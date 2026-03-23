ĐH Bách khoa Hà Nội có tin vui: Từ năm 2026 miễn học phí cho tất cả đối tượng này

23-03-2026 - 09:50 AM | Sống

Theo Đại học Bách Khoa Hà Nội, tất cả nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được cấp học bổng tương đương học phí, tức khoảng 80-100 triệu đồng, kể từ năm 2026.

Chiều 20/3, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Lễ trao học bổng sau đại học năm 2025 nhằm ghi nhận và tôn vinh những học viên, nghiên cứu sinh có thành tích học tập và nghiên cứu nổi bật. Đây là hoạt động thường niên thuộc chính sách hỗ trợ tài chính của Nhà trường, hướng tới mục tiêu khuyến khích tinh thần học tập ở các bậc đào tạo cao hơn.

Tại sự kiện, PGS. Nguyễn Phong Điền công bố một chủ trương quan trọng của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội: Từ năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội miễn học phí cho tất cả nghiên cứu sinh trúng tuyển.

PGS. Nguyễn Phong Điền - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội

Với gói kinh phí 4 tỷ đồng năm 2025, PGS. Nguyễn Phong Điền hy vọng sang năm sẽ tăng gấp rưỡi để hỗ trợ nhiều người học hơn, tạo điều kiện tốt nhất để người học sau đại học phát huy cao nhất khả năng của mình. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các định hướng của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.﻿

PGS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết đây là khóa nghiên cứu sinh đầu tiên của trường được miễn toàn bộ học phí.

Thông thường, thời gian làm tiến sĩ khoảng 3-4 năm, học phí với khóa gần nhất là 26 triệu đồng một năm. Những năm trước, Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ cấp học bổng cho một số nghiên cứu sinh có công bố xuất sắc, như năm ngoái là 4 người.

PGS Nguyễn Phong Điền (thứ hai từ trái sang) và lãnh đạo trường Vật liệu thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội trao bằng cho các tân tiến sĩ hồi tháng 11/2025. Ảnh: HUST

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 145 nghiên cứu sinh tiến sĩ ở 27 ngành. Trong đó, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tuyển nhiều nhất (25 học viên), kế đến là Kỹ thuật cơ điện tử (15), Khoa học máy tính (10), Kỹ thuật máy tính (10).

Điều kiện dự tuyến nghiên cứu sinh tiến sĩ bao gồm: tốt nghiệp thạc sĩ, hoặc có bằng đại học loại giỏi trở lên. Họ thể hiện kinh nghiệm nghiên cứu qua luận văn thạc sĩ; bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có hai năm trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên. Ngoài ra, ứng viên đạt điều kiện về ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 (B1) trở lên.

Liệt kê 6 loại cá dễ "ngậm" nhiều thủy ngân: Mê đến mấy cũng phải "giữ mồm giữ miệng"

