Các loại thực phẩm chế biến sẵn từ lâu đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người khi mua sắm tại siêu thị nhờ sự tiện lợi và khả năng bảo quản dễ dàng. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số nhân viên trong ngành bán lẻ thực phẩm, người tiêu dùng nên quan sát kỹ trước khi lựa chọn nhằm tránh mua phải những sản phẩm không còn giữ được độ tươi ngon ban đầu.

1. Hoa quả cắt sẵn đóng khay

Vào cuối ngày, tại nhiều siêu thị thường xuất hiện các chương trình giảm giá dành cho trái cây, đặc biệt là những loại đã được cắt sẵn, đóng trong khay xốp và bọc màng nilon. Mức giảm giá có thể lên tới 30–50%, tạo cảm giác tiện lợi khi người mua chỉ cần mở hộp là có thể sử dụng ngay.

Tuy nhiên, người tiêu dùng nên thận trọng với các sản phẩm này. Theo kinh nghiệm của một số người làm trong ngành bán lẻ, trái cây cắt sẵn đôi khi được cắt ra từ những quả đã dập, chín quá hoặc khó bán ở dạng nguyên quả. Ngoài ra, trái cây sau khi cắt rất dễ bị oxy hóa và biến chất nếu không được sử dụng ngay.

Bên cạnh đó, các khay trái cây thường được trưng bày nhiều giờ, thậm chí nửa ngày trước khi có người mua. Điều này khiến độ tươi ngon suy giảm, đồng thời làm tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn thực phẩm.

2. Thịt đóng khay có màu sậm

Thịt heo tươi thường có màu hồng nhạt đến đỏ nhạt, bề mặt khô ráo và không bị nhớt. Nếu miếng thịt chuyển sang màu xám nhạt, nâu sậm hoặc màu sắc không đồng đều, đây có thể là dấu hiệu thịt đã bị oxy hóa sau một thời gian bảo quản trong tủ mát. Dù chưa chắc đã hỏng, chất lượng và hương vị của thịt lúc này thường không còn tốt như ban đầu. Vì vậy, người có kinh nghiệm thường ưu tiên chọn những khay thịt có màu hồng tự nhiên và bề mặt còn tươi.

Ngoài ra, nhiều khay thịt đóng sẵn có lớp nước đỏ hồng đọng ở đáy. Nếu lượng nước đọng quá nhiều, đó có thể là dấu hiệu thịt đã được lưu trữ khá lâu, từng rã đông trước khi đóng khay hoặc bị nén trong bao bì. Vì vậy, mọi người cũng nên tránh mua những khay thịt này, thay vào đó nên ưu tiên các khay thịt khô ráo, ít nước đọng.

3. Thịt xay sẵn đóng khay

Thịt xay sẵn giúp tiết kiệm thời gian chế biến và được nhiều gia đình lựa chọn. Tuy nhiên, hạn chế của sản phẩm này là người mua khó xác định chính xác phần thịt được sử dụng cũng như độ tươi thực tế.

Trong một số trường hợp, thịt xay có thể được làm từ các phần thịt vụn, nhiều mỡ hoặc những miếng thịt không bán hết trong ngày. Do đó, người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ nguồn gốc, hạn sử dụng và ngày sản xuất trước khi lựa chọn để đảm bảo chất lượng và an toàn cho bữa ăn gia đình.

4. Món ăn chế biến sẵn tại siêu thị

Các món ăn chế biến sẵn như cá kho, thịt kho, gà rán hay chân gà sả ớt ngày càng phổ biến tại siêu thị nhờ sự tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng. Tuy nhiên, người mua cũng cần cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn.

Theo chia sẻ từ một số nhân viên trong ngành, một số món ăn sẵn có thể được chế biến từ thực phẩm gần đến hạn sử dụng hoặc hàng tồn chưa bán hết nhằm hạn chế lãng phí. Vì vậy, chất lượng và độ tươi ngon của nguyên liệu đôi khi không còn ở mức tốt nhất.

(Tổng hợp)