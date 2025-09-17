Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh than tinh thần, sức khoẻ kiệt quệ khiến fan lo lắng.

Mới đây, nàng WAG Nguyễn Quỳnh Anh - bà xã của trung vệ Đỗ Duy Mạnh - gây chú ý khi đăng bức ảnh hai con nhỏ đang say ngủ kèm dòng chia sẻ đầy bất lực: "Chào khách yêu. Do tinh thần sức khoẻ kiệt quệ, em xin phép nghỉ hưu sớm". Câu chữ ngắn gọn nhưng lột tả rõ sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần của bà mẹ hai con. Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục nhắn nhủ: "Hacker ơi tha cho em đi. Em quá khổ rồi. Làm ơn gặp được người nào đó có thể giúp em. Cho em được sống yên ổn. Làm ơn".

Hình ảnh hai em bé ngủ ngoan trên giường, đối lập với những dòng chữ đầy bế tắc của người mẹ, khiến cư dân mạng không khỏi xót xa. Ai cũng hiểu rằng ngoài áp lực công việc, Quỳnh Anh vẫn phải lo toan chu toàn cho gia đình, chăm sóc con cái. Trong tình huống này, sự mệt mỏi dồn nén càng dễ khiến cô rơi vào trạng thái bế tắc.

Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin- Ảnh 1.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến những chia sẻ đầy tuyệt vọng này xuất phát từ việc tài khoản TikTok cá nhân của Quỳnh Anh, nơi có tới hơn 800 nghìn lượt theo dõi, bất ngờ bị hacker chiếm đoạt. Đây vốn là kênh mà cô dùng để chia sẻ đời sống thường ngày cũng như phục vụ công việc kinh doanh, livestream chốt đơn mỗi ngày.

Trước đó, trưa 8/9, Quỳnh Anh đã thông báo: "Tài khoản TikTok của em bị hack rồi ạ. Buồn quá. Ai ác với mình dữ vậy". Đến tối, cô tiếp tục cầu khẩn hacker trả lại, thậm chí hứa sẽ chi tiền chuộc: "Bạn ơi, trả lại tài khoản cho mình được không, bạn cần gì? Bao nhiêu tiền thì được". Thế nhưng, những lời khẩn nài ấy đều rơi vào im lặng. Ngoài ra Zalo của Quỳnh Anh cũng bị hack khiến cô phải liên tục đăng thông báo mình không mượn tiền ai, nếu người thân, bạn bè có nhận được tin nhắn hỏi vay tiền, chắc chắn là do kẻ lừa đảo.

Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin- Ảnh 2.

Quỳnh Anh nổi tiếng khi cưới cầu thủ ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh

Sự việc của vợ Duy Mạnh nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Không ít người gửi lời động viên, mong Quỳnh Anh sớm lấy lại tài khoản để ổn định cuộc sống và công việc. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tỏ ra phẫn nộ trước hành vi của hacker, cho rằng việc chiếm đoạt tài khoản cá nhân không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần của người trong cuộc.

Hiện tại, Quỳnh Anh vẫn đang tìm cách nhờ sự hỗ trợ từ bạn bè và cộng đồng để lấy lại kênh TikTok chính. Dù phải tạm chuyển sang tài khoản phụ để duy trì hoạt động, cô vẫn hy vọng sớm vượt qua khó khăn này để được trở lại với cuộc sống yên bình, như chính mong muốn giản dị mà cô đã bày tỏ: "được sống yên ổn".

