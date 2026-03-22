Tài khoản nữ sinh SN 2010 có giao dịch 499.900.000 đồng: Công an mời người đàn ông SN 1982 lên làm việc

22-03-2026 - 11:00 AM | Sống

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình hỗ trợ, giúp đỡ người chuyển khoản nhầm nhận lại số tiền gần 500 triệu đồng.

Sáng ngày 21/3/2026, tại Trụ sở Công an xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình, anh Phùng Văn Hảo, sinh năm 1982, trú tại thôn Quyết Tâm, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh đã nhận lại đầy đủ số tiền 499.900.000 đồng mà anh đã sơ ý chuyển khoản nhầm vào tài khoản của cháu Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, sinh năm 2010, trú tại thôn Tân Phường, xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, Công an xã Ninh Cường tiếp nhận trình báo của gia đình cháu Nguyễn Thị Trúc Quỳnh về việc tài khoản ngân hàng của cháu bất ngờ nhận số tiền gần 500 triệu đồng từ một số tài khoản lạ. Gia đình cháu không biết phương pháp, cách trả lại nên đến nhờ Cơ quan Công an xác minh và hoàn trả số tiền cho người chuyển khoản nhầm.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, ngay khi có yêu cầu hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân, Công an xã Ninh Cường đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, với ngân hàng để thực hiện việc xác minh, hỗ trợ, trao trả tài sản cho người chuyển nhầm.

Gia đình cháu Nguyễn Thị Trúc Quỳnh trao trả gần 500 triệu đồng cho anh Phùng Văn Hảo

Kết quả, sau 1 thời gian ngắn, Công an xã Ninh Cường đã phối hợp xác minh được người chuyển khoản nhầm là anh Phùng Văn Hảo, đơn vị đã mời anh đến Cơ quan chức năng làm các thủ tục để nhận lại tiền của mình.

Nhận lại số tiền lớn chuyển khoản nhầm, anh Phùng Văn Hảo rất vui mừng, trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ tích cực, khẩn trương của Công an xã Ninh Cường; cảm ơn gia đình cháu Nguyễn Thị Trúc Quỳnh đã trình báo và nhờ Công an xã liên lạc để trao trả lại số tiền chuyển khoản nhầm cho anh và gia đình.

(Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình)


Ánh Lê

