Phát hiện 1 tỷ đồng bất thường trong tài khoản Techcombank mang tên ‘Nguyen Van Tuan’: Công an sử dụng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Mới đây, công an xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm chỉ sau chưa đầy 24h.

Theo nội dung thư cảm ơn, chị Nguyễn Thị Nga (SN 1989, quê Nghi Phú, Vinh Phú, Nghệ An) cho biết vào 11h09 ngày 15/3/2026 đã thực hiện giao dịch chuyển tiền bằng tài khoản Vietcombank. Tuy nhiên, do sơ suất, chị đã chuyển nhầm số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản Techcombank của anh Nguyễn Văn Tuấn (trú tại xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Nga đã liên hệ với Công an xã Xuân Cẩm để nhờ hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Cẩm đã nhanh chóng tiến hành xác minh các thông tin liên quan. Trong quá trình xác minh, anh Nguyễn Văn Tuấn người nhận được số tiền chuyển nhầm đã chủ động liên hệ với Công an xã Xuân Cẩm để phối hợp giải quyết. Trên cơ sở đó, lực lượng Công an xã đã trao đổi, hướng dẫn các bên thực hiện các bước cần thiết để hoàn trả lại số tiền cho người chuyển nhầm.

Đến khoảng 17 giờ 27 phút cùng ngày, chị Nga đã nhận lại đầy đủ 1 tỷ đồng, được hoàn trả qua 3 giao dịch gồm 450 triệu đồng, 450 triệu đồng và 100 triệu đồng.

Thông tin giao dịch chuyển khoản nhầm số tiền 1 tỷ đồng và các giao dịch hoàn trả tiền từ anh Nguyễn Văn Tuấn cho chị Nguyễn Thị Nga. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Xúc động trước sự giúp đỡ tận tình của lực lượng Công an, chị Nguyễn Thị Nga đã gửi thư cảm ơn tới Công an xã Xuân Cẩm và Công an tỉnh Bắc Ninh, bày tỏ sự trân trọng đối với Thiếu tá Nguyễn Văn Cường – Phó Trưởng Công an xã Xuân Cẩm cùng các cán bộ Công an xã đã trực tiếp hỗ trợ giải quyết sự việc.

Chị Nga cũng bày tỏ lời cảm ơn tới anh Nguyễn Văn Tuấn vì đã thiện chí phối hợp với cơ quan Công an để nhanh chóng hoàn trả lại số tiền chuyển nhầm.

Việc làm trên góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tử tế trong cộng đồng.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, giao dịch và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

- Chủ động liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

- Nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.