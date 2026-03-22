Loại quả Việt Nam bán đầy chợ, bổ hơn hoàng kỳ, tốt hơn táo đỏ, ăn vài quả mỗi ngày giúp làn da khỏe mạnh, thanh lọc lục phủ ngũ tạng

Nếu bạn bắt đầu cảm thấy nặng nề, thiếu năng lượng, mặt mũi mệt mỏi và vô hồn, hoặc bị chán ăn và mất ngủ, đừng cho rằng đó chỉ là do lười biếng theo mùa. Theo quan điểm của Y học cổ truyền phương Đông, những triệu chứng này có thể là dấu hiệu cảnh báo rằng cơ thể bạn đang gặp phải tình trạng "thiếu khí và thiếu huyết".

Một trong những loại trái cây có đặc tính nổi bật trong việc bồi bổ dương khí, tăng cường huyết khí và có vị ngọt thơm ngon là quả nhãn.

Sách y học cổ truyền mô tả nhãn có vị ngọt và tính trung hòa. Nhãn được cho là giúp thanh lọc độc tố khỏi ngũ vị tử, làm dịu tâm trí, giảm chứng chán ăn, và nếu dùng thường xuyên, còn giúp tăng cường tinh thần, cải thiện trí tuệ, nâng cao sức khỏe thể chất và làm chậm quá trình lão hóa.

3 lợi ích chính của quả nhãn đối với sức khỏe

- Bổ tim và lá lách, giúp ngủ ngon giấc: Y học cổ truyền phương Đông cho rằng thịt quả nhãn có vị ngọt và tính ấm, tác động lên kinh tâm tỳ. Người ta tin rằng nó giúp bổ tim tỳ, tăng huyết áp và an thần. Nó thường được dùng để điều trị mệt mỏi do làm việc quá sức, tim đập nhanh, mất ngủ, hay quên, da khô, cũng như cho người già và phụ nữ sau sinh có lượng huyết và khí huyết thấp.

- Tăng cường trí thông minh và bồi bổ cả sinh lực lẫn máu: Sách y học cổ truyền cho rằng nhãn có dược tính cao hơn táo đỏ. Sách giải thích rằng nhãn có mùi thơm và vị ngọt ấm tương tự như táo đỏ, nhưng ngọt hơn và nhiều nước hơn. Ngoài việc bổ khí (năng lượng sống), nó còn có tác dụng làm giàu huyết. Do đó, nó được coi là một loại thảo dược quan trọng để bổ tim lá lách, tăng cường trí tuệ và làm giàu huyết.

- Bảo vệ mạch máu và ngăn ngừa xơ vữa động mạch: Các nghiên cứu hiện nay cho thấy nhãn rất giàu dinh dưỡng, chứa nhiều carbohydrate, protein, các axit amin và vitamin, đặc biệt là hàm lượng vitamin P cao. Vitamin P đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mạch máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm tình trạng dễ vỡ mạch máu ở người cao tuổi.

Mặc dù nhãn có nhiều lợi ích, các chuyên gia đưa ra những khuyến nghị sau về cách sử dụng:

- Những người có triệu chứng nội nhiệt, đờm trong hệ tiêu hóa, tích tụ thấp, khó tiêu, buồn nôn và nôn mửa nên tránh sử dụng sản phẩm này.

- Phụ nữ mang thai, đặc biệt là trong ba tháng đầu, nên tránh ăn quả nhãn để phòng ngừa nguy cơ sảy thai hoặc sinh non.

- Người bệnh tiểu đường không nên ăn nhiều nhãn vì loại quả này rất ngọt và có hàm lượng đường cao.

Hơn nữa, không nên ăn nhãn chưa chín vì có thể gây ra bệnh hen suyễn. Lượng thích hợp để có lợi cho sức khỏe là khoảng 6 gram nhãn khô mỗi khẩu phần. Nên tránh ăn quá nhiều để ngăn ngừa tình trạng cơ thể bị quá nóng.

Gợi ý cách ăn nhãn tốt cho sức khỏe

1. Súp nhãn hạt sen

- Thành phần: 100g thịt nhãn khô, 200g hạt sen, 150g đường phèn và một lượng tinh bột vừa đủ.

- Cách nấu: Rửa sạch phần thịt nhãn khô và để ráo. Bóc vỏ hạt sen, bỏ cùi đắng, rửa sạch, chần qua nước sôi, sau đó xả lại với nước lạnh. Cho 800ml nước và đường phèn vào nồi, đun sôi trên lửa lớn, hớt bọt, cho phần thịt nhãn và hạt sen vào, thêm bột bắp pha loãng để làm sánh, rồi đun sôi lại. Bỏ đường phèn nếu bạn bị tiểu đường .

- Công dụng: Bổ tỳ vị, an thần, bổ khí huyết. Thích hợp cho người thiếu máu, hồi hộp, hay quên, mất ngủ, tiêu chảy và phù nề.

2. Gà hầm nhãn kỷ tử

- Nguyên liệu: 30g thịt nhãn khô, 15g kỷ tử, 1 con gà đen (khoảng 750g), lượng vừa đủ hành lá, gừng, rượu nấu ăn, muối và các gia vị khác.

- Cách nấu: Làm sạch gà, sau đó chặt thành từng miếng; rửa sạch nhãn và kỷ tử. Cho cả ba nguyên liệu trên cùng với hành lá, gừng và rượu nấu ăn vào nồi đất, thêm khoảng 2000ml nước, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh khoảng 1 tiếng cho đến khi gà mềm. Nêm nếm muối cho vừa ăn.

- Công dụng: Bổ thận, bổ sung tinh chất, bồi bổ cơ thể và hỗ trợ giấc ngủ.