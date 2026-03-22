Tranh cãi món cà phê trứng luộc bằng nước tiểu bé trai bán 107.000 đồng/cốc

Vừa mới đây, một quán cà phê tại thành phố Đông Dương, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), trở thành tâm điểm chú ý khi giới thiệu món đồ uống kết hợp giữa cà phê Americano và trứng luộc bằng nước tiểu bé trai. Mỗi cốc có giá 28 nhân dân tệ, tương đương khoảng 107.000 đồng.

Theo thông tin từ quán, món này được tiêu thụ với số lượng đáng kể, đặc biệt vào dịp cuối tuần có thể bán hơn 100 cốc mỗi ngày. Sản phẩm được giới thiệu như một dạng "đặc sản địa phương sáng tạo", hướng đến nhóm khách hàng muốn trải nghiệm mới.

Thành phần gây chú ý nhất nằm ở phần trứng. Trứng được luộc bằng nước tiểu của bé trai dưới 10 tuổi, sau đó rang lại để tạo độ giòn, rồi đặt lên trên ly cà phê. Khi sử dụng, khách có thể ăn riêng hoặc kết hợp cùng đồ uống.

Việc sử dụng nguyên liệu này bắt nguồn từ một món ăn truyền thống tại Đông Dương (tỉnh Chiết Giang). Theo quan niệm địa phương, nước tiểu của trẻ nhỏ có thể giúp cơ thể tỉnh táo vào mùa xuân và hạn chế tình trạng say nắng vào mùa hè.

Nguồn gốc món ăn được cho là xuất hiện từ khoảng những năm 960-1279. Theo truyền thuyết, một người dân đã dùng nước tiểu trẻ em để luộc trứng thay cho nước thông thường. Khi bị chất vấn, người này giải thích đây là cách chế biến mang tính "bồi bổ". Câu chuyện sau đó được lưu truyền và dần trở thành một phần văn hóa địa phương.

Đến năm 2008, trứng luộc bằng nước tiểu trẻ em được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Đông Dương. Trong một số tài liệu y học cổ truyền Trung Quốc, nước tiểu trẻ em cũng từng được nhắc đến như một thành phần sử dụng trong bài thuốc dân gian.

Tuy nhiên, việc đưa nguyên liệu này vào đồ uống hiện đại như cà phê đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự hoài nghi liên quan đến vấn đề vệ sinh. Một số ý kiến đặt câu hỏi về mức độ an toàn khi sử dụng trứng được chế biến theo cách này.

Bác sĩ Huang Jian, chuyên gia thận học tại Bệnh viện Trung tâm Kim Hoa, cho rằng nước tiểu là chất thải của cơ thể và không mang lại giá trị dinh dưỡng. Ông đồng thời lưu ý đến yếu tố vệ sinh trong quá trình sử dụng. Tuy vậy, vị bác sĩ này cũng cho biết cần nhìn nhận món ăn trong bối cảnh văn hóa địa phương, nơi nó đã tồn tại trong thời gian dài.

Trước phản ứng từ dư luận, quán cà phê đã quyết định rút món đồ uống này khỏi thực đơn.

Đây không phải lần đầu các quán cà phê tại Trung Quốc gây chú ý với những công thức kết hợp nguyên liệu lạ. Trước đó, một số nơi từng giới thiệu cà phê pha với ruột heo, sâu chiên, ớt hoặc các thành phần khác. Những sản phẩm này thường thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, nhưng cũng tạo ra tranh luận liên quan đến mức độ phù hợp và yếu tố sức khỏe.

