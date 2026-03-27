Ascott chào đón huyền thoại Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink lần đầu đến Việt Nam

Diễn ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 4 năm 2026, phiên bản mới nhất của The Famous CFC sẽ được tổ chức tại Oakwood Residence Hanoi, Somerset West Point Hanoi và Ascott Tay Ho Hanoi. A Night with the Blues – sự kiện giao lưu độc quyền dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ Chelsea, sẽ được Ascott và Chelsea FC hợp tác đồng tổ chức. Sự kiện sẽ diễn ra tại Ho Tay Grand Ballroom, Ascott Tay Ho Hanoi, nằm trong chuỗi hoạt động cổ vũ cho trận cầu tâm điểm giữa Chelsea và Manchester United vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2026, lúc 20:00 (giờ BST, Vương quốc Anh).

Đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình hợp tác giữa Ascott và Chelsea FC, chương trình The Famous CFC tại Hà Nội sẽ chào đón huyền thoại Jimmy Floyd Hasselbaink trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Việt Nam. Sở hữu bản năng săn bàn thiên phú cùng phong cách thi đấu mạnh mẽ trên sân cỏ, Hasselbaink được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc và giàu dấu ấn nhất của Chelsea trong kỷ nguyên hiện đại. Trong bốn mùa giải khoác áo đội bóng từ năm 2000 đến 2004, ông ghi 87 bàn thắng sau 177 lần ra sân, đồng thời giành danh hiệu Chiếc giày Vàng Ngoại hạng Anh mùa giải 2000/01 với 23 pha lập công. Ghi bàn ngay trong trận ra mắt trước Manchester United đã mở đầu cho một hành trình rực rỡ, giúp ông nhanh chóng chiếm trọn tình cảm người hâm mộ và trở thành mũi nhọn không thể thiếu trên hàng công Chelsea thời điểm đó.

Oakwood Residence Hanoi.

Somerset West Point Hanoi.

Sự xuất hiện của Hasselbaink góp phần làm nổi bật chủ đề "Nơi huyền thoại gặp gỡ huyền thoại", đồng thời giới thiệu đến người hâm mộ hình ảnh ấn tượng Trung tâm hội nghị quốc tế Ascott Tay Ho Hanoi. Phòng tiệc không cột lớn nhất Hà Nội: Ho Tay Grand Ballroom - sẽ được "biến hóa" thành một sân vận động lấy cảm hứng từ Stamford Bridge, đồng thời thể hiện rõ quy mô và tính linh hoạt của địa điểm tổ chức. Sở hữu 14 phòng chức năng cùng hệ thống dịch vụ ẩm thực đa dạng, dự án đang dần khởi động hoạt động tổ chức sự kiện trước khi chính thức ra mắt Ascott Tay Ho Hanoi với 1,165 phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ. Đây sẽ là cơ hội trải nghiệm độc quyền dành cho người hâm mộ cũng như giới truyền thông.

Trung tâm Hội nghị Quốc tế Ascott Tay Ho Hanoi.

The Famous CFC - chương trình trải nghiệm dành cho người hâm mộ toàn cầu, được thiết kế nhằm giúp cổ động viên tiến gần hơn với câu lạc bộ, đồng thời thúc đẩy kết nối với các đối tác quốc tế. Chương trình đã tạo dấu ấn tại nhiều thành phố lớn, để lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới. Phiên bản tại Hà Nội tiếp nối tinh thần đó với chuỗi hoạt động kéo dài trong hai ngày, bao gồm buổi giao lưu thân mật và đêm tiệc độc quyền cùng "The Blues", với sự góp mặt của huyền thoại Jimmy Floyd Hasselbaink.

Bà Tan Bee Leng, Giám đốc Thương mại của The Ascott Limited, chia sẻ:

"Tiếp nối hành trình từ Singapore và Bangkok trong mùa đầu tiên, đến Jakarta và nay là Hà Nội trong mùa thứ hai, The Famous CFC đã và đang kiến tạo chuỗi kết nối ý nghĩa xuyên suốt khu vực Đông Nam Á – một trong những thị trường trọng tâm và cũng là trung tâm sôi động của cộng đồng người hâm mộ Chelsea Football Club. Đặc biệt, phiên bản lần này mang ý nghĩa nổi bật khi người hâm mộ không chỉ có cơ hội gặp gỡ huyền thoại Jimmy Floyd Hasselbaink mà còn là một trong những khách hàng đầu tiên trải nghiệm Trung tâm Hội nghị Quốc tế Ascott Tay Ho Hanoi – dự án quy mô lớn, điểm đến mới đầy ấn tượng với không gian sự kiện chuyên biệt được thiết kế riêng cho những trải nghiệm tầm cỡ được thiết kế chuyên biệt. Đây là không gian lý tưởng để Ascott thể hiện năng lực dịch vụ khách sạn toàn diện trong một hệ sinh thái trải nghiệm đồng bộ."

Phòng tiệc không cột lớn nhất Hà Nội: Ho Tay Grand Ballroom.

"Chúng tôi mong muốn mang đến cho các hội viên Ascott Star Rewards và người hâm mộ câu lạc bộ cảm giác hứng khởi như đang trải nghiệm bầu không khí bóng đá tại London, ngay tại nơi họ sinh sống, làm việc và du lịch. Mỗi sự kiện The Famous CFC do Ascott tổ chức không chỉ tôn vinh niềm đam mê của các cổ động viên ‘The Blues’, mà còn khẳng định cam kết mang đến những hành trình lưu trú và trải nghiệm du lịch giàu cảm xúc, đậm chất hiếu khách và đáng nhớ," bà Tan chia sẻ thêm.

Ông John Rogers, Trưởng bộ phận Đối tác của Chelsea FC, chia sẻ:

"Quan hệ hợp tác giữa Chelsea và The Ascott Limited tiếp tục mở rộng và nâng tầm cách thức kết nối với người hâm mộ trên toàn thế giới. Sau thành công tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, chúng tôi rất vui khi mang The Famous CFC đến Hà Nội – một thành phố sôi động và sở hữu cộng đồng cổ động viên Chelsea trung thành. Đặc biệt, chúng tôi vinh dự chào đón huyền thoại Jimmy Floyd Hasselbaink trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Việt Nam. Cùng với Ascott, chúng tôi mong muốn mang đến cho người hâm mộ Hà Nội một ngày hội bóng đá giàu cảm xúc, lan tỏa tinh thần gắn kết và niềm đam mê mãnh liệt của cộng đồng Chelsea."

Gói trải nghiệm độc quyền The Famous CFC Hanoi

Dành riêng cho hội viên Ascott Star Rewards (ASR), các gói trải nghiệm The Famous CFC tại Hà Nội đã chính thức ra mắt, mang đến cho người hâm mộ cơ hội hòa mình vào không khí bóng đá đỉnh cao theo một cách trọn vẹn và khác biệt.

Các gói trải nghiệm kết hợp điểm thưởng ASR để quy đổi thành kỳ nghỉ tại các khách sạn thuộc hệ thống trên toàn Việt Nam, cùng chuỗi hoạt động dành riêng cho fan Chelsea tại Ascott Tay Ho Hanoi nhằm tạo nên một trải nghiệm hoàn hảo giữa du lịch, giải trí và đặc quyền tiếp cận dành riêng cho hội viên.

Quyền lợi nổi bật: Gặp gỡ, giao lưu và chụp ảnh cùng huyền thoại Jimmy Floyd Hasselbaink; Vé tham gia đêm tiệc độc quyền cùng "The Blues"; Quà tặng phiên bản giới hạn đồng thương hiệu Chelsea Football Club x Ascott.

Đặc biệt, 10 khách hàng đầu tiên đăng ký gói trải nghiệm VIP sẽ nhận được vật phẩm có chữ ký của cầu thủ đến từ đội bóng đá nam Chelsea FC. Số lượng gói và quà tặng có hạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: https://www.discoverasr.com/en/ascott-chelseafc

Về Ascott Star Rewards (ASR)

Ascott Star Rewards (ASR) mang đến những đặc quyền dành riêng cho hội viên, được thiết kế nhằm nâng tầm mọi trải nghiệm trong hành trình du lịch. Từ dịch vụ đón tiếp ưu tiên, quyền sử dụng phòng chờ sân bay, đến các ưu đãi lưu trú như đặc quyền thuê xe, điểm thưởng ASR cộng thêm, dặm bay và phiếu quà tặng du lịch, ASR kiến tạo hành trình trọn vẹn và khác biệt ở mọi điểm chạm.

Không chỉ dừng lại ở những kỳ nghỉ đẳng cấp, hội viên ASR còn được tiếp cận Ascott Privilege Signatures - chương trình mở ra cơ hội tham dự các sự kiện danh giá toàn cầu, bao gồm các trận đấu Giải Ngoại hạng Anh, những giải quần vợt hàng đầu thế giới, cùng các trải nghiệm ẩm thực và phong cách sống tinh hoa.

