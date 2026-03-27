Tháng 11/2024, một cửa hàng bánh nổi tiếng tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi buộc phải chuyển địa điểm kinh doanh. Nguyên nhân không phải do doanh thu hay lượng khách sụt giảm, mà đến từ việc chủ mặt bằng liên tục tăng tiền thuê.

Theo truyền thông Trung Quốc, cửa hàng này nằm tại khu vực thương mại sầm uất, thu hút đông đảo thực khách địa phương nhờ hương vị đặc trưng và mức giá bình dân. Nhờ lượng khách ổn định, quán nhanh chóng trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân trong khu vực.

Tuy nhiên, khi hoạt động kinh doanh ngày càng khởi sắc, tiền thuê mặt bằng cũng bắt đầu tăng dần. Ban đầu, chủ nhà nâng giá thuê hàng năm từ 400.000 NDT (hơn 1,5 tỷ đồng) lên 600.000 NDT (hơn 2,2 tỷ đồng). Mức tăng đột ngột khiến chủ quán không khỏi áp lực, bởi lợi nhuận từ mỗi chiếc bánh vốn rất thấp. Chủ quán từng chia sẻ rằng giá trị của một chiếc bánh không đủ lớn để có thể dễ dàng bù đắp chi phí thuê nhà tăng cao.

Dù đã nhiều lần thương lượng nhằm giữ mức thuê hợp lý, chủ nhà vẫn giữ quan điểm cứng rắn, cho rằng mặt bằng nằm ở vị trí đắc địa và luôn có người sẵn sàng thuê nếu cửa hàng hiện tại rời đi. Thậm chí, chủ nhà còn khẳng định do quán bánh nằm ở vị trí tốt nên việc kinh doanh mới được thuận lợi như vậy. Người này còn đề xuất chủ quán tăng giá bán để thích ứng với mức chi phí mới.

Trong tình thế bất đắc dĩ, cửa hàng buộc phải điều chỉnh giá bánh từ 0,6 NDT lên 1 NDT mỗi chiếc nhằm bù đắp một phần chi phí vận hành. Tuy nhiên, việc tăng giá không mang lại giải pháp lâu dài.

Khi hợp đồng thuê bước sang giai đoạn tiếp theo, chủ nhà tiếp tục nâng tiền thuê lên tới 1,2 triệu NDT/năm (hơn 4,5 tỷ đồng), tăng gấp đôi so với mức giá trước đó. Theo chia sẻ của chủ quán, chủ nhà còn khuyên cửa hàng tiếp tục tăng giá bán lên 2 NDT/chiếc với lý do giá thuê tại khu vực xung quanh đều đã vượt mốc 1 triệu NDT/năm.

Đối với người kinh doanh, đề xuất này gần như không khả thi. Chủ quán cho biết mức giá 1 NDT đã là giới hạn tối đa mà khách hàng có thể chấp nhận. Nếu tiếp tục tăng giá, cửa hàng có nguy cơ đánh mất lượng khách quen vốn là yếu tố sống còn. Trong khi đó, chi phí nguyên liệu, nhân công và vận hành ngày càng tăng khiến việc gánh thêm tiền thuê trở nên bất khả thi.

Sau nhiều cân nhắc, chủ quán quyết định không gia hạn hợp đồng mà chuyển sang địa điểm mới có giá thuê thấp hơn. Quyết định này giúp giảm áp lực tài chính nhưng đồng thời cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ vị trí kinh doanh đã gây dựng danh tiếng trong nhiều năm.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Phần lớn cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với chủ quán, cho rằng việc liên tục tăng tiền thuê khi cửa hàng làm ăn tốt là biểu hiện của sự tham lam. Một số khác nhận định hành động này khiến các cửa hàng nhỏ khó tồn tại lâu dài, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh địa phương.

Trong bối cảnh chi phí vận hành tăng cao và sức cạnh tranh ngày càng lớn, bài toán cân bằng giữa giá bán, chi phí và lợi nhuận trở thành thách thức sống còn đối với các cửa hàng nhỏ.

(Theo News.seehua.com)