Mua vàng tặng mẹ, cô gái gặp phản ứng không ngờ: “Lẽ nào 1 phân vàng không phải là tiền hay sao?”

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô gái đã trải lòng về tình cảnh có phần khó hiểu của bản thân. Chuyện là cô để dành được một chút tiền, nên đã mua 0,1 chỉ vàng (1 phân vàng) để tặng mẹ. Tuy nhiên điều không thể ngờ là cách mẹ cô phản ứng khi nhận được món quà của con gái.

Thay vì vui vẻ, mẹ cô lại “mặt nặng mày nhẹ”, trả lại cô 0,1 chỉ vàng… Điều này khiến cô vừa băn khoăn, vừa buồn lòng.

“Trước giờ mẹ hay kêu mình dư ít hay nhiều, mua vàng tích góp vẫn hơn nên mình nghĩ tặng vàng - dù ít hay nhiều mẹ cũng vui, nhưng mẹ không thích, cũng không nói thẳng với mình mà đi nói với ba, mình trên lầu nghe thấy, cảm giác nó nghẹn lắm” - Cô viết thêm dưới phần bình luận.

Đa số mọi người đều động viên cô “đừng cả nghĩ” và cho rằng trong câu chuyện này, thực ra chẳng có ai đúng và cũng chẳng có ai sai. Vấn đề chỉ là 2 mẹ con chưa hiểu ý nhau mà thôi.

“Mẹ bạn hành xử vậy kể ra cũng hơi chán, nhưng cũng đừng nghĩ nhiều. Có thể thế hệ bố mẹ mình thì vàng phải chẵn chỉ, phải là vàng nhẫn nó mới là vàng. Vàng thiết kế hiện đại phù hợp với giới trẻ nhiều hơn, bố mẹ đôi khi không biết thì không thích thôi. Bạn có lòng là được rồi. Lần sau mình rút kinh nghiệm, biếu mẹ tiền cho mẹ tiêu là được còn nếu bản thân không dư dả thì thôi, cũng không ai trách được bạn sau chuyện này” - Một người vừa động viên, vừa phân tích.

“Thay vì mua 1 phân vàng thì biếu mẹ 2 triệu, mình thấy ổn hơn. Không phải là vàng không có giá trị, 1 phân vàng vẫn là vàng nhưng còn phải tùy hoàn cảnh. Bạn mua tích lũy thì nó giá trị, còn bạn cần tiền để tiêu thì nó lại hơi tốn công vì phải mang đi bán, kiểu vậy ấy” - Một người đồng tình.

“Thì thôi vậy, bà không lấy coi như bà cho cháu, nghĩ thế cho mình nhẹ lòng. Chứ còn thế này thì buồn thật. Là mình mình cũng tự ái” - Một người thở dài.

Lưu ý khi mua vàng tặng người thân

Có thể thấy việc tặng vàng - tưởng chừng đơn giản, lại không hẳn lúc nào cũng “an toàn” như nhiều người nghĩ. Giá trị vật chất chỉ là một phần, còn cách người nhận cảm nhận mới là điều quyết định món quà có trọn vẹn hay không. Vì vậy, trước khi chọn vàng để biếu tặng, cũng cần cân nhắc một vài điểm nhỏ nhưng khá quan trọng. Dưới đây là 3 lưu ý giúp món quà vừa ý nghĩa, vừa tránh những xích mích không đáng có.

1. Tìm hiểu mong muốn, sở thích, quan điểm của người nhận

Vàng là tài sản có giá trị, đó là thực tế không ai phủ nhận. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn vàng theo cùng một cách. Có người xem vàng là tài sản tích trữ nên thích vàng nhẫn tròn trơn, đủ chỉ, dễ mua bán; nhưng cũng có người chỉ xem vàng như trang sức, ưu tiên mẫu mã đẹp, dễ đeo.

Vì vậy, trước khi mua, nên để ý thói quen và quan điểm của người thân: họ từng mua loại vàng nào, có thích trang sức không, hay thường giữ tiền mặt để chi tiêu? Một món quà dù có giá trị đến đâu nhưng vẫn cần phù hợp với người nhận thì cảm xúc mới trọn vẹn. Và tặng đúng thứ người nhận thấy cần, mới là cách thể hiện sự tinh tế.

2. Chọn giá trị và hình thức phù hợp hoàn cảnh

Vàng có nhiều đơn vị và kiểu dáng: từ 1 phân, 1 chỉ đến vàng miếng, vàng nhẫn… Ngoài ra, hoàn cảnh tài chính của người tặng cũng cần được cân nhắc. Một món quà ý nghĩa không nằm ở việc cố gắng “gồng” để mua thứ đắt tiền, mà ở sự vừa sức và chân thành. Nếu không chắc, đôi khi cứ trao đổi thẳng thắn lại là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai.

3. Cách tặng quan trọng không kém món quà

Cùng một món vàng nhưng cách trao đi có thể tạo ra cảm nhận rất khác. Thay vì đưa vội vàng hoặc coi như nghĩa vụ, hãy chọn thời điểm phù hợp, nói rõ ý nghĩa: là để tích lũy, làm kỷ niệm hay đơn giản là món quà thể hiện sự quan tâm. Với thế hệ lớn tuổi, cách nói chuyện nhẹ nhàng, tôn trọng sẽ giúp họ dễ đón nhận hơn.

Nếu lo người nhận không thoải mái, có thể hỏi khéo trước hoặc gợi ý để họ lựa chọn. Khi người nhận hiểu được tấm lòng phía sau, món quà dù lớn hay nhỏ cũng trở nên dễ chấp nhận và đáng trân trọng hơn.