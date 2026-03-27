Vì sao vợ Duy Mạnh lại "xin vía" cho quý tử tóc xoăn giống Xuân Son?

Mới đây, bà xã trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc con trai Duy Minh (bé Ú) hội ngộ cùng tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son sau trận đấu của tuyển Việt Nam 3-0 Bangladesh. Tâm điểm của bài đăng là tấm hình bé Duy Minh cười rạng rỡ khi được tiền đạo Nguyễn Xuân Son bế trên tay. Cả "chú cháu" đều diện trang phục của đội tuyển Việt Nam, tạo nên một khoảnh khắc giao thoa thú vị giữa ngôi sao đương thời và hậu duệ nhí của bóng đá nội.

Đáng chú ý, Quỳnh Anh không ngần ngại bày tỏ mong muốn con trai sẽ thừa hưởng khả năng săn bàn từ người chú đồng nghiệp của bố. Cô viết: "Lấy vía tóc xoăn của chú Son. Hy vọng sau cháu ghi nhiều bàn giống chú Son ạ". Lời chia sẻ này nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt tương tác từ người hâm mộ, nhiều bình luận đùa vui rằng với "chiếc vía" chất lượng từ chân sút số 1 V.League, Duy Minh tương lai rất có thể sẽ là một tiền đạo đáng gờm.

Con trai Duy Mạnh cũng làm tóc xoăn giống Xuân Son (Ảnh: Quỳnh Anh)

Nguyễn Xuân Son hiện đang là cái tên thu hút sự chú ý bậc nhất của bóng đá Việt Nam sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch. Việc chân sút gốc Brazil xuất hiện thân thiết bên cạnh gia đình các đồng đội như Duy Mạnh cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng của anh với môi trường và văn hóa tại đội tuyển quốc gia.

Duy Mạnh được hai con đến cổ vũ (Ảnh: Quỳnh Anh)

Bên cạnh khoảnh khắc "xin vía" hài hước, Quỳnh Anh cũng chia sẻ thêm hình ảnh trung vệ Đỗ Duy Mạnh hạnh phúc bên các con trên sân cỏ. Những hình ảnh đời thường này không chỉ cho thấy sự gắn kết giữa các thành viên trong đội tuyển mà còn tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho người hâm mộ.