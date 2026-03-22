Ngành học không thể bị AI thay thế nhưng điểm chuẩn không quá cao, lương có thể chạm mốc 50 triệu/tháng

Trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi từng ngày, khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng len sâu vào mọi lĩnh vực, câu hỏi “ngành nào sẽ bị thay thế” trở thành mối quan tâm lớn của nhiều học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, giữa làn sóng tự động hóa đó, vẫn có những lĩnh vực không những không bị đào thải mà còn trở nên quan trọng hơn và Cơ điện tử là một trong số đó. Đây được xem là ngành học đứng ở “trung tâm” của cuộc cách mạng công nghiệp mới, nơi con người không chỉ sử dụng công nghệ mà còn trực tiếp tạo ra và điều khiển nó.

Ngành học AI không thể thay thế

Nếu như trước đây, ngành Kỹ thuật Cơ điện tử tại Việt Nam chủ yếu dừng lại ở việc trang bị kiến thức nền tảng về cơ khí, điện tử và lập trình, với phương pháp giảng dạy còn nặng lý thuyết và thiếu tính thực tiễn, thì hiện nay bức tranh đã thay đổi rõ rệt. Sinh viên không còn chỉ học những kiến thức cơ bản mà ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại, bám sát nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

Sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ như AI, IoT và tự động hóa đang đặt ra cả thách thức lẫn cơ hội cho ngành. Kỹ sư cơ điện tử ngày nay không chỉ cần nắm vững nền tảng kỹ thuật mà còn phải am hiểu công nghệ mới, có khả năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề trong môi trường phức tạp. Trí tuệ nhân tạo, đặc biệt, đang mở ra một tương lai đầy hứa hẹn khi kết hợp với cơ điện tử để tạo ra những bước đột phá công nghệ, thúc đẩy sản xuất và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Trong thực tế, AI đang giúp các hệ thống tự động hóa vận hành ổn định hơn, linh hoạt hơn, thậm chí có khả năng tự phát hiện và sửa lỗi. Công nghệ này trở thành “cánh tay đắc lực” của con người khi vừa nâng cao hiệu suất, vừa tăng độ chính xác cho các dây chuyền sản xuất, đồng thời hỗ trợ xử lý các sự cố trong quá trình vận hành.

Tuy vậy, AI vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn con người. Những yếu tố như tư duy sáng tạo, khả năng tưởng tượng, hay việc đưa ra các ý tưởng đột phá cho sản phẩm và quy trình sản xuất vẫn là lợi thế của con người. Dù có thể xử lý khối lượng dữ liệu lớn và tìm ra các mô hình, AI vẫn gặp hạn chế trong việc giải quyết những vấn đề phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết sâu về bối cảnh và kinh nghiệm thực tiễn - điều mà những kỹ sư lâu năm tích lũy qua thời gian.

Sinh viên cơ điện tử học gì?

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực kỹ thuật ngày càng tăng, ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử được dự báo sẽ tiếp tục giữ sức hút ít nhất trong 10 năm tới, đặc biệt khi Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa vào sản xuất. Đây là ngành học liên ngành, kết hợp ba trụ cột kiến thức: cơ khí, điện - điện tử và công nghệ thông tin, nhằm phát triển tư duy hệ thống trong thiết kế và chế tạo sản phẩm.

Robot chính là một sản phẩm tiêu biểu của ngành Kỹ thuật cơ điện tử

Mục tiêu của ngành là tạo ra những sản phẩm hiện đại với tính năng vượt trội - thông minh hơn, nhỏ gọn hơn và hiệu quả hơn. Những sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như dây chuyền sản xuất tự động, robot, hệ thống máy móc thông minh hay các thiết bị có khả năng xử lý những thao tác phức tạp.

Theo đó, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về hệ thống sản xuất tích hợp máy tính, điều khiển khí nén - thủy lực, hệ thống đo lường và điều khiển thông minh, cảm biến, robot… Đồng thời, họ cũng được rèn luyện các kỹ năng thực hành như lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống cơ điện tử, cũng như kỹ năng quản lý và vận hành thiết bị trong môi trường công nghiệp.

Đa dạng cơ hội việc làm

Cơ hội nghề nghiệp của kỹ sư cơ điện tử được đánh giá rất rộng mở. Các tập đoàn công nghệ lớn như Intel, Bosch, Nidec, Siemens, Samsung hay Mitsubishi cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thiết bị cơ khí, điện tử luôn là những điểm đến hàng đầu của sinh viên sau tốt nghiệp.

Đặc biệt, làn sóng đầu tư của các tập đoàn nước ngoài vào Việt Nam đang gia tăng, kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao trong nước, mở ra nhiều hướng đi tiềm năng cho người học ngành này.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như làm việc trong cơ quan Nhà nước; giảng dạy, nghiên cứu tại các trường và viện; trở thành kỹ sư thiết kế, lập trình điều khiển, vận hành hệ thống sản xuất tự động; tham gia tư vấn, chuyển giao công nghệ; đảm nhiệm vai trò quản lý kỹ thuật tại doanh nghiệp hay tự khởi nghiệp trong lĩnh vực cơ điện tử.

Sinh viên thực tập với hệ thống cơ điện tử

Mức lương hấp dẫn

Không chỉ giàu cơ hội việc làm, ngành cơ điện tử còn được đánh giá cao về thu nhập. Trong bối cảnh thị trường đang tăng trưởng mạnh, mức lương của ngành được xem là khá cạnh tranh. Kỹ thuật viên có thể đạt mức thu nhập khoảng 20-30 triệu đồng/tháng.

Với sinh viên mới ra trường, mức lương phổ biến dao động từ 7-9 triệu đồng/tháng, trong khi các kỹ sư có trên một năm kinh nghiệm có thể đạt 18-20 triệu đồng/tháng. Ở các vị trí quản lý như trưởng phòng hoặc chuyên viên cao cấp, thu nhập thậm chí có thể lên tới 40-50 triệu đồng/tháng.

Nhìn chung, trong kỷ nguyên công nghệ, khi AI chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò của con người, Cơ điện tử vẫn là một trong những ngành học giàu tiềm năng, vừa ổn định, vừa mở ra nhiều cơ hội phát triển dài hạn cho người theo đuổi.

Học Cơ điện tử ở đâu tại Việt Nam?

Năm 2025, điểm chuẩn ngành Cơ điện tử (Kỹ thuật/Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử) tại các trường đại học ở Việt Nam dao động khá rộng, phổ biến trong khoảng từ 15 đến gần 29 điểm tùy theo từng trường và chương trình đào tạo.

Một số trường có mức điểm cao như Đại học Tôn Đức Thắng ghi nhận khoảng 28,55 điểm, trong khi nhiều trường khác như Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải hay Đại học Bách khoa Đà Nẵng có điểm chuẩn chủ yếu xoay quanh mức 22-25 điểm, được xem là mặt bằng chung của ngành.

Sinh viên ngành Cơ điện tử Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo như Đại học Cần Thơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam hay Đại học Phenikaa thường có mức điểm linh hoạt hơn, khoảng 20-24 điểm, phù hợp với nhiều đối tượng thí sinh.

Ở mức thấp hơn, một số trường như Đại học Văn Lang hay Đại học Công nghệ TP.HCM lấy điểm chuẩn quanh ngưỡng 15-17 điểm, tương đương mức sàn. Nhìn chung, dù có sự chênh lệch giữa các trường, ngành Cơ điện tử vẫn duy trì mức điểm khá cao và ổn định, phản ánh nhu cầu nhân lực lớn cũng như sức hút của lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ trong những năm gần đây.