Sau khi chuyển khoản thành công 499.000.000 đồng, người phụ nữ kiểm tra tài khoản, liên lạc với người nhận tiền rồi vội báo công an xã

Đinh Anh | 28-03-2026 - 14:13 PM | Sống

Mới đây, Công an xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời hỗ trợ chị Phan Thị Hoài Phương nhận lại số tiền 499 triệu đồng.

Theo đó, vào hồi 16h43 ngày 26/3, chị Phan Thị Hoài Phương đã chuyển nhầm số tiền 499 triệu đồng đến anh Nguyễn Văn Hải. Sau khi phát hiện sự việc, chị Phương đã liên hệ và được biết anh Hải đang thường trú tại xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh.

Đến 13h30 ngày 27/3, chị Phương đã đến Công an xã Hoàng Vân trình báo, đề nghị hỗ trợ liên hệ với anh Nguyễn Văn Hải để giải quyết. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng xác minh, liên hệ và mời anh Hải đến làm việc.

Đến 14h cùng ngày, tại trụ sở Công an xã Hoàng Vân, dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an, anh Nguyễn Văn Hải đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 499 triệu đồng cho chị Phan Thị Hoài Phương.

Chị Phan Thị Hoài Phương đã nhận đủ số tiền chuyển khoản nhầm vào ngày 27/3 tại trụ sở Công an xã Hoàng Vân. Ảnh: Công an xã Hoàng Vân

Sự việc được giải quyết nhanh chóng, minh bạch không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an xã Hoàng Vân, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về ý thức, trách nhiệm của công dân trong việc trả lại tài sản không thuộc sở hữu của mình.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, giao dịch và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

- Chủ động liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

- Nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.

Theo Công an xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh﻿

Ngành học chưa bao giờ lo thất nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới, cơ hội thăng tiến rộng mở, lương có thể vượt mức 100 triệu/tháng

Tin cực vui cho những ai uống 1 ly cà phê/ngày

Xúc động cảnh nữ bệnh nhân khoa Cấp cứu BV Bạch Mai chơi viola tri ân y bác sỹ

