến 1,3m) tăng từ 120.000 đồng lên 150.000 đồng/khách.

Không khó để nhận ra một điểm chung trong các đợt tăng giá này: các đơn vị vận hành đều nhấn mạnh mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm du khách, đồng thời chú trọng hơn đến việc bảo tồn cảnh quan, gìn giữ hệ sinh thái và phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Trong bối cảnh lượng khách đến Ninh Bình ngày càng tăng, áp lực lên hạ tầng và môi trường cũng lớn hơn, việc điều chỉnh giá vé được xem là một bước đi nhằm cân bằng giữa khai thác du lịch và bảo tồn lâu dài giá trị di sản.