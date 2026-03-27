Vì sao vợ Duy Mạnh lại "xin vía" cho quý tử tóc xoăn giống Xuân Son?

Theo Tiên Tiên | 27-03-2026 - 23:37 PM | Sống

Vì sao vợ Duy Mạnh lại "xin vía" cho quý tử tóc xoăn giống Xuân Son?

Quỳnh Anh "xin vía" Nguyễn Xuân Son cho con trai Duy Minh.

Mới đây, bà xã trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc con trai Duy Minh (bé Ú) hội ngộ cùng tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son sau trận đấu của tuyển Việt Nam 3-0 Bangladesh. Tâm điểm của bài đăng là tấm hình bé Duy Minh cười rạng rỡ khi được tiền đạo Nguyễn Xuân Son bế trên tay. Cả "chú cháu" đều diện trang phục của đội tuyển Việt Nam, tạo nên một khoảnh khắc giao thoa thú vị giữa ngôi sao đương thời và hậu duệ nhí của bóng đá nội.

Đáng chú ý, Quỳnh Anh không ngần ngại bày tỏ mong muốn con trai sẽ thừa hưởng khả năng săn bàn từ người chú đồng nghiệp của bố. Cô viết: "Lấy vía tóc xoăn của chú Son. Hy vọng sau cháu ghi nhiều bàn giống chú Son ạ". Lời chia sẻ này nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt tương tác từ người hâm mộ, nhiều bình luận đùa vui rằng với "chiếc vía" chất lượng từ chân sút số 1 V.League, Duy Minh tương lai rất có thể sẽ là một tiền đạo đáng gờm.

Con trai Duy Mạnh cũng làm tóc xoăn giống Xuân Son (Ảnh: Quỳnh Anh)

Nguyễn Xuân Son hiện đang là cái tên thu hút sự chú ý bậc nhất của bóng đá Việt Nam sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch. Việc chân sút gốc Brazil xuất hiện thân thiết bên cạnh gia đình các đồng đội như Duy Mạnh cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng của anh với môi trường và văn hóa tại đội tuyển quốc gia.

Duy Mạnh được hai con đến cổ vũ (Ảnh: Quỳnh Anh)

Bên cạnh khoảnh khắc "xin vía" hài hước, Quỳnh Anh cũng chia sẻ thêm hình ảnh trung vệ Đỗ Duy Mạnh hạnh phúc bên các con trên sân cỏ. Những hình ảnh đời thường này không chỉ cho thấy sự gắn kết giữa các thành viên trong đội tuyển mà còn tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho người hâm mộ.

"Chuyên gia săn Tây" Đình Trọng trở lại ĐT Việt Nam sau 1.200 ngày, tái ngộ Duy Mạnh, "bối rối" ngoại ngữ vì Xuân Son

Theo Tiên Tiên

Bức ảnh "phép màu" sau vụ cháy Lĩnh Nam: 7 người thoát nạn và những "người hùng" không ai biết tên

Bức ảnh "phép màu" sau vụ cháy Lĩnh Nam: 7 người thoát nạn và những "người hùng" không ai biết tên Nổi bật

Ung thư rất sợ 1 loại đồ uống của người Việt, vừa đẹp mắt sáng da, vừa phòng cả đột quỵ: Nhà nào cũng nên có sẵn

Ung thư rất sợ 1 loại đồ uống của người Việt, vừa đẹp mắt sáng da, vừa phòng cả đột quỵ: Nhà nào cũng nên có sẵn Nổi bật

2 loại nước âm thầm “nuôi” tế bào ung thư trong cơ thể: Số 2 người Việt đang dùng rất nhiều

2 loại nước âm thầm “nuôi” tế bào ung thư trong cơ thể: Số 2 người Việt đang dùng rất nhiều

23:10 , 27/03/2026
72 tuổi, có 3 căn nhà nhưng vẫn suýt không có tiền chữa bệnh: Bài học tài chính khiến nhiều người trung niên giật mình

72 tuổi, có 3 căn nhà nhưng vẫn suýt không có tiền chữa bệnh: Bài học tài chính khiến nhiều người trung niên giật mình

23:05 , 27/03/2026
Góc khuất lấy chồng giàu: "Tôi từng phải lùng khắp châu Âu chỉ để mua cho em họ chồng 1 đôi giày, tiệc tùng gì cũng phải lo từ list khách mời, đồ ăn, an ninh..."

Góc khuất lấy chồng giàu: "Tôi từng phải lùng khắp châu Âu chỉ để mua cho em họ chồng 1 đôi giày, tiệc tùng gì cũng phải lo từ list khách mời, đồ ăn, an ninh..."

23:05 , 27/03/2026
Netizen tranh cãi chuyện Đỗ Hoàng Hên trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt còn phóng viên Việt Nam đặt câu hỏi bằng tiếng Anh, đây là lý do

Netizen tranh cãi chuyện Đỗ Hoàng Hên trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt còn phóng viên Việt Nam đặt câu hỏi bằng tiếng Anh, đây là lý do

22:42 , 27/03/2026

