Công an cảnh báo khẩn đến hàng chục triệu người dùng Zalo: Thấy dấu hiệu này phải đổi mật khẩu ngay

Đinh Anh | 29-03-2026 - 10:11 AM | Sống

Sau khi chiếm được quyền truy cập tài khoản Zalo, đối tượng tiếp tục sử dụng chính tài khoản của bạn để nhắn tin đến người thân, bạn bè trong danh bạ nhằm vay, mượn tiền.

Mới đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn chiếm quyền tài khoản Zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa phương. Theo phản ánh, các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo gửi các đường link giả danh bình chọn cuộc thi, sự kiện… Khi người dùng truy cập vào các đường link này, tài khoản sẽ bị chiếm quyền kiểm soát. Ngay sau đó, đối tượng tiếp tục sử dụng chính tài khoản bị chiếm đoạt để nhắn tin đến người thân, bạn bè trong danh bạ nhằm vay, mượn tiền hoặc tiếp tục phát tán đường link độc để chiếm quyền thêm nhiều tài khoản khác.

Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, đặc biệt là các link yêu cầu đăng nhập, bình chọn hoặc nhận thưởng. Khi nhận được tin nhắn vay, mượn tiền qua Zalo, người dân cần chủ động xác minh bằng cách gọi điện trực tiếp hoặc gọi video để kiểm chứng thông tin, tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo.

Bên cạnh đó, người dân cần tăng cường các biện pháp bảo mật tài khoản như kích hoạt xác thực hai lớp, thiết lập mật khẩu có độ bảo mật cao, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào, thường xuyên kiểm tra lịch sử đăng nhập và đăng xuất khỏi các thiết bị lạ. Đồng thời, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc làm theo hướng dẫn của các đối tượng lạ trên không gian mạng.

Trường hợp nghi ngờ tài khoản bị xâm nhập, người dân cần nhanh chóng đổi mật khẩu, đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị và kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh

