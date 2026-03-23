Phát hiện người đàn ông sống bằng tiền trợ cấp 33 triệu đồng/năm bỗng có thu nhập hơn 497 triệu, mua ô tô hơn 611 triệu: Cảnh sát vào cuộc điều tra

Năm 2023, cảnh sát thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc, khởi tố vụ án lừa đảo cho vay liên quan đến nhiều nạn nhân bị dụ đứng tên vay tiền mua xe và mua nhà. Tòa án xác định 7 bị cáo đã lợi dụng người không có thu nhập ổn định, người thu nhập thấp hoặc mất khả năng lao động làm “người mua xe trên danh nghĩa”, từ đó gian lận hồ sơ để vay vốn rồi chiếm đoạt tiền. Nhóm này cuối cùng bị kết án tội lừa đảo cho vay, với mức án từ 2 năm đến 7 năm 6 tháng tù giam.

Lời hứa đổi đời: “Vay được cả trăm triệu NDT, tiêu tùy ý”

Trước khi trở thành “con nợ”, ông Lư Lâm Tường, 52 tuổi, sống bằng trợ cấp xã hội tại thị trấn Thập Lâm, Đặng Châu, chỉ mưu sinh bằng việc nhặt phế liệu ven đường. Sau một cơn đột quỵ, ông mất khả năng lao động và được nhận 8.800 NDT (hơn 33 triệu đồng) tiền trợ cấp mỗi năm.

Một ngày, khi đang nhặt ve chai, ông được một người đàn ông lạ tiếp cận, đề nghị giúp vay hàng trăm nghìn NDT và khẳng định: “Khoản tiền này không cần ông trả”.

Tin vào lời hứa, ông gần như không do dự đồng ý. Ngày hôm sau, ông được đưa đi in báo cáo tín dụng rồi chở thẳng tới Trịnh Châu, thuê phòng chờ “sắp xếp thủ tục”. Người đàn ông này không biết rằng mình chỉ là một trong nhiều người nghèo được tuyển chọn để phục vụ đường dây vay tiền gian lận.

Trường hợp của Quách Kỳ, một lao động thất nghiệp ở huyện Nhữ Dương, cũng tương tự. Ban đầu, người đàn ông này chỉ muốn vay vài chục nghìn NDT để làm ăn nhỏ sau khi mất việc tại mỏ và phải chăm mẹ mắc Alzheimer cùng hai con nhỏ. Thế nhưng sau khi đến Trịnh Châu, anh bất ngờ bị yêu cầu đứng tên mua ô tô.

“Tôi đến để vay tiền, sao lại thành mua xe?”, anh Quách nhớ lại. Mọi thủ tục đều do người khác thao tác, từ khai hồ sơ đến xác minh điện thoại. Khi tới đại lý nhận xe, anh mới biết mình đã vay 160.000 NDT (hơn 611 triệu đồng) để mua một chiếc SUV - chiếc xe mà anh không được sử dụng.

Loạt hồ sơ giả “phù phép” người thất nghiệp thành nhân viên lương cao

Điều khiến các nạn nhân khó hiểu là những khoản vay này lại được phê duyệt dễ dàng bất thường.

Hồ sơ điều tra cho thấy các đối tượng đã làm giả hàng loạt thông tin cá nhân. Trong đó, ông Lư Lâm Tường, người sống bằng trợ cấp, bị biến thành nhân viên một công ty nông nghiệp vốn đăng ký 50 triệu NDT, thu nhập 130.000 NDT/năm (hơn 497 triệu đồng).

Quách Kỳ, người vốn là lao động thời vụ lại được khai là nhân viên một công ty xây dựng tại Trịnh Châu với 3 năm kinh nghiệm làm việc. Một phụ nữ mắc bệnh tâm thần khác thậm chí được ghi nhận có việc làm ổn định và thu nhập hàng chục nghìn NDT mỗi năm, dù trên thực tế không có nguồn thu nhập.

Nhân viên đại lý ô tô cho biết các khoản vay được nộp qua ứng dụng tài chính trực tuyến. Chỉ cần công ty ghi trong hồ sơ tồn tại thật, phía cho vay thường không xác minh sâu, còn thông tin thu nhập hay tình trạng hôn nhân chủ yếu dựa trên khai báo.

Đại diện công ty tài chính ô tô thừa nhận họ chỉ thực hiện “thẩm định hình thức”, gần như không thể kiểm tra thực tế nếu khách hàng cung cấp thông tin giả. Lợi dụng lỗ hổng này, các đối tượng giả danh người vay hoặc người thân để nghe điện thoại xác minh, hoàn tất quá trình giải ngân.

Sau khi xe được giao, các khoản vay nhanh chóng bị bỏ mặc. Nhiều nạn nhân chỉ trả được một vài kỳ trước khi rơi vào cảnh vỡ nợ.

“Tôi không nhận được tiền, cũng chưa từng dùng xe, nhưng khoản nợ lại đứng tên tôi”, ông Lư nói.

So với các nạn nhân khác, Quách Kỳ bị đẩy vào vòng xoáy nghiêm trọng hơn. Ngoài khoản vay mua xe, anh còn gánh thêm khoản vay mua nhà hơn 1,3 triệu NDT (hơn 4,9 tỷ đồng).

Theo lời khai, các đối tượng cố tình duy trì việc trả góp xe trong một năm để giữ lịch sử tín dụng của anh “sạch”, qua đó đủ điều kiện vay thế chấp bất động sản.

Đầu năm 2023, dưới sự thuyết phục của nhóm môi giới, anh Quách đứng tên mua một căn hộ rộng 169 m² tại Trịnh Châu. Anh không có chìa khóa, cũng không biết chính xác vị trí căn nhà. Kết quả điều tra cho thấy căn hộ này được định giá cao bất thường. Giá thị trường khoảng 7.300 NDT/m² nhưng hồ sơ vay lại tính tới khoảng 11.500 NDT/m² nhằm nâng hạn mức vay - thủ đoạn thường gọi là “định giá khống”.

Sau khi khoản vay được giải ngân, nhóm môi giới biến mất. Quách Kỳ nhiều lần tìm nhóm môi giới đòi tiền nhưng văn phòng đã đóng cửa. Tháng 3/2023, khi biết mình bị lừa, anh Quách đã trình báo cảnh sát.

Sự thật được đưa ra ánh sáng

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Trịnh Châu đã lập án điều tra vụ lừa đảo cho vay liên quan nhiều nạn nhân. Các nghi phạm Điền Mỗ Hoa, Trương Mỗ Ngôn, Thôi Mỗ Lạc, Ninh Mỗ Phi… đều bị bắt giữ.

Theo lời khai của các bị cáo, đường dây lừa đảo hoạt động theo một quy trình khép kín: các môi giới tại địa phương tìm kiếm những người có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng tài chính rồi đưa họ đến Trịnh Châu để “hoàn thiện” hồ sơ vay vốn bằng thông tin giả. Những người này sau đó bị lợi dụng đứng tên vay mua ô tô hoặc nhà ở.

Khi khoản vay được giải ngân và tài sản được mua xong, nhóm đối tượng nhanh chóng mang tài sản đi thế chấp lần hai nhằm rút tiền mặt, rồi chia nhau số tiền thu được theo tỷ lệ đã thỏa thuận.

Tháng 8/2024, Tòa án quận Kim Thủy, Trịnh Châu, kết luận nhóm bị cáo đã cấu thành tội lừa đảo cho vay, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của tổ chức tài chính và trật tự quản lý tài chính quốc gia. 7 bị cáo bị tuyên án từ 2 đến 7 năm 6 tháng tù, kèm tiền phạt. Vụ việc kết thúc tại đây.

(Theo Sina)