Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an đã tìm ra nguyên nhân khiến người dân bị lộ lọt thông tin cá nhân, thậm chí cả mã OTP, mật khẩu

Đinh Anh | 30-03-2026 - 18:37 PM | Sống

Lợi dụng nhu cầu thuê mở khóa tài khoản thương mại điện tử, các đối tượng thường dùng nhiều thủ đoạn để thu thập thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Mới đây, công an tỉnh Hưng Yên đã phát đi cảnh báo về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi thuê mở khóa tài khoản thương mại điện tử.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ Internet, việc mua sắm trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử đang dần được nhiều người lựa chọn thay thế hình thức mua sắm truyền thống. Lợi dụng nhu cầu này, các đối tượng thường dùng nhiều thủ đoạn để thu thập thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Hiện nay, nhiều tài khoản mua sắm của cá nhân thường bị khóa bởi các lý do như: gian lận đơn ảo, vi phạm nghiêm trọng chính sách mua hàng, lỗi đăng nhập… Nguyên nhân được xác định là do chính sách tự động quét vi phạm của các sàn thương mại điện tử. Điều này khiến nhiều người nảy sinh tâm lý muốn lấy tại tài khoản ngay để theo dõi quá trình vận chuyển đơn hàng và thanh toán dư nợ còn lại.

Đánh vào tâm lý này, các đối tượng thường tìm kiếm và liên hệ với chủ nhân các bài viết nhờ gỡ khóa tài khoản shopee, lazada,… trên các trang mạng xã hội. Sau khi lấy được lòng tin, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân cung cấp nhiều thông tin cá nhân như: số căn cước, số điện thoại, địa chỉ email liên kết với tài khoản trên các sàn thương mại điện tử, mã số OTP gửi về điện thoại hoặc thậm chí cả mật khẩu tài khoản mạng xã hội… với lý do cần phải khai báo trên ứng dụng để lấy lại mật khẩu.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn có thể yêu cầu chuyển khoản một số tiền cọc nhất định. Sau khi có được thông tin cá nhân hoặc nhận được tiền cọc, các đối tượng tiếp tục gửi đường link liên kết đến các trang web mạo danh và yêu cầu nạn nhân đăng nhập nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, tài khoản facebook hoặc các thông tin quan trọng khác. Nếu nạn nhân không thực hiện, các đối tượng sẽ khóa chặn cuộc trò chuyện hoặc xóa tất cả các dấu vết.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, hiện nay, các sàn thương mại điện tử đều có hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện yêu cầu mở khóa tài khoản. Để bảo vệ tài khoản và phòng ngừa nguy cơ lộ lọt thông tin, người dân cần thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn của các sàn thương mại điện tử về quy trình yêu cầu mở khóa tài khoản; liên hệ trực tiếp số điện thoại chăm sóc khách hàng của từng sàn thương mại điện tử để được hướng dẫn cụ thể các bước khiếu nại, yêu cầu gỡ khóa theo từng loại lỗi vi phạm.

Đồng thời, người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai, kể cả những người tự xưng là nhân viên sàn thương mại điện tử; không chuyển khoản và tài khoản, đăng nhập những đường link lạ. Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần kịp thời khai báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
20:17 , 30/03/2026
20:00 , 30/03/2026
19:29 , 30/03/2026
19:00 , 30/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên