Mùa xuân rắc thứ này ra vườn, cây cối xanh tươi, sâu bệnh biến mất

Khi mùa xuân đến, nhiều gia đình bắt đầu dọn dẹp, chăm chút lại khu vườn sau những tháng mùa đông lạnh giá. Bên cạnh các loại phân bón quen thuộc, một nguyên liệu tưởng chừng bỏ đi lại được nhiều người tận dụng như một giải pháp tự nhiên giúp cải thiện đất và hỗ trợ cây trồng phát triển. Đó chính là tro gỗ!

Rắc tro gỗ ra vườn có lợi ích gì?

Theo Angelika Zaber, chuyên gia làm vườn tại Online Turf, tro gỗ có thể được sử dụng như một loại phân bón bổ sung cho đất nếu dùng đúng cách. Thành phần của tro gỗ chứa kali, canxi, magiê và phốt pho. Đây là những yếu tố quan trọng giúp hỗ trợ sự phát triển của hoa, rễ và quá trình quang hợp.

Một số người làm vườn còn sử dụng tro gỗ để tăng độ pH của đất, đặc biệt phù hợp với những loại cây ưa môi trường kiềm như các giống hoa củ mùa xuân.

Tuy vậy, Lindsey Chastain, chuyên gia làm vườn, đồng thời là người sáng lập trang The Waddle and Cluck, nhấn mạnh rằng tro gỗ không chứa nitơ, một dưỡng chất thiết yếu với hầu hết cây trồng. Vì vậy, nó không thể thay thế hoàn toàn các loại phân bón khác.

“Tro gỗ không có nitơ, nhưng lại giàu kali và canxi. Tuy nhiên, nếu đất đã có tính kiềm thì không nên sử dụng”, chuyên gia Chastain cho biết.

Bên cạnh vai trò bổ sung dinh dưỡng, tro gỗ còn được sử dụng như một biện pháp tự nhiên để hạn chế sâu hại trong vườn.

Chuyên gia Chastain cho biết bà thường dùng tro gỗ để ngăn sên bằng cách rắc quanh khu vực trồng cây. Tuy nhiên, phương pháp này cần được duy trì thường xuyên vì tro dễ bị rửa trôi sau mưa hoặc tưới nước.

Trong khi đó, chuyên gia Zaber lại có cách tận dụng khác: thêm tro vào đống ủ phân hữu cơ. Phần phân hữu cơ này sau đó có thể dùng làm lớp phủ cho cây và rau, giúp cải thiện chất lượng đất.

Không phải loại đất nào cũng phù hợp

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc sử dụng tro gỗ không đơn giản là “cứ rắc là tốt”, mà cần hiểu rõ đặc tính của đất cũng như cách dùng phù hợp để tránh gây tác dụng ngược.

Các chuyên gia khuyến nghị nên kiểm tra độ pH của đất trước khi sử dụng. Nếu đất đã có tính kiềm, việc bổ sung tro có thể khiến cây khó hấp thụ dinh dưỡng.

Việc sử dụng với lượng vừa phải cũng rất quan trọng, bởi lạm dụng có thể gây mất cân bằng đất và ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.

Ngoài ra, không nên bón trực tiếp tro vào đất khi cây đang trong giai đoạn sinh trưởng. Thay vào đó, nên trộn tro với đất từ sớm và để một khoảng thời gian nhất định để các thành phần trong tro kịp phản ứng với độ ẩm trong đất. Cách làm này giúp hạn chế nguy cơ các hợp chất như muối trong tro gây ảnh hưởng đến cây, đặc biệt là tình trạng cháy lá.

Người làm vườn cũng cần lưu ý chỉ sử dụng tro từ gỗ tự nhiên, không sơn hoặc xử lý hóa chất, để tránh đưa các chất độc vào đất.